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havasi bertalan fidesz kongresszus orbán viktor

Fontos nap a mai a Fidesz számára: gyökeres változásokra lehet számítani

2026. június 13. 06:50

10 órakor kezdődik a Fidesz 32. kongresszusa.

2026. június 13. 06:50
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Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.

A Fidesz 32. kongresszusa tíz órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban. Az esemény nem lesz sajtónyilvános, de közvetítik a Fidesz és Orbán Viktor Facebook-oldalán. Az eseményen a korábbi kongresszusokhoz hasonlóan várhatóan felszólal az országos választmány elnöke, Kövér László, és beszédet mond Orbán Viktor is, aki 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, és akit egy évre újra pártelnökké választhatnak a küldöttek. Szavaznak a párt négy alelnökéről is.

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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek korábban azt mondta: tervek szerint a kongresszuson alapszabály-módosításról döntenek, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését. A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd. A Fidesz országos elnöksége jelentősen bővül: a jövőben húsz megyei (fővárosi) elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből áll majd.

Képernyőmentés: Youtube/Mandiner

Összesen 9 komment

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Sorrend:
radler
2026. június 13. 08:56
"a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik," Csakhogy az önkormányzati rendszer meg a kormányhoz igazodik, nem ahhoz a fideszhez amelyik kormányon kivéreztette őket.
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0
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stormy
2026. június 13. 08:42
"a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik," mivel az még az övék és abbn avan pénz.
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1
0
Ízisz
•••
2026. június 13. 08:36 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Egyértelmű, hogy hajrá Fidesz, hajrá OV!!! 🧡✌️ Remélem újra a ringben fogják az erejüket megmutatni és adják a méretes pofonokat az ellenségnek!!!, mert nagy a baj az országunkban!!! Az életünk a tét!!!💯✌️🧡❗
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1
mandoppi25
2026. június 13. 07:24
Ha Menczer, Kubatov, Németh Balázs, Lázár János, Pócs János, Takács Péter kicsit is fontosabb szerepet kap a megújult Fideszben, akkor vége.
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0
0
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