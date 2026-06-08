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ferencváros ftc robbie keane kubatov gábor

Mi lesz veled, Fradi?

2026. június 08. 15:45

Nem csak az elveszített bajnoki cím miatt borús a hangulat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Viszont Borbély Balázs személyében hosszú idő után magyar vezetőedző ül le a kispadra.

2026. június 08. 15:45
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Kohán Gergely

Több szempontból is fordulópontot jelentett a Ferencvárosi Torna Club életében 2003. május 30-a. A magyar futball egyik leggyalázatosabb napján elszabadultak az indulatok, miután az FTC nem tudta legyőzni hazai pályán a Debrecent, ezzel a tulajdonos Várszegi Gábor másik csapata, az MTK lett a bajnok. 

DIBUSZ Dénes
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Káosz, majd feltámadás 

Bár az archív felvételekből sok helyen már eltávolították az Üllői úti botrány legdurvább részleteit, a legnagyobb videómegosztón megtalálható összefoglalóban a mai napig jól látható, ahogy a zöld-fehér klub „szimpatizánsai” a lefújást követően elözönlik a pályát, és senkit, semmit nem kímélve ütnek-vágnak, törnek-zúznak. A DVSC vezetőedzőjét, Szentes Lázárt megütötték, majd vesén rúgták, emiatt kórházba is kellett szállítani. A legabszurdabb, hogy a balhézók a saját csapatuk tagjait is megtámadták, köztük a legeredményesebb góllövő Tököli Attilát. Őt annyira megviselték a történtek, hogy helyben lemondta a válogatottságot, és utána hosszú ideig be sem tette a lábát Budapestre. A fékezhetetlen tömeg később még felgyújtotta a népligeti trolibusz-végállomást, inzultálta a kiérkező tűzoltókat, végül a rohamosztagosoknak kellett megfékezniük. 

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Várszegi Gábor tulajdonosnál, akit nem igazán szíveltek a ferencvárosi táborban, ekkor telt be a pohár. Az üzletember az ellene irányuló sorozatos agresszív megnyilvánulások miatt kiszállt a ferencvárosi focicsapatot működtető gazdasági társaságból, egyúttal lemondott 1,2 milliárd forintról. 

A következő időszak a káoszról szólt a klubnál. Miközben jöttek az eredmények, a fizetések csúsztak, s az egyre súlyosbodó problémák miatt megvonták az élvonalbeli licencet, így a rekordbajnoknak szégyenszemre a másodosztályban kellett elindulnia. A harmadik idény végén sikerült csak visszajutnia az NB I.-be, és bár közben érkezett egy brit befektető, a gazdasági világválsággal ő sem számolt. Kevin McCabe emiatt olyannyira meg akart szabadulni az FTC-től, hogy végelszámolást kezdeményezett volna a céggel szemben. Erről azonban érdemben nem tudtak tárgyalni a felek, mert a részvények 5 százalékát birtokló résztulajdonosi kör képviselője, Kubatov Gábor élt a szerződések szerint megillető vétójoggal. A Fidesz pártigazgatója és parlamenti képviselője tulajdonképpen ekkor, 2011 februárjában lett széles körben ismert. Miután megválasztották a klub elnökének, a legfontosabb feladata az volt, hogy rendezze a labdarúgók helyzetét, ezután üzleti jogokat és ingatlanokat szerzett vissza az egyesületnek. 2011. február 25-én új időszámítás kezdődött a Ferencvárosi Torna Club életében. 

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Egyelőre bizonytalanság 

A 2010 és 2019 közötti tíz magyar bajnokságban két NB I.-es elsőséget ünnepelhetett az FTC, háromszor nyert Magyar Kupát, két alkalommal Szuperkupát és Ligakupát, s újra bejutott egy kontinentális versenysorozat, az Európa-liga csoport-körébe. 

A nagy sikerkorszak viszont csak ezután következett, 

azóta futószalagon érkeztek az eredmények a hazai és a nemzetközi porondon: a hét NB I.-es elsőséget, illetve két Magyar Kupa-győzelmet egy Bajnokok Ligája-, öt Európa-liga-, valamint egy Konferencialiga-csoportkörös szerepléssel sikerült megfejelni. 

Mindennek nyilvánvalóan jótékony hatása volt a pénzügyi mutatókra is, a 2020-as BL-kaland például 7,6 milliárd forintot hozott a klub konyhájára, és a legutóbbi Európa-liga-menetelés is több mint 7 milliárdot. Ráadásul az Európai Labdarúgó-szövetség szolidaritási rendszerének köszönhetően a Ferencváros a többi hazai klubnak is termel némi pénzt. 

Mondhatnánk tehát, hogy a hét év után elveszített bajnoki cím ellenére sínen van a Ferencváros, hiszen az FTC Labdarúgó Zrt. egy jól prosperáló, 21 milliárd forintos költségvetésű társaság. Csakhogy a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat megerősítette, hogy a Ferencvárosi Torna Clubnak az állammal szemben fennálló kötelezettségei vannak, s ehhez hozzájön a kormányváltás okozta dominóeffektus, ami az egyesület mindennapjaiban is bizonytalanságot szült. Átrendeződés várható a sportban, s eltűnhet a források egy része. Június 30-án lejár az NB I.-es mérkőzések közvetítési jogára vonatkozó megállapodás és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, amelyekből évente 20 milliárd forint jutott a labdarúgásnak. Ennek jelentős része évek óta beépül a klubok költségvetésébe, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be az év második felétől. 

