Kiderült, miért hiúsult meg a Fradi-üzlet a szaúdi befektetőjelölttel

Megszólalt Kubatov Gábor: komoly változások jöhetnek a Ferencváros keretében
A klubelnök exkluzív interjút adott a Blikknek.
Minden jel arra utal, hogy a Magyar Kupa-győztesnél komoly költségcsökkentésbe kezdtek.
Május óta foglalkoztatta a Fradi-szurkolókat, mi lesz a sajtóban megjelent szaúdi befektetővel való tárgyalások eredménye. Mint ismert, a Ferencváros labdarúgócsapata a versenyeztetéséért felelős zrt. többségi tulajdonrészét kívánta értékesíteni. Az Index információi szerint a potenciális jelölt a királyi családhoz köthető Public Investment Fund, a Közbefektetési Alap lehetett, ám úgy hírlik, az üzlet meghiúsult.
A lap szerint a klubelnök, Kubatov Gáborék 100 millió euró körüli összeget kértek, de végül nem született megegyezés. A döntés hátterében a Bajnokok Ligájáról való lemaradás is szerepet játszott, amely jelentősen csökkentette a klub vonzerejét.
Minden jel arra utal, hogy a Magyar Kupa-győztesnél komoly költségcsökkentésbe kezdtek, áramvonalasítják a légiósoktól hemzsegő keretet, Robbie Keane vezetőedzőt pedig az ETO-t csúcsra járató Borbély Balázs váltotta a kispadon.
A távozók között Mohammed Abu Fani, Stefan Gartenmann, Alekszandar Pesics, Ibrahim Cissé, Fortune Bassey, Ismaël Aaneba, Gróf Dávid, Shay Sadirac és Cebrail Makreckis is szerepel, de további búcsúzók is várhatóak, míg érkező oldalon mindössze Nathan Zohoré szerepel.
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A klubelnök exkluzív interjút adott a Blikknek.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás