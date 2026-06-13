Nem hezitált a Fradi-szurkolók kedvence – elbúcsúzott a klubtól, és már alá is írt az új csapatához

Immár hivatalos, Mohammed Abu Fani három év után elhagyja a Fradit. Az izraeli labdarúgó az FTC korábbi edzője, a Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezdában folytatja a pályafutását.

Mohammed Abu Fani az új klubjának a mezében és sáljával (Fotó: Crvena zvezda)

A középpályás távozását a Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be, majd nem sokkal később a szerb klub kiadta, hogy hároméves szerződést kötött a futballistával, akit a korábbi hírek szerint körülbelül 1.5 millió euróért vásárolt meg.