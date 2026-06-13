„Ne engem üldözzön, hanem a másikat. Van igazi miniszterelnök!” – Orbán Viktor elhívta egy sörre a kongresszus résztvevőit

Mint arról beszámoltunk, a szombati Fidesz-kongresszuson egy évre újraválasztották pártelnökké Orbán Viktort. A korábbi kormányfő hétszázhuszonkilenc szavazattal győzött, majd szűnni nem akaró vastaps fogadta a színpadon.

A fárasztó nap végén Orbán Viktor mindenkit elhívott egy sörre, akit – ahogy fogalmazott – nyakon tudott csípni.