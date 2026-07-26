Kiadták a figyelmeztetést: zivatarok vethetnek véget a napsütésnek

Az Index beszámolójából kiderül, a nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, az ország nagyobb része azonban várhatóan szárazon marad. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és a középső tájakon pedig helyenként erős déli, délnyugati széllökések fordulhatnak elő.