Váratlan bejelentést tett Kubatov Gábor: kulcspozícióban történt változás a Ferencvárosnál

„Ne hagyják, hogy eltántorítsák önöket a munkájuktól” – érzelmes felhívás az FTC közgyűlésén
Kubatov Gábor nem vett részt az eseményen.
Már nem Nyíri Zoltán a Ferencváros ügyvezető alelnöke.
Már nem Nyíri Zoltán a Fradi ügyvezető alelnöke, erről Kubatov Gábor számolt be.
Szeretném megköszönni Nyíri Zoltán barátomnak mindazt, amit az elmúlt években a Ferencvárosért tett. Azonban a mai naptól közös megegyezéssel én veszem át tőle a Ferencváros ügyvezetői feladatait
– írta közösségi oldalán a FTC elnöke.
Nyíri 2011-től előbb elnöki tanácsadóként, 2014-től a klub elnökségi tagjaként, aztán operatív igazgatójaként, majd ügyvezető alelnökként volt részese a klub vezetésének, a labdarúgáson kívüli csapatsportágak operatív vezetéséért felelt.
Mint azt a Mandiner is megírta, ő volt az, aki – Kubatov távollétében – május végén ismertette az elnökség éves beszámolóját.
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Kubatov Gábor nem vett részt az eseményen.
Akkor cáfolta azokat a sajtóhíreket, melyek szerint egyes szakosztályoknál – elsősorban a csapatsportágaknál – gazdasági problémák teszik bizonytalanná a magas szintű működést akár már a közeljövőben. Ezzel kapcsolatban az ügyvezető alelnök kijelentette: minden szakosztályuk elindul az első osztályban, és minden sportágban elindulnak az egyéni versenyzőik is, ahogyan tették azt eddig is.
Nyíri Zoltán a beszéde végén érzelmes szavakkal szólt az egybegyűltekhez:
A fölöttünk gerjesztett viharban ne hagyják, hogy eltántorítsák önöket a munkájuktól. Nagy, sikeres és erős klub vagyunk, ezért foglalkoznak velünk, jellemző módon, nem a sikereinkről szólva. Továbbra is arra buzdítok mindenkit, hogy legyen erős. Isten áldja meg önöket, hajrá, Ferencváros!
Mint ismert, az idén nyolcaddöntős Ferencváros 2–1-es győzelemmel kezdett a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A visszavágót csütörtökön a Groupama Arénában rendezik 20.15-től. A párharc győztese a holland Twentével találkozik a második körben, míg a vesztes a Konferencia-ligába átkerülve a szintén holland Ajax Amsterdam ellen folytatja a nemzetközi szereplését.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert