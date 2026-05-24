05. 24.
vasárnap
város anglia birmingham zaker choudhry főpolgármester

Anglia második legnagyobb városának, Birminghamnek új főpolgármestere lett: a pakisztáni Zaker Choudhry

2026. május 24. 13:37

Choudhry gyermekkorát a muszlim hit, a szolgálat és a tisztesség családi értékei határozták meg. Tizennégy évesen kezdett barátkozni az angol nyelvvel.

2026. május 24. 13:37
null

Birmingham városi tanácsa örömmel jelenti be, hogy Zaker Choudhry tanácsnokot hivatalosan is beiktatták Birmingham főpolgármesterévé, így ő lett a város első polgára – írta Birmingham hivatalos oldala. Az oldalon közreadott portréból több érdekes információ is kiderült az új Lord Mayorról: Zaker Choudhry tanácsnok a pakisztáni Azad Kasmírban született, és egy összetartó vidéki közösségben nőtt fel. Gyermekkorát a hit, a szolgálat és a tisztesség erős családi értékei határozták meg. Családjának több nemzedéke is szolgált a fegyveres erőknél, köztük édesapja is, akit VI. György király 1945-ben a második világháború idején nyújtott hozzájárulásáért ismert el.

A hivatalos oldal szerint „Choudhry tanácsnok 1969-ben, tizennégy évesen költözött Birminghambe, ahol meg kellett birkóznia egy új nyelv, oktatási rendszer és kultúra kihívásaival.”

„Tanulmányai mellett a feldolgozóiparban dolgozott, később pedig vezető operatív pozíciókba került, ahol széles körű tapasztalatot szerzett a munkaerő-irányítás és a szervezeti vezetés területén. Szakmai pályafutása mellett sikeres üzleti érdekeltségeket épített ki az ingatlanpiacon és helyi vállalkozásokban, és Birmingham üzleti közösségének megbecsült szereplőjévé vált.”

„Főpolgármesteri évében Lady Mayoressként Zubeda Rashid támogatja majd, aki Birminghamben született és nőtt fel. Helyben tanult, és széles körben tisztelik kitartásáért, együttérzéséért, valamint családja és közössége iránti elkötelezettségéért. Mindig bátorságról és belső erőről tett tanúbizonyságot — ezek a tulajdonságok férje közszolgálati útja során is meghatározták támogató szerepét. Együtt erős elkötelezettséget vallanak a vendégszeretet, a befogadás és a szolgálat iránt.”

„Lord Mayorként Choudhry tanácsnok Birmingham nagyköveteként tevékenykedik majd, a tanács ceremoniális vezetőjeként elnökölve a város hivatalos és társadalmi eseményein. Válság, tragédia vagy diadal idején is központi szerepet tölt majd be. Támogatni fogja az önkéntes szektort, elismeri a közösségi csoportok és jótékonysági szervezetek munkáját, és az egységet népszerűsíti a város gazdagon sokszínű közösségei között.”

Choudhry így nyilatkozott a kinevezés kapcsán: „Mély megtiszteltetés számomra, hogy Birmingham főpolgármestereként szolgálhatok. Ez a város fiatal tinédzserként befogadott, és lehetőséget adott arra, hogy szolgálatra, kemény munkára és közösségre épülő életet alakítsak ki. Várom, hogy minden lakosunkat képviselhessem, és ünnepelhessem azokat az embereket és szervezeteket, akik és amelyek Birminghamet ilyen figyelemre méltó várossá teszik.”

Nyitókép: Birmingham hivatalos oldala

 

Párhuzamos különvélemény
2026. május 24. 13:52
Ez mégis hogy?? Ki a fene választotta meg? Volt egyáltalán valami (nép)szavazás, választás? Választással lett főpolgármester? Volt az ott élő (még) briteknek bármi beleszólása ebbe? Erről valahogy nem szól a történet, csak hopp, installálták. duplavéduplavéduplavé.birmingham.gov.uk/news/article/1776/birmingham_welcomes_new_lord_mayor_as_zaker_choudhry_takes_office
Gubbio
2026. május 24. 13:52
Nagy Gratula. Allah éltesse! A Birodalom visszavág!
pollip
2026. május 24. 13:46
A britek már nem bíznak magukban , hogy ők is képesek lennének ellátni bizonyos feladatokat?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!