A Népliget fejlesztésében és a Planetárium felújításában reménykedik Karácsony Gergely

A főpolgármester emlékezttett arra, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években elkészítette a Népliget megújításának terveit, a kormányváltás pedig történelmi lehetőség annak megvalósítására.

A park hosszú távú fejlődését meghatározó döntés, hogy a Közlekedési Múzeum marad a Népliget szomszédságában és a Körvasút fejlesztésével új megállót kap a park. A vasút-, metró-, villamos-, autóbusz- és kerékpáros kapcsolatok révén a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legjobban feltárt közparkjává válhat, ami alapvetően új használati lehetőségeket nyit meg

– tudatta. Hozzátette, a Népliget megújításának első ütemét európai uniós forrásból lehetne megvalósítani, azonban szerinte „az előző kormány politikai okokból ezt megakadályozta”, de reményét fejezte ki, hogy „az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is”. Karácsony Gergely pénteken elküldte Tanács Zoltánnak a Népliget megújításának részletes terveit.