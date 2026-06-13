Orbán Viktor: Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje! – Élőben a Fidesz kongresszusa (VIDEÓ)

Orbán Viktor magára vállalta a választási vereség felelősségét, és átszervezné a Fideszt

A Fidesznek a választási vereség után át kell állnia az ellenzéki működésre, mert „másként kell szolgálni a hazát kormányról, és másként ellenzékből”. Úgy fogalmazott:

Egy jó ellenzék folyamatosan kormányzóképes állapotban van.”

A volt miniszterelnök elismerte, hogy a párt még nem áll készen erre a szerepre. Szerinte a Fidesz „16 évig fantasztikus kormányzópárt volt”, de ma már nem kormányzópárt, és még nem is igazi ellenzéki párt. Mint mondta: „Nincs kormányzati parancsnoki központ. (...) Utasítások helyett barátság, alá-fölé rendeltség helyett szemmagasság.”

Orbán bejelentette, hogy átalakítják a párt szervezetét: kivezetnék a választókerületi rendszert, megszüntetnék a regionális igazgatói posztot és az ügyvezető alelnöki tisztséget is.

Bejelentette, hogy az alapszabálymódosítási-javaslatuk alapján kivezetnék a választókerületi rendszert és megszüntetnék a regionális igazgatói posztot, valamint az ügyvezető alelnöki pozíciót is. 28 tagból állna az elnökség. Orbán Viktor név szerint Gál Kingát, Gyopáros Alpárt, Bóka Jánost és Kreicsi Bálintot javasolta elnökségi tagnak, majd megjegyezte, hogy szeptemberig akarják rendbetenni a Fideszt.

A választási vereség felelősségét magára vállalta: „A választási vereségért engem terhel a felelősség”. Hozzátette: „Ki nem állhatom azokat a vezetőket, akik erős jogosítványokat kérnek és kapnak, majd ha baj van, nem vállalják a felelősséget. Ezért is mondtam le”.

Beszéde végén a Tiszát támadta, szerinte a Fidesz-KDNP frakciók „tapasztalatban, szakmai tudásban és politikai kultúrában oda-vissza verik a Tisza-frakciót”, majd azt mondta:

Három különb kormányt is ki tudunk állítani, mint a jelenlegi”.

Orbán Viktor: értékelni kell a választási vereséget, de a Fidesz nem adja fel

„Kezdjük a végén: én nem adom fel, én soha, soha, soha, de soha nem adom fel” – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán. A pártelnök szerint egy politikai közösség életében a kongresszus általában ünnep, a mostani alkalom azonban nem ilyen, sokkal inkább munkakongresszusnak tekinthető.

Orbán Viktor azt mondta, elsőként értékelni kell az országgyűlési választást, amelyen a Fidesz súlyos vereséget szenvedett.

Hozzátette, az is feladatuk, hogy megmutassák a párt erejét, és világossá tegyék, a következő években milyen célokkal és milyen indíttatásból vesznek részt a közéletben.

Erről a kongresszuson külön nyilatkozatot is elfogadnak.

A napirenden szerepel az alapszabály módosítása, az elnökség 28 tagjának megválasztása, valamint két politikai határozat elfogadása is.

Többet dolgoztunk ezen az elvesztett választáson, mint a megelőző győzelemmel járó kampányokban”

– mondta Orbán Viktor, majd köszönetet mondott a kampányban és az azt követő munkában részt vevőknek.

