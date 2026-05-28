kormány siófok települési önkormányzatok országos szövetsége lengyel róbert polgármester

Siófok polgármestere sem kímélte a kormányt a bércsökkentési tervek miatt

2026. május 28. 14:29

Lengyel Róbert szerint lehet, hogy ez egy populista intézkedés, de ő nem lép be a sunnyogók táborába.

2026. május 28. 14:29
null

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester után Lengyel Róbert is éles kritikát fogalmazott meg a kormány polgármestereket is érintő bércsökkentésével kapcsolatban. Siófok vezetője a közösségi oldalán vázolta fel aggályait, miután „miniszterelnök úr a minap belengette, hogy nem csak az államapparátusban, hanem az önkormányzati igazgatásban, a polgármesterek –és nyilván velük együtt az alpolgármesterek- bérét is csökkenteni szándékozik. Méghozzá radikálisan, a 2018-ban megállapított szintre.” Lengyel Róbert utalt arra, hogy egyesek szerint óvatosan szabad közelíteni ehhez a kérdéshez, mert 

ez egy populista intézkedés lenne és ha hangosan protestálunk, a „nép” azonnal ránk süti a bélyeget, hogy pénzéhesek vagyunk. 

De – mint írta – ő nem lép be most sem a sunnyogók és kivárók ’számító’ táborába. 

Felidézte, hogy 2014-ben lett Siófok független polgármestere, akkor bruttó 521 800 forint volt a polgármesteri illetménye. 

„Soha nem loptam egy fillért sem a közösből és nem adtam, nem is kaptam pályázatokból, meg miegymásból visszapörgetett pénzeket sem. Tettem akkor is és most is tisztességesen a dolgomat. 

Négy év után, azaz 2018-ban volt egy béremelésem, akkor lett 975 ezer a bruttóm. Aztán hat éven át, vagyis 2024-ig ez is maradt. Nem nagy lábon, de megéltünk belőle. Jött a hatalmas infláció és 2024-ben a Fidesz kormány tényleg rendesen emelt a polgármesteri illetményeken

– írta, hozzátéve, hogy jelenleg bruttó mintegy  2 millió forint keres, amit Siófok adófizető polgáraitól, nem a magyar államtól kap, és ez nettóban úgy nagyjából másfél millió forint. 

Hogy ez sok-e vagy kevés, az nyilván nézőpont kérdése. Van nagyon-nagyon sok ember, akinek ez álomfizetés. De sok olyan is van, akinek ez teljesen normális, vagy az övékhez képest még „apró” is. Nyilván a polgármesteri bérem a hivatalunk bérezésére is némileg hatással volt. A lehetőségeinkhez mérten tisztességesen emeltünk a munkatársak fizetésén is az elmúlt években

– közölte.

Lengyel Róbert ezután feltette a kérdést: „ha valóban visszaveszik a fizetésemet a 2018-ban megállapított szintre, azaz kevesebb, mint a mostani felére, vagyis a bruttó 975 ezerre, hol is leszek a fizetési rangsorban? A nekem beosztott jegyző bruttó 1 627200 forintot kap, az aljegyző bruttó 1 409 100 forintot. Összességében a polgármester bére egy hivatali csoport-, és osztályvezető közötti, illetve az önkormányzati intézményvezetői szintekre esik.” 

Hozzátette, hogy mint siófoki polgármester, egyszemélyi felelős vezetőként és részben munkáltatói jogköröket gyakorlóként is, irányítja a teljes önkormányzati hivatal tevékenységét, továbbá az óvodák, a bölcsőde, a művelődési központ, a gondozási központ és a könyvtár igazgatók munkáját, meg tulajdonosi képviselőként eljárva az összes önkormányzati cég vezetőjéét is. „Aztán persze teljes pénzügyi és büntetőjogi felelősséggel tartozok a város költségvetésének egyensúlyban tartásáért. Arról nem is szólok, hogy lassan alig van olyan hétvégém, amikor különféle rendezvényeken, a családot hátra hagyva, ne kéne megjelennem. Másodállást nem vállalhatok, tiszteletdíjat egyéb megbízatásaim után (a hulladékgazdálkodási társulásban és konzorciumban) pedig nem fogadhatok el” – sorolta. 

Hangsúlyozta, félreértés ne essék, ez nem panasz és még csak nem is magyarázkodás, hanem a tényszerű valóság. Ez van. 

Ez most a munkám, ezt vállaltam és bocsássa meg az ég, ha azt merészelem mondani, hogy szeretnék tisztességesen megélni abból, amit a munkámért kapok és szeretnék 5-ről a 6-ra is jutni. Épp úgy, mint minden más normális ember.

Lengyel Róbert felidézte, hogy „amikor éveken át nekem és a családomnak el kellett azt a töménytelen mocskot viselnünk a fideszes oldalról, amit zúdítottak ránk, érdekes módon senki sem jelentkezett, hogy szeretné átvenni a helyemet. Most, amikor viszont arról van szó, hogy a juttatásainkat drasztikusan le kell csapni, olvasgatom, hogy nagyon sokan örömködnek: „Úgy kell nekik. Tolvaj banda. Úgyse csinálnak semmit”.

Kikérem magamnak a tolvajozást és kikérem magamnak, hogy egy nagy közös pellengérre állítsanak engem is, mint valami köztörvényes bűnbanda tagját és kollektíve büntessenek.

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
antoniosalazar
2026. május 28. 16:03
Varga Judit mikor fog reklamálni?
nuevas-reglas
2026. május 28. 15:52
El lehet menni "Jött a hatalmas infláció" - nem jott, hanem Orban csinalta
Magyarorszag-elveszett
2026. május 28. 15:46
No fene, mivé tud lenni egy kis bércsökkentés a politikában? A Fidesz nemrég emelte a közalkalmazottak és a polgármesterek bérét. Tehát logikus, hogy a Tiszára kell szavazni. Annyira előjön az a tény. hogy egyesek jó módjukban szavaztak a Tiszára, mikor tudták, hogy rosszabb lesz.
pugacsov-0
2026. május 28. 15:35
Ön tisztességesnek ítélte a Fidesz fizetését, bár biztos vagyok benne hogy a Tiszára szavazott. Így járt, legföljebb elmegy rakodómunkásnak, nem szégyen !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!