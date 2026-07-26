Az Iszlám Állam támogatója volt a berlini halálos gázolás elkövetője

Halálos áldozat is van: kisbusz hajtott a tömegbe Berlinben, a Pride közelében
Iszlamista elkövetőt keres a német rendőrség. A Bild arról írt, hogy a járművet egy késsel felfegyverzett ember hagyta el.
A német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették.
Az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt a berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja, akit korábban az igazságszolgáltatás már elítélt a német sajtó vasárnapi jelentései szerint.
A Der Spiegel című hírmagazin és a Bild című napilap úgy értsült, hogy
a német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették.
Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték „az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért”.
Amint arról a Mandiner is beszámolt, fehér kisbusz hajtott a tömegbe a berlini Pride-felvonulás közelében szombat éjszaka a támadásban legalább egy ember életét vesztette, tizenhatan pedig megsérültek.
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Iszlamista elkövetőt keres a német rendőrség. A Bild arról írt, hogy a járművet egy késsel felfegyverzett ember hagyta el.
A történtek után fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei WorldPride amszterdami rendezvényein. Femke Halsema, Amszterdam polgármestere közölte, a berlini események „a szabadság elleni támadást” jelentik, ugyanazon szabadság ellenit, amelyet ezekben a hetekben Amszterdamban is ünnepelnek. Hozzátette, megérti, hogy a történtek haragot, valamint félelmet és aggodalmat válthatnak ki a rendezvények résztvevőiből és látogatóiból. A polgármester közölte:
a városvezetés, a rendőrség és az ügyészség képviselőiből álló egyeztető testület már áttekintette a helyzetet, és folyamatos kapcsolatban áll a szervezőkkel.
Hangsúlyozta, hogy az amszterdami Pride és a hasonló nagy rendezvények biztonságának biztosítása eleve magas szintű. Hozzátette, hogy szükség esetén extra intézkedéseket tesznek, amelyekből „a látogatók remélhetőleg a lehető legkevesebbet fognak észrevenni”.
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP