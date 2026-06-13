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sör kongresszus Orbán Viktor

„Ne engem üldözzön, hanem a másikat. Van igazi miniszterelnök!” – Orbán Viktor elhívta egy sörre a kongresszus résztvevőit

2026. június 13. 22:13

A korábbi kormányfő hétszázhuszonkilenc szavazattal győzött, majd szűnni nem akaró vastaps fogadta a színpadon.

2026. június 13. 22:13
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Mint arról beszámoltunk, a szombati Fidesz-kongresszuson egy évre újraválasztották pártelnökké Orbán Viktort. A korábbi kormányfő hétszázhuszonkilenc szavazattal győzött, majd szűnni nem akaró vastaps fogadta a színpadon.

A fárasztó nap végén Orbán Viktor mindenkit elhívott egy sörre, akit – ahogy fogalmazott – nyakon tudott csípni.

Ne engem üldözzön, hanem a másikat. Van igazi miniszterelnök, üldözze azt!”

– pirított oda viccesen az őt videózó botrányhősnek, Szabó Bálintnak a volt kormányfő, majd csatlakozott a frakciótagokhoz egy szabadtéri sörözésen.

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Fotó: Fischer Zoltán/Fidesz

Összesen 8 komment

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Sorrend:
nagymacska44
2026. június 14. 00:28
Akinek humora van az mindent tud, akinek nincs az mindenre képes.
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0
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tikkadt-szocske
2026. június 14. 00:04
Kétharmat. El fog olvadni.
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0
0
NeMá
•••
2026. június 13. 23:46 Szerkesztve
"Ne engem üldözzön, hanem a másikat. Van igazi miniszterelnök, üldözze azt!” Válasz! "Dehogy az!" Most Petit nyomja a melo terhe! Orbán lehet felszabadult :) Peti és bandáját még a Cseléd sajtó is megveti! Most is Orbánra kiváncsiak!
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3
0
states-2
2026. június 13. 23:29
A drogos hiába reménykedik, Orbánt nagyon korai még leírni. Ennyit a kongresszusról.
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6
0
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