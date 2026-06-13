Csörte a vendégmunkások körül, most akkor a nagy cégek, vagy a kormány mellett az igazság? (VIDEÓ)

Többféle, más típusú engedélyt is kiadhatnak a magyar hatóságok, ha valaki az országban szeretne élni azért, hogy itt dolgozhasson. A magasan képzett munkavállalókra, az uniós országokból érkezőkre és a vállalkozókra más szabályok vonatkoznak.

Miért szigorított a kormány?

A fejlett gazdaságokban, már nem csak Nyugat-Európában, de térségünkben is súlyos gondot okoz a munkaerőhiány még azokban az országokban is, ahol a munkanélküliség is jelen van. Ez két fő okra vezethető vissza: a demográfiai változások, vagyis a népességcsökkenés miatt egyre kevesebb a potenciális munkaerő, emellett a helyiek bizonyos alacsony fizetésű fizikai és nagy felelősséggel járó munkakört nem akarnak betölteni.

A munkáltatóknak a magasabb fizetésekkel lenne elsősorban lehetőségük ösztönözni a még rendelkezésre álló helyi munkaerőt, ám ezt a profitjuk terhére kellene megtenniük. A nagyvállalatok eredményei azt mutatják, lenne még mozgástér, először a tisztességes bérekkel és a munkakörülmények javításával kellene a cégeknek elsősorban a hazai munkaerőt mobilizálniuk. Magyar Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy

az Orbán-kormányok azért adtak jelentős, sokszor milliárdos nagyságrendű állami támogatást az ideérkező külföldi cégeknek, hogy munkahelyeket teremtsenek, de a magyarok számára.

Azt ugyanakkor a meghirdetett gazdaságpolitikai fordulat keretében nem kívánják tovább ösztönözni, hogy alacsony hozzáadott értékű, „összeszerelő üzemekként” emlegetett gyártóegységek épüljenek Magyarországon, amelyek munkaerőigénye nagy, ellenben alacsony fizetést és nehéz fizikai munkavégzést várnak el.

A kormány célja, hogy a külföldi működőtőke a magas hozzáadott értékű munkahelyteremtésben legyen érdekelt. Az már más kérdés, hogy jól képzett munkavállalóból is hiány van, ezért a szakértők arra figyelmeztetik a Tisza-kormányt, hogy több más európai országhoz hasonlóan vezessen be új ösztönzőket, ezzel vonzóvá téve az országot a képzett munkaerő és az innovatív vállalkozások számára.

Az adatok azt mutatják, hogy a magyar munkavállalók uniós összevetésben is magasan képzettek, ugyanakkor a vállalkozások nem tesznek eleget a termelékenység és a hatékonyság javításáért. Ezt a folyamatot pedig érdemben a munkaerőhiány képes ösztönözni, mivel elérhető munkáskezek híján a technológiai fejlesztésekre kell összpontosítaniuk a gazdasági szereplőknek.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila