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Dejan Sztankovics Mohammed Abu Fani Fradi Ferencváros Crvena zvezda

Nem hezitált a Fradi-szurkolók kedvence – elbúcsúzott a klubtól, és már alá is írt az új csapatához

2026. június 13. 21:46

Immár hivatalos, hogy Mohammed Abu Fani a szerb bajnok Crvena zvezdában folytatja a pályafutását. Az izraeli középpályás a közösségi oldalán elköszönt a Ferencvárostól.

2026. június 13. 21:46
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Immár hivatalos, Mohammed Abu Fani három év után elhagyja a Fradit. Az izraeli labdarúgó az FTC korábbi edzője, a Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezdában folytatja a pályafutását.

Mohammed Abu Fani, Crvena zvezda, Fradi, Ferencváros, FTC
Mohammed Abu Fani az új klubjának a mezében és sáljával (Fotó: Crvena zvezda)

A középpályás távozását a Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be, majd nem sokkal később a szerb klub kiadta, hogy hároméves szerződést kötött a futballistával, akit a korábbi hírek szerint körülbelül 1.5 millió euróért vásárolt meg.

A 28 éves, 33-szoros izraeli válogatott játékos a belgrádiak weboldalán azt nyilatkozta, már akkor nagyon szimpatikussá és vonzóvá vált számára az együttes, amikor a Maccabi Haifa színeiben ellenfélként lépett pályára egy BL-selejtezőn a szerb fővárosban.

Miután Dejan Sztankovics megkeresett, nem hezitáltam. Azonnal mondtam, hogy jövök. Edzőként is nagyszerű, mindenki tudja róla, hogy kivételes szakember. Szerettem vele dolgozni, ezért örülök, hogy itt lehetek, és hogy a pályán viszonozhatom majd a bizalmát

– nyilatkozta Abu Fani.

A futballista az Instagram-oldalán rövid üzenetben köszönt el a Ferencvárostól: „Ideje búcsút mondani. Köszönet mindenért” – írta.

 

Abu Fani három évet töltött el a Ferencvárosnál, amelyben 116 tétmérkőzésen 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett. Játékával és időnként bohókás személyiségével belopta magát a Fradi szurkolóinak szívébe, a drukkerek egyik kedvence volt azokban az időkben is, amikor nem élvezte a mindenkori vezetőedző bizalmát. Két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel.

A Crvena zvezda idén is megnyerte a szerb bajnokságot, így – az FTC-vel ellentétben – az új idényben is indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

Nyitókép: fradi.hu

 

 

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