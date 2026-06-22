Megszólalt Kubatov Gábor: komoly változások jöhetnek a Ferencváros keretében

A Fradi többi szakosztálya kapcsán Kubatov hangsúlyozta, hogy azok finanszírozása stabilabb lábakon áll, mivel erős szponzori háttér biztosítja a működésüket. Szerinte ezek a csapatok nemcsak sporteredményeikkel, hanem társadalmi jelentőségükkel is kiemelkednek: „Csodálkoznék, ha az új kormányzatnak az lenne az elképzelése, hogy nem kell az a nemzeti büszkeség, amit a Ferencváros vízilabdacsapata vagy női kézilabdacsapata képvisel.”

A Fradiváros-projekt kapcsán a klubelnök megerősítette, hogy a beruházás szakmailag megalapozott volt, és a klub részéről minden forrás felhasználása átlátható módon történt. Mint fogalmazott: „A Fradivárosról csak annyit, hogy az egy kiváló projekt volt”, és hangsúlyozta, hogy a vizsgálatokkal kapcsolatban is nyugodt lelkiismerettel áll minden eljárás elé: