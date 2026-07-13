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Kubatov Gábor Fradi Nyíri Zoltán Ferencváros FTC

Váratlan bejelentést tett Kubatov Gábor: kulcspozícióban történt változás a Ferencvárosnál

2026. július 13. 21:59

Már nem Nyíri Zoltán a Ferencváros ügyvezető alelnöke.

2026. július 13. 21:59
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Már nem Nyíri Zoltán a Fradi ügyvezető alelnöke, erről Kubatov Gábor számolt be.

Szeretném megköszönni Nyíri Zoltán barátomnak mindazt, amit az elmúlt években a Ferencvárosért tett. Azonban a mai naptól közös megegyezéssel én veszem át tőle a Ferencváros ügyvezetői feladatait

 – írta közösségi oldalán a FTC elnöke.

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Nyíri 2011-től előbb elnöki tanácsadóként, 2014-től a klub elnökségi tagjaként, aztán operatív igazgatójaként, majd ügyvezető alelnökként volt részese a klub vezetésének, a labdarúgáson kívüli csapatsportágak operatív vezetéséért felelt.

Mint azt a Mandiner is megírta, ő volt az, aki – Kubatov távollétében – május végén ismertette az elnökség éves beszámolóját. 

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Akkor cáfolta azokat a sajtóhíreket, melyek szerint egyes szakosztályoknál – elsősorban a csapatsportágaknál – gazdasági problémák teszik bizonytalanná a magas szintű működést akár már a közeljövőben. Ezzel kapcsolatban az ügyvezető alelnök kijelentette: minden szakosztályuk elindul az első osztályban, és minden sportágban elindulnak az egyéni versenyzőik is, ahogyan tették azt eddig is.

Nyíri Zoltán a beszéde végén érzelmes szavakkal szólt az egybegyűltekhez: 

A fölöttünk gerjesztett viharban ne hagyják, hogy eltántorítsák önöket a munkájuktól. Nagy, sikeres és erős klub vagyunk, ezért foglalkoznak velünk, jellemző módon, nem a sikereinkről szólva. Továbbra is arra buzdítok mindenkit, hogy legyen erős. Isten áldja meg önöket, hajrá, Ferencváros!

Mint ismert, az idén nyolcaddöntős Ferencváros 2–1-es győzelemmel kezdett a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A visszavágót csütörtökön a Groupama Arénában rendezik 20.15-től. A párharc győztese a holland Twentével találkozik a második körben, míg a vesztes a Konferencia-ligába átkerülve a szintén holland Ajax Amsterdam ellen folytatja a nemzetközi szereplését.

El-selejtező: Vojvodina–Ferencvárosi TC 1–2, összefoglaló

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
Halder_1899
2026. július 13. 22:21
Kár, sokat köszönhet neki a Fradi !
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