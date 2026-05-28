Siófok polgármestere sem kímélte a kormányt a bércsökkentési tervek miatt

Lengyel Róbert ezután feltette a kérdést: „ha valóban visszaveszik a fizetésemet a 2018-ban megállapított szintre, azaz kevesebb, mint a mostani felére, vagyis a bruttó 975 ezerre, hol is leszek a fizetési rangsorban? A nekem beosztott jegyző bruttó 1 627200 forintot kap, az aljegyző bruttó 1 409 100 forintot. Összességében a polgármester bére egy hivatali csoport-, és osztályvezető közötti, illetve az önkormányzati intézményvezetői szintekre esik.”

Hozzátette, hogy mint siófoki polgármester, egyszemélyi felelős vezetőként és részben munkáltatói jogköröket gyakorlóként is, irányítja a teljes önkormányzati hivatal tevékenységét, továbbá az óvodák, a bölcsőde, a művelődési központ, a gondozási központ és a könyvtár igazgatók munkáját, meg tulajdonosi képviselőként eljárva az összes önkormányzati cég vezetőjéét is. „Aztán persze teljes pénzügyi és büntetőjogi felelősséggel tartozok a város költségvetésének egyensúlyban tartásáért. Arról nem is szólok, hogy lassan alig van olyan hétvégém, amikor különféle rendezvényeken, a családot hátra hagyva, ne kéne megjelennem. Másodállást nem vállalhatok, tiszteletdíjat egyéb megbízatásaim után (a hulladékgazdálkodási társulásban és konzorciumban) pedig nem fogadhatok el” – sorolta.

Hangsúlyozta, félreértés ne essék, ez nem panasz és még csak nem is magyarázkodás, hanem a tényszerű valóság. Ez van.