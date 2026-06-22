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ferencváros kubatov gábor fidesz

Megszólalt Kubatov Gábor: komoly változások jöhetnek a Ferencváros keretében

2026. június 22. 20:44

A klubelnök exkluzív interjút adott a Blikknek.

2026. június 22. 20:44
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Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, a Fidesz korábbi pártigazgatója és alelnöke a Blikknek adott interjúban hangsúlyozta, hogy az FTC működését alapvetően befolyásolja a politikai és gazdasági környezet alakulása, ugyanakkor jelenleg még nem látható pontosan, milyen irányú változásokkal kell számolniuk. Mint fogalmazott: „Nem tudjuk még pontosan, mert a mi költségvetésünk sportévről sportévre szól, és nem lehet tudni, pontosan milyen szándékai vannak az új kormányzatnak.” Hozzátette ugyanakkor, hogy a klubvezetés jó kapcsolatot ápol az új sportirányítással, és a fő kérdések tisztázása hamarosan napirendre kerülhet.

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Nem csak az elveszített bajnoki cím miatt borús a hangulat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Viszont Borbély Balázs személyében hosszú idő után magyar vezetőedző ül le a kispadra.

A Fradi működését érintő egyik legfontosabb kérdés a szabályozási környezet bizonytalansága, különösen a keretszabályok és a pénzügyi elosztási rendszer terén. Kubatov szerint például a „magyarszabály” jövője is nyitott, ami közvetlen hatással lehet a játékoskeret összetételére. Úgy fogalmazott: „Van egy-két vitatott játékosunk, akik tavaly letették az állampolgársági esküt, magyarok lettek, de lehet, hogy a következő szezonban már nem fognak magyarnak minősülni.” 

A televíziós bevételek elosztását is bírálta, szerinte a jelenlegi rendszer nem tükrözi a klubok tényleges piaci súlyát.

A gazdasági és strukturális változások a sportági működésben is alkalmazkodást kényszerítenek ki. Kubatov elmondása szerint a labdarúgó-keret létszámát csökkenteni kell: „A negyvenvalahány fős játékoskeretünket a labdarúgásban le kell csökkenteni nagyjából harmincra.” Hozzátette, hogy a klub az elmúlt években tudatos játékospolitikát folytatott, amelynek eredményeként jelentős bevételt is realizáltak: 

„Összességében 13 millió eurót, vagyis 4,6 milliárd forintot kerestünk.”

A Fradi többi szakosztálya kapcsán Kubatov hangsúlyozta, hogy azok finanszírozása stabilabb lábakon áll, mivel erős szponzori háttér biztosítja a működésüket. Szerinte ezek a csapatok nemcsak sporteredményeikkel, hanem társadalmi jelentőségükkel is kiemelkednek: „Csodálkoznék, ha az új kormányzatnak az lenne az elképzelése, hogy nem kell az a nemzeti büszkeség, amit a Ferencváros vízilabdacsapata vagy női kézilabdacsapata képvisel.”

A Fradiváros-projekt kapcsán a klubelnök megerősítette, hogy a beruházás szakmailag megalapozott volt, és a klub részéről minden forrás felhasználása átlátható módon történt. Mint fogalmazott: „A Fradivárosról csak annyit, hogy az egy kiváló projekt volt”, és hangsúlyozta, hogy a vizsgálatokkal kapcsolatban is nyugodt lelkiismerettel áll minden eljárás elé: 

én tiszta szívvel és teljesen transzparensen állok oda.”

Kubatov Gábor a saját szerepével és jövőbeli pozíciójával kapcsolatban is egyértelműen a klub érdekeit helyezte előtérbe. Az őszi tisztújító kongresszus kapcsán felvetett kérdésre – miszerint újra elindul-e az elnöki posztért, illetve szükség esetén hajlandó lenne-e visszalépni egy erősebb befektető javára – úgy reagált: „Nekem mindig a Fradi érdeke volt az első.” Hozzátette: amennyiben a klub számára előnyösebb megoldás születne, nem zárkózna el a háttérbe vonulástól: „Ha a Fradinak ez lenne az érdeke, hogy olyan tulajdonos, olyan szponzor, olyan ember kerülne ide, aki méltó erre a posztra, természetesen hátrébb tudnék lépni.”

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Nyitókép: fradi.hu

Összesen 3 komment

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mandoppi25
2026. június 22. 21:10
Hajrá Fradi De csak Kibatov Gábor nélkül! Minél több magyar játékossal! Amit lehetett, azt Kubatov Gábor elrontott.
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0
2
redl1986
2026. június 22. 21:00
Pontosítok: mármint a fradi pénzügyi keretében lesznek változások, ugye Gábor. Vége az állami százmilláknak.
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1
1
Halder_1899
2026. június 22. 20:57
Hajrá Fradi !
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