Orbán Viktor: Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje! – Élőben a Fidesz kongresszusa (VIDEÓ)

Fontos nap a mai a Fidesz számára: gyökeres változásokra lehet számítani
10 órakor kezdődik a Fidesz 32. kongresszusa.
A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal, úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán szombaton. A parlamenti frakciót rendbe raktuk. Most együtt rendbe rakjuk a Fideszt – tette hozzá. Cikkünk folyamatosan frissül.
Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.
Czirbus Gábor országgyűlési képviselő szerint az emberek gyors és azonnali válaszokat várnak mindennapi problémáikra, nem pedig távolinak tűnő ügyek foglalkoztatják őket.
Úgy fogalmazott, a Fidesz feladata, hogy még jobban figyeljen rájuk, és azt sem lehet megspórolni, hogy új szavazókat szólítsanak meg.
Az árpádhalmi küldött, Szakra Attila arról beszélt, hogy „a Fidesz támogatását kívánók mindig nagyobb támogatást élveztek, mint a saját kutyánk kölykei. (...) Ennek az lett a vége, hogy ezek április 12-én mind a Tiszára szavaztak.” Azt kérte, hogy hallgassák meg a nagy tapasztalatú tagság véleményét, és álljanak azok mellé, akik nyíltan vállalják Fidesz-szimpátiájukat.
Gyopáros Alpár már nem elsősorban a tanulságokról, hanem a jövőről beszélt. Szerinte az elmúlt hetekben nemcsak kritikákat kaptak, hanem támogatást is, és a három leggyakrabban elhangzott mondat az volt:
„Ugye nem adjátok fel?”, „Nem hagyjátok elveszni a magyar vidéket, ugye?”, „Mit tehetünk a közösségünkért?”
A fideszes politikus szerint a pofon lehetőség is, például arra, hogy megszabaduljanak azoktól, akik saját érdekeiket a közösség érdekei elé helyezték.
Azoktól, akik csak addig voltak velünk, amíg sütött a nap. Aki nem táncol velünk az esőben, annak nincs helye velünk a napsütésben sem”
– mondta.
A jövőre és a Tisza Pártra utalva úgy fogalmazott: „Lehet a piacon sovány gebét csillámpónira festeni, de a csillámpor előbb-utóbb elkopik, és akkor csak a gebe marad a maga valójában”. Hozzátette, hogy szerinte nem lehet „komédiázással” helyettesíteni a kormányzást, és ezt hamarosan a fiatalok is látni fogják.
Jankovich Tibor X. kerületi politikus ugyancsak kritikus hangot ütött meg, és az Orbán Viktor által elmondottakat további négy ponttal egészítette ki.
Szerinte komoly gondot jelentett, hogy a korrupciós vád rátelepedett a pártra, miközben a Fidesz demokratikus pártból egyre inkább katonai szervezetté alakult, ahol a tagok parancsokat kapnak, visszacsatolási lehetőségük viszont alig van.
A kőbányai politikus problémának nevezte azt is, hogy a párt elszakadt a valóságtól, valamint hogy leegyszerűsített kommunikációjával az értelmiség számára „irritáló” stílusban szólal meg.
Jankovich szerint a korrupciós vádakkal szembe kell nézni, és nem lehet ezeket az ügyeket pusztán azzal lesöpörni, hogy még nem született bírósági ítélet.
Úgy vélte, a Fidesz nem számíthat automatikusan arra, hogy a Tisza Pártból kiábrándulók majd hozzájuk mennek át. A 40 év alatti korosztály megszólításához szerinte biztosan arra lenne szükség, hogy maga a párt változzon meg. Azt is hozzátette, hogy szerinte a Tisza Pártot nem lehet egyértelműen baloldali pártnak nevezni.
Zsigó Róbert volt bajai polgármester beszédében a mohácsi híd ügyére is kitért, amelyet Vitézy Dávid miniszter korábban súlyosan túlárazottnak és felesleges műszaki feltételekkel megvalósított beruházásnak nevezett. Zsigó szerint azonban most azt a közösséget kell megmutatni, amely ezeket a fejlesztéseket is képes megvédeni.
Szűcs Gábor országgyűlési képviselő, aki ironikusan a Megafon propagandistájaként mutatkozott be, a generációs különbségekről beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a 40 év felettiek körében a Fidesz nyerni tudott, a fiatalabbaknál viszont jelentős vereséget szenvedett.
Nagy Csaba korábbi országgyűlési felszólalásából az is kiderült, hogy a hűtőszekrényén Orbán Viktor egyik korábbi mondata olvasható: „Minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük”.
Gál Kinga, a Fidesz alelnöke arról beszélt, hogy a patrióták megvédték Magyarországot a menekültektől, az új miniszterelnök viszont elfogadta a migrációs paktumot, miközben szerinte nem tudni pontosan, milyen vállalásokat tett.
A párt borsodi politikusa, Nagy Mónika Ágnes azt mondta, annyira megviselte az áprilisi vereség, hogy bármikor képes lenne elsírni magát. Hozzátette ugyanakkor, hogy a helyi szervezet már tucatnyi új taggal bővült, amit a résztvevők tapssal fogadtak.
A Fidesznek a választási vereség után át kell állnia az ellenzéki működésre, mert „másként kell szolgálni a hazát kormányról, és másként ellenzékből”. Úgy fogalmazott:
Egy jó ellenzék folyamatosan kormányzóképes állapotban van.”
A volt miniszterelnök elismerte, hogy a párt még nem áll készen erre a szerepre. Szerinte a Fidesz „16 évig fantasztikus kormányzópárt volt”, de ma már nem kormányzópárt, és még nem is igazi ellenzéki párt. Mint mondta: „Nincs kormányzati parancsnoki központ. (...) Utasítások helyett barátság, alá-fölé rendeltség helyett szemmagasság.”
Orbán bejelentette, hogy átalakítják a párt szervezetét: kivezetnék a választókerületi rendszert, megszüntetnék a regionális igazgatói posztot és az ügyvezető alelnöki tisztséget is.
Bejelentette, hogy az alapszabálymódosítási-javaslatuk alapján kivezetnék a választókerületi rendszert és megszüntetnék a regionális igazgatói posztot, valamint az ügyvezető alelnöki pozíciót is. 28 tagból állna az elnökség.
Orbán Viktor név szerint Gál Kingát, Gyopáros Alpárt, Bóka Jánost és Kreicsi Bálintot javasolta elnökségi tagnak, majd megjegyezte, hogy szeptemberig akarják rendbetenni a Fideszt.
A választási vereség felelősségét magára vállalta: „A választási vereségért engem terhel a felelősség”. Hozzátette: „Ki nem állhatom azokat a vezetőket, akik erős jogosítványokat kérnek és kapnak, majd ha baj van, nem vállalják a felelősséget. Ezért is mondtam le”.
Beszéde végén a Tiszát támadta, szerinte a Fidesz-KDNP frakciók „tapasztalatban, szakmai tudásban és politikai kultúrában oda-vissza verik a Tisza-frakciót”, majd azt mondta:
Három különb kormányt is ki tudunk állítani, mint a jelenlegi”.
„Kezdjük a végén: én nem adom fel, én soha, soha, soha, de soha nem adom fel” – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán. A pártelnök szerint egy politikai közösség életében a kongresszus általában ünnep, a mostani alkalom azonban nem ilyen, sokkal inkább munkakongresszusnak tekinthető.
Orbán Viktor azt mondta, elsőként értékelni kell az országgyűlési választást, amelyen a Fidesz súlyos vereséget szenvedett.
Hozzátette, az is feladatuk, hogy megmutassák a párt erejét, és világossá tegyék, a következő években milyen célokkal és milyen indíttatásból vesznek részt a közéletben.
Erről a kongresszuson külön nyilatkozatot is elfogadnak.
A napirenden szerepel az alapszabály módosítása, az elnökség 28 tagjának megválasztása, valamint két politikai határozat elfogadása is.
Többet dolgoztunk ezen az elvesztett választáson, mint a megelőző győzelemmel járó kampányokban”
– mondta Orbán Viktor, majd köszönetet mondott a kampányban és az azt követő munkában részt vevőknek.
Tíz pontban foglalta össze a választási vereség okát:
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal.
Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit.
A parlamenti frakciót rendbe raktuk. Most együtt rendbe rakjuk a Fideszt is. Nyár végére újra rendezett, erős és barátságos közösségünk lesz – mondta Orbán Viktor.
A volt kormányfő közölte, őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja. Meddig tűri, hogy a liberális gazdaságpolitikusok kísérletezzenek a családokon.
Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje.
Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia – közölte Orbán.
A Fidesz 32. kongresszusa tíz órakor kezdődött a Budapest Kongresszusi Központban.
Az esemény nem lesz sajtónyilvános, de közvetítik a Fidesz és Orbán Viktor Facebook-oldalán.
Az eseményen a korábbi kongresszusokhoz hasonlóan várhatóan felszólal az országos választmány elnöke, Kövér László, és beszédet mond Orbán Viktor is, aki 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, és akit egy évre újra pártelnökké választhatnak a küldöttek. Szavaznak a párt négy alelnökéről is.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek korábban azt mondta:
tervek szerint a kongresszuson alapszabály-módosításról döntenek, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését.
A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd.
A Fidesz országos elnöksége jelentősen bővül: a jövőben húsz megyei (fővárosi) elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből áll majd.
A választmányi elnök azzal kezdte felszólalását, hogy korunk egyik legidegesítőbb szokásának nevezte az emberek közötti, felhatalmazás nélküli tegeződést. Ennek ellenére, mint mondta, a baráti viszonyra tekintettel ő maga is tegeződve fordult párttársaihoz.
A volt házelnök szerint a Fidesz országépítő munkája történelmi mércével mérve is kiemelkedő volt, de azt is elismerte, hogy ez nem jelenti azt, hogy hibák, mulasztások vagy emberi gyarlóságok nélkül kormányoztak volna. Mint fogalmazott, azt is el tudja fogadni: „nem kormányoztunk jól, nem értünk el eleget”.
Kövér László ehhez hozzátette: milyen kár, hogy az elmúlt 36 évben másoknak még ennyire sem sikerült.
A beszéd második részében Magyar Pétert bírálta, akit „Ungarische Péterként” emlegetett. Kövér szerint a demokrácia az ő tevékenysége miatt a proletárdiktatúra irányába tart. Történelmi párhuzammal élve úgy fogalmazott: „Az új Lenin-fiúk nem Szamuely páncélvonatán, hanem a cukorhegyiek digitális sztrádáján száguldoznak lincselni a haladás keréktörőit” – mondta, feltehetően a közösségi médiára, elsősorban a Facebookra utalva.
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10 órakor kezdődik a Fidesz 32. kongresszusa.
Nyitókép: Fischer Zoltán/Fidesz