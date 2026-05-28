város firenze bologna vörös riasztás róma torino hőmérséklet

Aki Rómába utazik, jó, ha tud róla: vörös riasztás lépett életbe

2026. május 28. 09:04

Bolognában, Firenzében és Torinóban szintúgy. Dél és délután négy óra között a szabadtéri munkavégzést is fel kell függeszteni.

Az olasz egészségügyi minisztérium csütörtökre a legmagasabb, vörös fokozatú hőségriasztást rendelte el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban.

Az előrejelzések szerint Rómában 32 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, a magas páratartalom miatt azonban ennél jóval melegebbnek érződhet az idő.

Az egészségügyi tárca idén először adott ki hőségriasztást, ráadásul rögtön a legmagasabb fokozatút. Róma, Firenze, Bologna és Torino mellett további tizennégy városban közepes szintű riasztás van érvényben.

A minisztérium figyelmeztetése szerint a nap legmelegebb óráiban a gyerekeknek, az időseknek és a betegeknek nem ajánlott a napon tartózkodniuk.

Dél és délután négy óra között a szabadtéri munkavégzést is fel kell függeszteni.

Róma polgármestere hangsúlyozta: a város szociális ellátórendszere a nagy melegben kiemelt figyelmet fordít a hajléktalanok segítésére.

Firenzében már kedden 35,6 fokot mértek. Szerdán ugyan enyhült a hőség, most azonban újabb melegedés várható, péntekre pedig 30 fok körüli hőmérsékletet jeleznek előre.

Az alpesi Bolzanóban sincs hűvösebb: a városban 1956 óta nem mértek ilyen meleget májusban, a hőmérséklet meghaladta a 36 fokot.

A római Szent Péter téren, a tűző napsütésben tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett és összeesett. XIV. Leó pápa is odalépett hozzá, miközben a vatikáni személyzet segítséget nyújtott a férfinak.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
auditorium
2026. május 28. 10:49
A vörös riasztáson kivül a RÓMÁBA v. általában Itáliába készülő turisták nem árt, ha tudják, hogy holnap, azaz pénteken, május 29-én általános sztrájkot hirdettek a balos szakszervezetek. Csaknem minden pénteken ez megy, a vasút, városi közlekedés stb. akadozni fog, nagy késések lesznek. Mellesleg talán nem mindenki tudja, a Patriótákkal szimpatizáló Salvini a Közlekedésügyi miniszter, ezért inkább politikai a sztrájk mint anyagi indittatású. Talán a közbiztonságot nem ártana javitani, de ez a nagy balos befogadókészség miatt van....Befogadunk, mert jóemberek vagyunk, igaz több a késelés és letámadás, újabban a tömegbe hajtás: erre a válasz: SZTRÁJK. Bosszankodjanak a külföldi turisták.
Obsitos Technikus
2026. május 28. 09:39
Brigate Rosse?
Obsitos Technikus
2026. május 28. 09:18
Tegnap itthon árnyékban 32.1°C volt. Nem riadtam meg.
Kovács József
2026. május 28. 09:06
Azt hittem, a sok migráns miatt van a riasztás.
