Mi lesz veled, Fradi?

Várszegi Gábor tulajdonosnál, akit nem igazán szíveltek a ferencvárosi táborban, ekkor telt be a pohár. Az üzletember az ellene irányuló sorozatos agresszív megnyilvánulások miatt kiszállt a ferencvárosi focicsapatot működtető gazdasági társaságból, egyúttal lemondott 1,2 milliárd forintról.

A következő időszak a káoszról szólt a klubnál. Miközben jöttek az eredmények, a fizetések csúsztak, s az egyre súlyosbodó problémák miatt megvonták az élvonalbeli licencet, így a rekordbajnoknak szégyenszemre a másodosztályban kellett elindulnia. A harmadik idény végén sikerült csak visszajutnia az NB I.-be, és bár közben érkezett egy brit befektető, a gazdasági világválsággal ő sem számolt. Kevin McCabe emiatt olyannyira meg akart szabadulni az FTC-től, hogy végelszámolást kezdeményezett volna a céggel szemben. Erről azonban érdemben nem tudtak tárgyalni a felek, mert a részvények 5 százalékát birtokló résztulajdonosi kör képviselője, Kubatov Gábor élt a szerződések szerint megillető vétójoggal. A Fidesz pártigazgatója és parlamenti képviselője tulajdonképpen ekkor, 2011 februárjában lett széles körben ismert. Miután megválasztották a klub elnökének, a legfontosabb feladata az volt, hogy rendezze a labdarúgók helyzetét, ezután üzleti jogokat és ingatlanokat szerzett vissza az egyesületnek. 2011. február 25-én új időszámítás kezdődött a Ferencvárosi Torna Club életében.