A Népliget fejlesztésében és a Planetárium felújításában reménykedik Karácsony Gergely

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A főpolgármester bízik abban, hogy az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is.
A Népliget fejlesztési terveiről posztolt Karácsony Gergely, aki pár hete vetette fel Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek a Planetárium helyzetét. A főpolgármester üdvözlte, hogy a miniszter pénteken bejelentette, javasolni fogja a kormánynak az épület felújítását és új tartalommal való megtöltését.
Karácsony szerint
a "Planetárium és a Népliget megújítása elképzelhetetlen egymás nélkül", utóbbi pedig Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amelynek megújítása országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat.
A főpolgármester emlékezttett arra, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években elkészítette a Népliget megújításának terveit, a kormányváltás pedig történelmi lehetőség annak megvalósítására.
A park hosszú távú fejlődését meghatározó döntés, hogy a Közlekedési Múzeum marad a Népliget szomszédságában és a Körvasút fejlesztésével új megállót kap a park. A vasút-, metró-, villamos-, autóbusz- és kerékpáros kapcsolatok révén a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legjobban feltárt közparkjává válhat, ami alapvetően új használati lehetőségeket nyit meg
– tudatta. Hozzátette, a Népliget megújításának első ütemét európai uniós forrásból lehetne megvalósítani, azonban szerinte „az előző kormány politikai okokból ezt megakadályozta”, de reményét fejezte ki, hogy „az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is”. Karácsony Gergely pénteken elküldte Tanács Zoltánnak a Népliget megújításának részletes terveit.
A budapest.hu oldalon közzétett fejlesztési terv szerint a Népliget megújítása a Radó Dezső-terv egyik projektje. A leírás szerint első lépésben a lakossággal, az állami szereplőkkel és a kerületi önkormányzattal együttműködésben elkészítették a Népliget stratégiai tervét, majd tájépítészeti ötletpályázatot bonyolítottak le.
A díjazott pályamunkák alapján készül a park fejlesztésének intézkedési terve, amely összegyűjti és ütemezi a Népliget fokozatos mrgújításának lépéseit.
A leírás szerint elindítják a zöldfelületek megújítását, a park megközelíthetőségének javítását, a rekreációs funkciók bővítését és a parkot szétszabdaló autóutak forgalomcsillapítását. Elbontják a bezárt pavilonokat, rendezik a terület tulajdonviszonyait.
Nyitókép: Böröcz László/Facebook