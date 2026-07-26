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támadás iszlám állam németország pride

Az Iszlám Állam támogatója volt a berlini halálos gázolás elkövetője

2026. július 26. 13:56

A német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették.

2026. július 26. 13:56
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Az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt a berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja, akit korábban az igazságszolgáltatás már elítélt a német sajtó vasárnapi jelentései szerint.

A Der Spiegel című hírmagazin és a Bild című napilap úgy értsült, hogy 

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a német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. 

Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték „az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért”.

Amint arról a Mandiner is beszámolt, fehér kisbusz hajtott a tömegbe a berlini Pride-felvonulás közelében szombat éjszaka a támadásban legalább egy ember életét vesztette, tizenhatan pedig megsérültek.

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A történtek után fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei WorldPride amszterdami rendezvényein. Femke Halsema, Amszterdam polgármestere közölte, a berlini események „a szabadság elleni támadást” jelentik, ugyanazon szabadság ellenit, amelyet ezekben a hetekben Amszterdamban is ünnepelnek. Hozzátette, megérti, hogy a történtek haragot, valamint félelmet és aggodalmat válthatnak ki a rendezvények résztvevőiből és látogatóiból. A polgármester közölte: 

a városvezetés, a rendőrség és az ügyészség képviselőiből álló egyeztető testület már áttekintette a helyzetet, és folyamatos kapcsolatban áll a szervezőkkel. 

Hangsúlyozta, hogy az amszterdami Pride és a hasonló nagy rendezvények biztonságának biztosítása eleve magas szintű. Hozzátette, hogy szükség esetén extra intézkedéseket tesznek, amelyekből „a látogatók remélhetőleg a lehető legkevesebbet fognak észrevenni”.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
zabszem
2026. július 26. 14:44
astracf: "Rohadna meg a mocskos kecskebaszó geci az összes fajtársával együtt." Khmm... Ugye, itt most az a baj, hogy az ember nem tudja, hogy az áldozatot vagy az elkövetőt szidod?
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0
0
esvany-0
2026. július 26. 14:39
Azt is mellé kell csukni, aki beengedte, vagy beengedni parancsolta!
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1
0
OszkárOszi
2026. július 26. 14:32
Az a baj, hogy a német homokosok nincsenek tekintettel a muszlim kisebbségre.Sőt, rasszista módon direkt hergelik őket iszlám ellenes magatartással.
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3
0
astracf
2026. július 26. 14:31
Rohadna meg a mocskos kecskebaszó geci az összes fajtársával együtt.
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2
0
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