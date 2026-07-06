Kiderült, miért hiúsult meg a Fradi-üzlet a szaúdi befektetőjelölttel

Május óta foglalkoztatta a Fradi-szurkolókat, mi lesz a sajtóban megjelent szaúdi befektetővel való tárgyalások eredménye. Mint ismert, a Ferencváros labdarúgócsapata a versenyeztetéséért felelős zrt. többségi tulajdonrészét kívánta értékesíteni. Az Index információi szerint a potenciális jelölt a királyi családhoz köthető Public Investment Fund, a Közbefektetési Alap lehetett, ám úgy hírlik, az üzlet meghiúsult.

A lap szerint a klubelnök, Kubatov Gáborék 100 millió euró körüli összeget kértek, de végül nem született megegyezés. A döntés hátterében a Bajnokok Ligájáról való lemaradás is szerepet játszott, amely jelentősen csökkentette a klub vonzerejét.

Minden jel arra utal, hogy a Magyar Kupa-győztesnél komoly költségcsökkentésbe kezdtek, áramvonalasítják a légiósoktól hemzsegő keretet, Robbie Keane vezetőedzőt pedig az ETO-t csúcsra járató Borbély Balázs váltotta a kispadon.