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kormány népliget planetárium fejlesztés főpolgármester karácsony gergely

A Népliget fejlesztésében és a Planetárium felújításában reménykedik Karácsony Gergely

2026. július 26. 10:56

A főpolgármester bízik abban, hogy az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is.

2026. július 26. 10:56
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A Népliget fejlesztési terveiről posztolt Karácsony Gergely, aki pár hete vetette fel Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek a Planetárium helyzetét. A főpolgármester üdvözlte, hogy a miniszter pénteken bejelentette, javasolni fogja a kormánynak az épület felújítását és új tartalommal való megtöltését.

Karácsony szerint

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 a "Planetárium és a Népliget megújítása elképzelhetetlen egymás nélkül", utóbbi pedig Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amelynek megújítása országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat.

A főpolgármester emlékezttett arra, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években elkészítette a Népliget megújításának terveit, a kormányváltás pedig történelmi lehetőség annak megvalósítására. 

A park hosszú távú fejlődését meghatározó döntés, hogy a Közlekedési Múzeum marad a Népliget szomszédságában és a Körvasút fejlesztésével új megállót kap a park. A vasút-, metró-, villamos-, autóbusz- és kerékpáros kapcsolatok révén a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legjobban feltárt közparkjává válhat, ami alapvetően új használati lehetőségeket nyit meg 

– tudatta. Hozzátette, a Népliget megújításának első ütemét európai uniós forrásból lehetne megvalósítani, azonban szerinte „az előző kormány politikai okokból ezt megakadályozta”, de reményét fejezte ki, hogy „az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is”. Karácsony Gergely pénteken elküldte Tanács Zoltánnak a Népliget megújításának részletes terveit.

A budapest.hu oldalon közzétett fejlesztési terv szerint a Népliget megújítása a Radó Dezső-terv egyik projektje. A leírás szerint első lépésben a lakossággal, az állami szereplőkkel és a kerületi önkormányzattal együttműködésben elkészítették a Népliget stratégiai tervét, majd tájépítészeti ötletpályázatot bonyolítottak le. 

A díjazott pályamunkák alapján készül a park fejlesztésének intézkedési terve, amely összegyűjti és ütemezi a Népliget fokozatos mrgújításának lépéseit.

A leírás szerint elindítják a zöldfelületek megújítását, a park megközelíthetőségének javítását, a rekreációs funkciók bővítését és a parkot szétszabdaló autóutak forgalomcsillapítását. Elbontják a bezárt pavilonokat, rendezik a terület tulajdonviszonyait.

Nyitókép: Böröcz László/Facebook

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Összesen 51 komment

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machet
2026. július 26. 14:32
Ezt a kamut.
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fernandvix
2026. július 26. 14:19
csapláros 2026. július 26. 12:36 fernandvix 2026. július 26. 11:52 csaplárosfernandvix 2026. július 26. 11:49 vagy Százados úti gettólakókat is, Te pesti. :)))))))))))))))))))))))))))))) A Százados úton NINCS gettó te barom. A Százados út 8 ker Hős utca 10 ker. És éppen az utolsó tömböt bontják. Pénteken mentem el mellette. Úgy hogy KUSSOLJ!
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pollip
2026. július 26. 13:30
"Hozzátette, a Népliget megújításának első ütemét európai uniós forrásból lehetne megvalósítani, azonban szerinte „az előző kormány politikai okokból ezt megakadályozta”, de reményét fejezte ki, hogy „az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is”." A Tisza is akadályozta az uniós pénzek hazahozatalát. Most majd létrejöhet valami öszvér megoldás csökkentett tartalommal. Jól értem, hogy fővárosi kezelésben van a Planetárium?
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1
0
sagirdilsiz-2
2026. július 26. 13:12
Ez a rendezik a tulajdonviszonyokat azért vicces, mert már több mint 3 éve, hogy a pályázat eredményhirdetése megtörtént, mi a tomaszmeliját csináltak azóta?
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3
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