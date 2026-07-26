Kiadták a figyelmeztetést: zivatarok vethetnek véget a napsütésnek

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A kialakuló zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.
Változékony időjárás jellemzi a hét utolsó napját, miközben Nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt is várható napsütés – a legtöbb a Tiszántúlon. A HungaroMet országos előrejelzése szerint
a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, azaz országszerte kitart a nyári hőség.
Az Index beszámolójából kiderül, a nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, az ország nagyobb része azonban várhatóan szárazon marad. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és a középső tájakon pedig helyenként erős déli, délnyugati széllökések fordulhatnak elő.
A kialakuló zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.
A figyelmeztető előrejelzés szerint a késő délutáni óráktól az estébe nyúlóan elsősorban a Dunántúlon – annak is főként az északi felében –, illetve az Alföld déli és középső részein fordulhatnak elő helyenként zivatarok. Ezeket viharos, 60–80 km/h-s széllökések, kisebb szemű, 1–2 centiméternél kisebb jég, valamint intenzív, 10–20 milliméteres csapadék kísérheti.
A tájékoztatás szerint
a zivatartevékenység súlypontja a késő esti órákra egyre inkább a keleti országrészbe helyeződik át.
Több vármegyére figyelmeztetést adtak ki: Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben is zivatarokra lehet számítani a nap folyamán.
Nyitókép: MTI/Varga György