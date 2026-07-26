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hungaromet széllökések időjárás zivatar előrejelzés

Kiadták a figyelmeztetést: zivatarok vethetnek véget a napsütésnek

2026. július 26. 11:20

A kialakuló zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

2026. július 26. 11:20
vihar, zivatar

Változékony időjárás jellemzi a hét utolsó napját, miközben Nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt is várható napsütés – a legtöbb a Tiszántúlon. A HungaroMet országos előrejelzése szerint 

a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, azaz országszerte kitart a nyári hőség.

Forrás: HungaroMet

Az Index beszámolójából kiderül, a nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, az ország nagyobb része azonban várhatóan szárazon marad. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és a középső tájakon pedig helyenként erős déli, délnyugati széllökések fordulhatnak elő. 

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A kialakuló zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

A figyelmeztető előrejelzés szerint a késő délutáni óráktól az estébe nyúlóan elsősorban a Dunántúlon – annak is főként az északi felében –, illetve az Alföld déli és középső részein fordulhatnak elő helyenként zivatarok. Ezeket viharos, 60–80 km/h-s széllökések, kisebb szemű, 1–2 centiméternél kisebb jég, valamint intenzív, 10–20 milliméteres csapadék kísérheti.

A tájékoztatás szerint 

a zivatartevékenység súlypontja a késő esti órákra egyre inkább a keleti országrészbe helyeződik át.

Több vármegyére figyelmeztetést adtak ki: Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben is zivatarokra lehet számítani a nap folyamán. 

Nyitókép: MTI/Varga György

 

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Összesen 1 komment

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massivement7
2026. július 26. 12:59
Egy biztos, eső nem lesz. Újabb két hétig - az előrejelzések szerint. Ismét brutális az aszály. A Duna vízállása kb. rekordalacsony vagy ahhoz közeli. Velencei-tó? Az Aral-tó sorsára jut. Még jó, hogy nincsen klímaváltozás, az csak zöld prükszelli zsidókamu, amivel direkt báncsák a magyart!
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