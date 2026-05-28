Dühösek az Európai Parlamentben: Magyarország döntése teljesen illegális!

Nem aggódik az ukrán gabonaimport miatt az agrárminiszter, szerinte nagyobb veszélyt jelent Szlovákia és Lengyelország
Bóna Szabolcs szerint sok tényezőt kell figyelembe venni, ha korlátozásokról van szó.
Szigorú fellépést követelnek hazánkkal szemben Ukrajna érdekében.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a magyar kormány ismét importtilalmat vezetett be számos ukrán mezőgazdasági termékre, köztük húsra, tojásra és gabonára.
Bóna Szabolcs agrárminiszter hangsúlyozta: a hazai gazdaság védelme elsődleges. Bóna bírálta az előző Orbán Viktor vezette kormányt, amiért nem teremtett jogilag biztos alapot a korábbi tilalomhoz.
Karin Karlsbro európai parlamenti képviselő szerint az újabb magyar lépés „illegális”, Brüsszel pedig szigorúbb fellépést sürget az uniós szabályokat megszegő tagállamokkal szemben.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Bóna Szabolcs szerint sok tényezőt kell figyelembe venni, ha korlátozásokról van szó.
***