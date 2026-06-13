„Ne engem üldözzön, hanem a másikat. Van igazi miniszterelnök!” – Orbán Viktor elhívta egy sörre a kongresszus résztvevőit

Három szóban reagált Varga Judit Orbán Viktor kijelentésére
A Fidesz újraválasztott elnöke a korábbi igazságügyi miniszteréről is beszélt a párt kongresszusán.
A korábbi kormányfő hétszázhuszonkilenc szavazattal győzött, majd szűnni nem akaró vastaps fogadta a színpadon.
Mint arról beszámoltunk, a szombati Fidesz-kongresszuson egy évre újraválasztották pártelnökké Orbán Viktort. A korábbi kormányfő hétszázhuszonkilenc szavazattal győzött, majd szűnni nem akaró vastaps fogadta a színpadon.
A fárasztó nap végén Orbán Viktor mindenkit elhívott egy sörre, akit – ahogy fogalmazott – nyakon tudott csípni.
Ne engem üldözzön, hanem a másikat. Van igazi miniszterelnök, üldözze azt!”
– pirított oda viccesen az őt videózó botrányhősnek, Szabó Bálintnak a volt kormányfő, majd csatlakozott a frakciótagokhoz egy szabadtéri sörözésen.
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A Fidesz újraválasztott elnöke a korábbi igazságügyi miniszteréről is beszélt a párt kongresszusán.
Fotó: Fischer Zoltán/Fidesz