Tíz pontban foglalta össze a választási vereség okát:

A választási üzenet nem működött, az ellenfélé sokkal vonzóbb volt. Végig győzelemre hajtottak, de az ellenfél előnyét nem észlelték időben, ezért nem módosítottak a kampányon. Tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbiak fölé, ezért az előrejelzések tévesek voltak. Az ellenfél mozgósítása sikeresebb volt sokkal, „köröket vertek ránk”. A „gyülöletkampányokra” és a korrupciós vádakra sem adtak megfelelő választ. „Az ellenfél legnagyobb pénzügyi sokszázmilliós támogatója egy eljárás alatt álló bűnöző, mégis bennünket vádoltak korrupcióval”. „A digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtünk”. Technológiában és tartalomgyártásban is hátrányba került a párt. A választás a fiatalok körében elszenvedett brutális arányú vereségen úszott el Orbán Viktor szerint, aki ezt személyes kudarcnak is értékeli. „És értem, hogy a személyemet és a programomat is durván elutasították”. A „külföldről vezényelt algoritmusok” azt részesítették szerinte előnyben, amelyek a kormányváltást szorgalmazták. A háborús veszélyről szóló üzeneteket sikeresen semlegesítette a Tisza Párt. A háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdasági növekedést egész Európában – mondta a volt miniszterelnök, aki szerint az lett volna a feladat, hogy ennek ellenére is növekedést produkálnak. „Be kell vallanom, hogy ezt az útvonalat nem találtam meg, ezt a stratégiát a kormányom nem tudta megalkotni”. „Nem vállaltuk, nem vállaltam, hogy olyan gazdasági és szociális jellegű vállalásokat tegyünk, amelyekről tudtam, hogy teljesíthetlenek” – mondta Orbán Viktor. Szerinte a Tisza Párt 1213 ígéretet tett, 6000 milliárd forint értékben.

Orbán Viktor: A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal.

Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit.

A parlamenti frakciót rendbe raktuk. Most együtt rendbe rakjuk a Fideszt is. Nyár végére újra rendezett, erős és barátságos közösségünk lesz – mondta Orbán Viktor.



A volt kormányfő közölte, őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja. Meddig tűri, hogy a liberális gazdaságpolitikusok kísérletezzenek a családokon.

Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje.

Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia – közölte Orbán.

Módosíthatják a párt alapszabályát

A Fidesz 32. kongresszusa tíz órakor kezdődött a Budapest Kongresszusi Központban.

Az esemény nem lesz sajtónyilvános, de közvetítik a Fidesz és Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Az eseményen a korábbi kongresszusokhoz hasonlóan várhatóan felszólal az országos választmány elnöke, Kövér László, és beszédet mond Orbán Viktor is, aki 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, és akit egy évre újra pártelnökké választhatnak a küldöttek. Szavaznak a párt négy alelnökéről is.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek korábban azt mondta:

tervek szerint a kongresszuson alapszabály-módosításról döntenek, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését.

A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd.

A Fidesz országos elnöksége jelentősen bővül: a jövőben húsz megyei (fővárosi) elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből áll majd.

Kövér László: „Nem kormányoztunk jól, nem értünk el eleget”

A választmányi elnök azzal kezdte felszólalását, hogy korunk egyik legidegesítőbb szokásának nevezte az emberek közötti, felhatalmazás nélküli tegeződést. Ennek ellenére, mint mondta, a baráti viszonyra tekintettel ő maga is tegeződve fordult párttársaihoz.

A volt házelnök szerint a Fidesz országépítő munkája történelmi mércével mérve is kiemelkedő volt, de azt is elismerte, hogy ez nem jelenti azt, hogy hibák, mulasztások vagy emberi gyarlóságok nélkül kormányoztak volna. Mint fogalmazott, azt is el tudja fogadni: „nem kormányoztunk jól, nem értünk el eleget”.

Kövér László ehhez hozzátette: milyen kár, hogy az elmúlt 36 évben másoknak még ennyire sem sikerült.

A beszéd második részében Magyar Pétert bírálta, akit „Ungarische Péterként” emlegetett. Kövér szerint a demokrácia az ő tevékenysége miatt a proletárdiktatúra irányába tart. Történelmi párhuzammal élve úgy fogalmazott: „Az új Lenin-fiúk nem Szamuely páncélvonatán, hanem a cukorhegyiek digitális sztrádáján száguldoznak lincselni a haladás keréktörőit” – mondta, feltehetően a közösségi médiára, elsősorban a Facebookra utalva.