Sztetoszkóp alatt az egészségügy: orvosok szemszögéből mutatjuk be, milyen állapotban van a rendszer

A várólisták ma már az egészségügy egyik leglátványosabb problémájává váltak. A kamara szerint nem egyszerűen arról van szó, hogy túl sok a beteg, hanem arról, hogy rosszul van megszervezve a rendszer, és rossz a finanszírozása. A testület szerint a finanszírozási szabályok sok esetben visszafogják a teljesítményt, pedig bizonyos osztályokon még lennének kihasználható kapacitások: az egyik helyszínen csak lézengenek betegek, a másikon nem lehet időpontot kapni belátható időn belül. A MOK szerint „a pénz követi a beteget” elvet kellene érvényesíteni. Azt is rögzítették, hogy az üres műtők hátterében sok esetben „a műtőidőket kisajátító osztályvezetői monopóliumok” és a kritikus szakdolgozói létszámhiány áll, vagyis a köznyelvben orvosbáróknak nevezett személyek siklatták ki a rendszert.

Ezért a várólisták tartós mérséklése csak akkor lehetséges, ha ez utóbbi problémákat felszámolják, és végre megbecsülik a szakasszisztenseket és az ápolókat. Pócza Péter szerint a szakdolgozói kompetenciák növelésében is van még tartalék: bizonyos feladatokat a megfelelő jogosultságok és kompetenciák kialakítása után nem orvosi végzettségű diplomások is elvégezhetnének. Mindemellett úgy véli, fejleszteni kellene az időpontfoglaló rendszereket, hogy a betegek egyszerre láthassák a legközelebbi és a leggyorsabban elérhető szakrendeléseket is.

A Budakeszi Egészségügyi Központ főigazgatója szerint a kórházi rendszer túlzott központosítása sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Úgy látja, a központi beszerzések és javítások lassabbak lettek, a helyi vezetők mozgástere jelentősen szűkült. De azt is hangsúlyozza, hogy vannak olyan területek – például az onkológia –, ahol a központosítás indokolt lehet.