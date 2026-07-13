Hátizsák talán most is van a történetben: akkora az alkotmányos válság, hogy az ex-miniszterelnök Dallasig aggódja magát, hogy aztán onnan átmenjen a foci-vébé másik elődöntőjére, Atlantába.

A helyzet tehát úgy áll, hogy Orbán vagy az alkotmányos veszélyhelyzetről hazudik, vagy arról, hogy ez érdekli.

Közben Gulyás Gergely – a hivatalos verzió szerint – azzal küzd egy szerinte alkotmányellenes új szabályozással szemben, hogy rögtön aláveti magát az új rendelkezésnek. Merthogy mégis miért ne lehetne négy évig frakcióvezető az, aki négy év múlva nem lehet képviselő, abban nem látszik az összefüggés.