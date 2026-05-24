Anglia második legnagyobb városának, Birminghamnek új főpolgármestere lett: a pakisztáni Zaker Choudhry

Birmingham városi tanácsa örömmel jelenti be, hogy Zaker Choudhry tanácsnokot hivatalosan is beiktatták Birmingham főpolgármesterévé, így ő lett a város első polgára – írta Birmingham hivatalos oldala. Az oldalon közreadott portréból több érdekes információ is kiderült az új Lord Mayorról: Zaker Choudhry tanácsnok a pakisztáni Azad Kasmírban született, és egy összetartó vidéki közösségben nőtt fel. Gyermekkorát a hit, a szolgálat és a tisztesség erős családi értékei határozták meg. Családjának több nemzedéke is szolgált a fegyveres erőknél, köztük édesapja is, akit VI. György király 1945-ben a második világháború idején nyújtott hozzájárulásáért ismert el.

A hivatalos oldal szerint „Choudhry tanácsnok 1969-ben, tizennégy évesen költözött Birminghambe, ahol meg kellett birkóznia egy új nyelv, oktatási rendszer és kultúra kihívásaival.”

„Tanulmányai mellett a feldolgozóiparban dolgozott, később pedig vezető operatív pozíciókba került, ahol széles körű tapasztalatot szerzett a munkaerő-irányítás és a szervezeti vezetés területén. Szakmai pályafutása mellett sikeres üzleti érdekeltségeket épített ki az ingatlanpiacon és helyi vállalkozásokban, és Birmingham üzleti közösségének megbecsült szereplőjévé vált.”