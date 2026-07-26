Az Iszlám Állam támogatója volt a berlini halálos gázolás elkövetője

Az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt a berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja, akit korábban az igazságszolgáltatás már elítélt a német sajtó vasárnapi jelentései szerint.

A Der Spiegel című hírmagazin és a Bild című napilap úgy értsült, hogy