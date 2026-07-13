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frakcióvezető Fidesz Gulyás Gergely Orbán Viktor Lakner Zoltán

Nem vezető már, csak turista

2026. július 13. 21:12

Minden várakozást felülmúl a Fidesz összeomlásának tempója, három hónappal a politikai léthatárra értek. Vagy arról van szó, hogy Gulyás Gergelyt leszavazta a saját frakciója annak kapcsán, hogyan kellene „ellenállni”, vagy arról, hogy most tudott végre kiugrani kínos helyzetéből.

2026. július 13. 21:12
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Lakner Zoltán
Lakner Zoltán
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 „Nem vezető, csak turista 

Húsvét vasárnap látszott beütni a mennykő, amikor állítólag robbanószerekkel teli hátizsákot találtak a Szerbiából Magyarországra tartó gázvezeték szerb oldalán. Úgy tűnt, amitől tartottunk, bekövetkezik: az Orbán-rendszer testvéri hátizsákok bevetésével megcsinálja a választás előtti, a választást minimum befolyásoló provokációját. 

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Csakhogy aztán a gigantikus veszélyhelyzet közepette Orbán felavatta a Citadellát, másnap reggel elment locsolkodni, úgyhogy az ember azon már csak röhögött, amikor a fél kormány és – ma már tudjuk – az utolsó hetét megkezdő propagandista siserehad egyenkobakban aggódott a kiskundorozsmai gázcsatlakozó mellett. 

Hátizsák talán most is van a történetben: akkora az alkotmányos válság, hogy az ex-miniszterelnök Dallasig aggódja magát, hogy aztán onnan átmenjen a foci-vébé másik elődöntőjére, Atlantába.

A helyzet tehát úgy áll, hogy Orbán vagy az alkotmányos veszélyhelyzetről hazudik, vagy arról, hogy ez érdekli. 

Közben Gulyás Gergely – a hivatalos verzió szerint – azzal küzd egy szerinte alkotmányellenes új szabályozással szemben, hogy rögtön aláveti magát az új rendelkezésnek. Merthogy mégis miért ne lehetne négy évig frakcióvezető az, aki négy év múlva nem lehet képviselő, abban nem látszik az összefüggés. 

Vagy arról van szó, hogy Gulyás Gergelyt leszavazta a saját frakciója annak kapcsán, hogyan kellene »ellenállni«, vagy arról, hogy most tudott végre kiugrani kínos helyzetéből. 

Minden várakozást felülmúl a Fidesz összeomlásának tempója, három hónappal a politikai léthatárra értek. Orbán, úgy látszik, annyira nem akarja elvonni a fókuszt, a reflektorfényt, hogy inkább le is megy a színpadról. 

Nem vezető már, csak turista. 

A felszabadultságnál, amire ez okot ad, csak a felelősség nagyobb, hogy ez egyszer jól használjuk ezt a szabadságot.”

Nyitókép: MTI/Vajda János

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 13. 21:39
azt hiszem elnézést kell kérnem a büdöskomcsiktól mert a tiszásokat gyakran neveztem annak pedig mind Czeglédi, mind Gyurcsány nyilatkozott már és messze-messze különbek ezeknél
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survivor
2026. július 13. 21:38
Az Istencsaszar 2 dologtol felhet: 1.A Tisza- frakciótól 2. Brüsszelzől. a harmadik 3. A csalodott proli... de attol csak nagysokara.... a sok buta nőtöl..
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survivor
2026. július 13. 21:35
Ja, mert a TISZA 16 eves diktatúraja jobb lesz... 🤣🤣🤣 Na persze az orszag hamarabb fog összeomlani
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zakar zoltán béla
2026. július 13. 21:34
Mióta ismerlek,már túl vagy rajta. Liberatta pompom!
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