KEANE, Robbie; BORBÉLY Balázs
Borbély Balázs és Robbie Keane vezetőedzők a Magyar Kupa elődöntőjében játszott FTC – ETO FC mérkőzésen a Groupama Arénában április 22-én
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Szárnyaló hattyúról zuhanó sasra? 

Szintén szaporítja a ferencvárosi gondokat Robbie Keane kurta-furcsa távozása. Az ír vezetőedző a hírek szerint egy zárt ajtós megbeszélésen jelezte Kubatov Gábornak, hogy a felvázolt feltételekkel nem kívánja folytatni a közös munkát. 

Bár ez a búcsú korántsem tekinthető egy süllyedő hajó elhagyásának, 

az azért kijelenthető, hogy viharfelhők gyülekeznek az Üllői út felett. 

Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök a klub éves közgyűlésén próbálta hűteni a kedélyeket azután, hogy vadabbnál vadabb pletykák láttak napvilágot: olyan hírek jelentek meg, hogy Kubatov Gábor lemond elnöki pozíciójáról, Hajnal Tamás sportigazgatót kirúgják, és az egylet több szakosztálya is működésképtelenné válhat. 

Robbie Keane utódja Borbély Balázs lett, akinek a kinevezésével egy régi szemléletet próbálnak ismét meghonosítani. A győrieket aranyéremig vezető tréner gyakorlatilag hazatér, hiszen korábban már dolgozott a Ferencvárosnál – elsősorban az utánpótlásban –, így 

a külföldi szakemberekkel ellentétben ő tisztában van a fradizmus jelentőségével. 

„Hosszú idő után Borbély volt az első magyar edző, akit a felkészültsége és a hozzáállása alapján alkalmasnak gondoltam a kispadra. Az, hogy ebben a helyzetben minket választott, tükrözi, nem csak szavakban fradista” – írta a közösségi médiában az egyik drukker azután, hogy az ETO közleményben tudatta: a 46 éves szakvezető kezdeményezte a szerződése felbontását. A sokkból felocsúdó Rába-parti szimpatizánsok közül az egyik így reagált az interneten: „Egy szárnyaló hattyúról egy zuhanó sasra! Szép volt, Balázs!” 

Borbély Balázstól elsősorban azt várják a ferencvárosi szurkolók, hogy a számos futballista távozása ellenére fazont szabjon a játéknak, s a Keane által szajkózott magyarszabály miatt az is fontos, hogy az akadémiából sikeresen integráljon tehetségeket. Az új vezetőedző elsődleges célja nem lehet más, mint visszahódítani a bajnoki címet a győriektől. Az biztos, hogy pikáns történet lesz.

Az Európa-ligában bizonyíthat az FTC 

A Magyar Kupa győzteseként a Ferencváros az Európa-liga selejtezőjének első körében kezdi nemzetközi szereplését. 51,250-es UEFA-koefficiensével kedvező helyzetből várhatja a június 17-ei sorsolást, mert kiemeltként papíron gyengébb ellenfelet kaphat. A lehetséges riválisok jelenleg a zsolnai MŠK Žilina, az újvidéki FK Vojvodina, a kolozsvári Universitatea Cluj, a szlovén NK Aluminij, az ír Derry City FC és az izlandi Íþróttafélagið Vestri.

Nyitókép: Miután megválasztották a klub elnökének, Kubatov Gábor legfontosabb feladata volt, hogy rendezze a labdarúgók helyzetét
Fotó: Földházi Árpád

 

Összesen 6 komment

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kukasmacska
2026. június 08. 18:18
Várszegi már rég eldöntötte, hogy kilép a Fradiból, mikor lezajlott a botrány. Egy ötlet: a rendszerváltástól kéne indítani a mesét és nem 2003-tól, és a Fradivárosra kapott 25 milliárd sorsa lenne a zárás, nem pedig Kubatov dicsérete.
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Búvár Kund
2026. június 08. 17:00
A fidesz választási veresége alapjaiban rengeti meg a magyar sportot. Nagyon sok csapat fog bedőlni a következő 1 évben több sportágban. Kiváncsi leszek mi lesz a kézilabda kirakatcsapatainkkal. Hány csapata fog szétesni a Fradinak. Mi lesz Kisvárda csapataival, lesz -e foci Mezőkövesden? Mi lesz a TAO-val? Lesz-e továbbra is ilyen magas színvonalú TdH?
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ekeke1
2026. június 08. 16:43
"Várszegi Gábor tulajdonosnál, akit nem igazán szíveltek a ferencvárosi táborban, ekkor telt be a pohár. Az üzletember az ellene irányuló sorozatos agresszív megnyilvánulások miatt kiszállt a ferencvárosi focicsapatot működtető gazdasági társaságból, egyúttal lemondott 1,2 milliárd forintról. " De megváltozott ez a mese is...Mindjárt elsírom magam...
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Majdmegmondom
2026. június 08. 16:42
Végre kiegyensúlyozottab lesz a mennyei bajnokság. Mondjuk, azt nem értem, hogy hova tűnt a hosszú évek alatt szerzett állami támogatás, meg a nemzeti kupákból beérkezett lóvék. Csak annyit láttam, hogy a többi sportágat is igyekeztek felvásárolni. Nem kellett volna mohónak lenni. Az meg, hogy Várszegi lemondott 1,2 milliárdról, egy hatalmas hazugság. Nem az a típus, nem az a vér...
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