Kongatják a vészharangot a szakmai szervezetek: súlyos gazdasági válságot okozhat a Tisza-kormány döntése

Az intézkedéssel kapcsolatban komoly a félelem nemcsak a nagy foglalkoztatóknál, hanem a kkv-szektorban is, mivel a vendégmunkások alkalmazásának ellehetetlenítése esetén nem tudják pótolni a kieső munkaerőt – jelezte a Pensum.

A vendégmunkások behozatalának akár csak átmeneti megszüntetése a Pensum Group álláspontja szerint olyan helyzetet teremt, amely a gazdaság növekedési kilátásait rontja. Várható az intézkedés miatt a gazdasági visszaesés, költségvetési bevétel-kiesés, a magyar munkabérek pedig nem fognak az intézkedés következtében emelkedni.

A Pensum Group bízik benne, hogy az intézkedés csak átmeneti. Felülvizsgálják és belátható időn belül egy olyan új szabályozás lép életbe, amelynek kialakítása során széles körű szakmai egyeztetés valósul meg, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra, valamint a munkavállalói érdekképviseletekre, és ebben a kérdésben társadalmi konszenzus jön létre Magyarország érdekeinek figyelembevételével – írták.