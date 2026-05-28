Aki Rómába utazik, jó, ha tud róla: vörös riasztás lépett életbe

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Az olasz egészségügyi minisztérium csütörtökre a legmagasabb, vörös fokozatú hőségriasztást rendelte el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban.
Az előrejelzések szerint Rómában 32 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, a magas páratartalom miatt azonban ennél jóval melegebbnek érződhet az idő.
Az egészségügyi tárca idén először adott ki hőségriasztást, ráadásul rögtön a legmagasabb fokozatút. Róma, Firenze, Bologna és Torino mellett további tizennégy városban közepes szintű riasztás van érvényben.
A minisztérium figyelmeztetése szerint a nap legmelegebb óráiban a gyerekeknek, az időseknek és a betegeknek nem ajánlott a napon tartózkodniuk.
Dél és délután négy óra között a szabadtéri munkavégzést is fel kell függeszteni.
Róma polgármestere hangsúlyozta: a város szociális ellátórendszere a nagy melegben kiemelt figyelmet fordít a hajléktalanok segítésére.
Firenzében már kedden 35,6 fokot mértek. Szerdán ugyan enyhült a hőség, most azonban újabb melegedés várható, péntekre pedig 30 fok körüli hőmérsékletet jeleznek előre.
Az alpesi Bolzanóban sincs hűvösebb: a városban 1956 óta nem mértek ilyen meleget májusban, a hőmérséklet meghaladta a 36 fokot.
A római Szent Péter téren, a tűző napsütésben tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett és összeesett. XIV. Leó pápa is odalépett hozzá, miközben a vatikáni személyzet segítséget nyújtott a férfinak.
(MTI)
