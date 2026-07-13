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Minden várakozást felülmúl a Fidesz összeomlásának tempója, három hónappal a politikai léthatárra értek. Vagy arról van szó, hogy Gulyás Gergelyt leszavazta a saját frakciója annak kapcsán, hogyan kellene „ellenállni”, vagy arról, hogy most tudott végre kiugrani kínos helyzetéből.
„Nem vezető, csak turista
Húsvét vasárnap látszott beütni a mennykő, amikor állítólag robbanószerekkel teli hátizsákot találtak a Szerbiából Magyarországra tartó gázvezeték szerb oldalán. Úgy tűnt, amitől tartottunk, bekövetkezik: az Orbán-rendszer testvéri hátizsákok bevetésével megcsinálja a választás előtti, a választást minimum befolyásoló provokációját.
Csakhogy aztán a gigantikus veszélyhelyzet közepette Orbán felavatta a Citadellát, másnap reggel elment locsolkodni, úgyhogy az ember azon már csak röhögött, amikor a fél kormány és – ma már tudjuk – az utolsó hetét megkezdő propagandista siserehad egyenkobakban aggódott a kiskundorozsmai gázcsatlakozó mellett.
Hátizsák talán most is van a történetben: akkora az alkotmányos válság, hogy az ex-miniszterelnök Dallasig aggódja magát, hogy aztán onnan átmenjen a foci-vébé másik elődöntőjére, Atlantába.
A helyzet tehát úgy áll, hogy Orbán vagy az alkotmányos veszélyhelyzetről hazudik, vagy arról, hogy ez érdekli.
Közben Gulyás Gergely – a hivatalos verzió szerint – azzal küzd egy szerinte alkotmányellenes új szabályozással szemben, hogy rögtön aláveti magát az új rendelkezésnek. Merthogy mégis miért ne lehetne négy évig frakcióvezető az, aki négy év múlva nem lehet képviselő, abban nem látszik az összefüggés.
Vagy arról van szó, hogy Gulyás Gergelyt leszavazta a saját frakciója annak kapcsán, hogyan kellene »ellenállni«, vagy arról, hogy most tudott végre kiugrani kínos helyzetéből.
Minden várakozást felülmúl a Fidesz összeomlásának tempója, három hónappal a politikai léthatárra értek. Orbán, úgy látszik, annyira nem akarja elvonni a fókuszt, a reflektorfényt, hogy inkább le is megy a színpadról.
Nem vezető már, csak turista.
A felszabadultságnál, amire ez okot ad, csak a felelősség nagyobb, hogy ez egyszer jól használjuk ezt a szabadságot.”
Nyitókép: MTI/Vajda János