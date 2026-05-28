„Ne hagyják, hogy eltántorítsák önöket a munkájuktól” – érzelmes felhívás az FTC közgyűlésén

A Fradi-szurkolók csak kapkodják a fejüket: Keane lehetséges távozása után a kézilabdacsapatról érkeztek aggasztó hírek
300 ezer forintos fizetést ajánlottak a topjátékosoknak is.
Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök érzelmes szavakkal szólt az egybegyűltekhez. Kubatov Gábor nem vett részt az FTC éves közgyűlésén.
Minden beszámolót elfogadtak csütörtökön a Ferencvárosi Torna Club éves rendes közgyűlésén. A klub honlapjának szűkszavú tájékoztatása szerint az Elek Gyula Arénában rendezett ülésen nem érkezett kiegészítő javaslat az előzetesen közzétett napirendhez.
A felszólalók sorát az FTC ügyvezető alelnöke, Nyíri Zoltán nyitotta meg, aki – Kubatov Gábor klubelnök távollétében – ismertette az elnökség éves beszámolóját. Sor került még
Az eseményen 240 szavazati joggal rendelkező tag vett részt.
A 24.hu tudósítása szerint Nyíri Zoltán cáfolta azokat a sajtóhíreket, melyek szerint egyes szakosztályoknál – elsősorban a csapatsportágaknál – gazdasági problémák teszik bizonytalanná a magas szintű működést akár már a közeljövőben. Ezzel kapcsolatban az ügyvezető alelnök kijelentette:
minden szakosztályuk elindul az első osztályban, és minden sportágban elindulnak az egyéni versenyzőik is, ahogyan tették azt eddig is.
Az index.hu Kubatov Gábor távolmaradására vonatkozó kérdésére Nyíri Zoltán azt válaszolta, hogy a klubelnök az éves beszámolót tárgyaló közgyűléseken „rendszerint nem vesz részt”, majd hozzátette, hogy „az októberi tisztújító közgyűlésen jelen lesz”.
Nyíri a beszéde végén – a Magyar Nemzet beszámolója szerint – érzelmes szavakkal szólt az egybegyűltekhez:
A fölöttünk gerjesztett viharban ne hagyják, hogy eltántorítsák önöket a munkájuktól. Nagy, sikeres és erős klub vagyunk, ezért foglalkoznak velünk, jellemző módon, nem a sikereinkről szólva. Továbbra is arra buzdítok mindenkit, hogy legyen erős. Isten áldja meg önöket, hajrá, Ferencváros!
