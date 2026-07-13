Váratlan bejelentést tett Kubatov Gábor: kulcspozícióban történt változás a Ferencvárosnál

Nyíri 2011-től előbb elnöki tanácsadóként, 2014-től a klub elnökségi tagjaként, aztán operatív igazgatójaként, majd ügyvezető alelnökként volt részese a klub vezetésének, a labdarúgáson kívüli csapatsportágak operatív vezetéséért felelt.

Mint azt a Mandiner is megírta, ő volt az, aki – Kubatov távollétében – május végén ismertette az elnökség éves beszámolóját.