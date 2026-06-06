Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
06. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság kormány külföldi munkavállaló munkaerő magyarország szervezet

Kongatják a vészharangot a szakmai szervezetek: súlyos gazdasági válságot okozhat a Tisza-kormány döntése

2026. június 06. 08:08

Kiderült, a kormány a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel történő előzetes egyeztetés nélkül hozta meg döntését egyes külföldi munkavállalók foglalkoztatásának megszünéséről.

2026. június 06. 08:08
null

Erősödő munkaerőhiánytól és a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak szakmai szervezetek a harmadik országokból érkező vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeinek szigorítása miatt.

A pénteki kormányszóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy a kormány szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

első lépésként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások.

A Pensum Group Nyrt. munkaerő-kölcsönző vállalat az MTI megkeresésére közölte: a bejelentés rövid távon, a következő 2-3 hónapban leginkább a mezőgazdaság és a vendéglátóipar szezonális munkaerőigényét érintheti, ahol már évek óta főleg vendégmunkásokkal lehetett pótolni a nyáron hirtelen jelentkező munkaerőhiányt.

A társaság szerint a gazdaság egészét érintő kedvezőtlen hatások középtávon, fél éven belül jelentkezhetnek. Mivel a vendégmunkások alkalmazása ma Magyarországon gazdasági szükségszerűség, kiváltása rövid távon nem lehetséges a belföldi munkaerőtartalék mobilizálásával és a külföldön dolgozók hazacsábításával. A betöltetlen munkahelyek jellemzően nem azok, amelyek mozgósítanák a belföldi munkaerőtartalékot, vagy visszacsábítanák a külföldön dolgozókat – tették hozzá.

A kkv szektorban is komoly problémák adódhatnak

Az intézkedéssel kapcsolatban komoly a félelem nemcsak a nagy foglalkoztatóknál, hanem a kkv-szektorban is, mivel a vendégmunkások alkalmazásának ellehetetlenítése esetén nem tudják pótolni a kieső munkaerőt – jelezte a Pensum.

A vendégmunkások behozatalának akár csak átmeneti megszüntetése a Pensum Group álláspontja szerint olyan helyzetet teremt, amely a gazdaság növekedési kilátásait rontja. Várható az intézkedés miatt a gazdasági visszaesés, költségvetési bevétel-kiesés, a magyar munkabérek pedig nem fognak az intézkedés következtében emelkedni.

A Pensum Group bízik benne, hogy az intézkedés csak átmeneti. Felülvizsgálják és belátható időn belül egy olyan új szabályozás lép életbe, amelynek kialakítása során széles körű szakmai egyeztetés valósul meg, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra, valamint a munkavállalói érdekképviseletekre, és ebben a kérdésben társadalmi konszenzus jön létre Magyarország érdekeinek figyelembevételével – írták.

A kormány nem egyeztetett a szakmai szervezetekkel

A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége (MMOSZ) közölte: sajnálatosnak tartja, hogy 

a kormány a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel történő előzetes egyeztetés nélkül hozta meg döntését a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból érkező munkavállalók gyorsított eljárásban történő foglalkoztatásának megszüntetéséről. 

Bíznak abban, hogy a szabályozási rendszer esetleges újraalkotása során a jövőben lehetőség nyílik a szakmai szervezetek és a döntéshozók közötti érdemi párbeszédre, amely hozzájárulhat a munkaerő-piaci és gazdasági szempontok együttes érvényesüléséhez – írták.

Az MMOSZ szerint a döntés rövid távon elsősorban azokat a vállalatokat érintheti érzékenyen, amelyek működésük során jelentős mértékben támaszkodtak az ezekből az országokból érkező munkavállalókra. 

Egyes feldolgozóipari, logisztikai és szolgáltatási területeken ismét felerősödhet a munkaerőhiány,

 különösen azokban a munkakörökben, amelyekre tartósan nehéz megfelelő számú magyar munkavállalót találni.

Szükség van a külföldi munkaerő bevonására

Az MMOSZ hangsúlyozta: a jelenlegi magyar munkaerőpiacon rendelkezésre álló munkaerő-tartalékok önmagukban nem elegendők a gazdaság teljes munkaerőigényének kielégítésére. 

  • A demográfiai folyamatok,
  • az alacsony munkanélküliségi ráta
  • és a tartós szakemberhiány miatt

számos ágazatban továbbra is szükség van külföldi munkavállalók szabályozott és ellenőrzött foglalkoztatására. Ezt támasztja alá az is, hogy a jelenleg Magyarországon jogszerűen dolgozó munkavállalók számára továbbra is biztosított a munkavállalási jogosultság meghosszabbításának lehetősége.

Középtávon a vállalatok várhatóan fokozott figyelmet fordítanak a hazai munkaerő-tartalékok bevonására, a munkaszervezési és technológiai fejlesztésekre, valamint az automatizációs megoldások alkalmazására. Ezek azonban önmagukban nem képesek rövid időn belül pótolni a hiányzó munkaerőt, ezért 

a magyar gazdaság versenyképességének megőrzése érdekében továbbra is szükség van a külföldi munkaerő ellenőrzött és a gazdaság igényeihez igazodó bevonására 

– hangsúlyozta az MMOSZ.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó:  MTI Fotó: Balázs Attila

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2026. június 06. 09:39
Nyugdíjakat nem lesz miből fizetni . Sokan a sok millió adósságot 3% kamatra felvették , de azért észnélkül a Tisza pártra Magyarra szavaztak . Megismétlődik a deviza eladósodás. Óhajtott változást megkaptátok . Hamarosam Orbánt visszasírjátok. Magyar után futva az országot eltapsoltátok . Az se lehetetlen Magyar az eus pénzeknek előra megágyaz , hogy legyen neve hova is szivárogtatja el . Közben kommunista módra a népet álindokkal fosztogatja az életfeltételeket elvezi , még a levegőt drágán pénzért méri . Kormány a népet padlóra vágja . Nesze nektek változás megkaptátok , nem tetszett békés nyugogt élet . Magyar belőletek még a levegőt is kipréseli az ország vagyonát elprédálja , sőt az emberhez méltő életből kiforgat , rátok mászik a végrehajtókkal elkobozza bizonyos érték fölötti tulajdonokat. Rákosi korszak visszatért.
Válasz erre
1
0
Bicsike
2026. június 06. 09:16
Készíti elő az országot a migránsok fogadására amit már jó előre lezsíroztak von de pfizer asszonnyal!
Válasz erre
3
0
Sándor
•••
2026. június 06. 09:15 Szerkesztve
A mentelmi jog mögött lapitó sunyi foltos gatyás ávósivadék és általa válogatott bűntársai alkalmatlansága miatt máris elveszített egy 70 milliárdos beruházást Magyarország!!! Ez történik amikor alkalmatlanok kerülnek poziciókba, csak Facebook-kormányzás van, egymásnak pozíció és pénzosztogatás van,… ám valódi kormányzás nincs. Csak posztolgatnak és csak hazudoznak, a munkahelyekért nem dolgoznak!!!🤮
Válasz erre
2
0
fullfater
2026. június 06. 09:15
Magyarország dúskálhat a magasan képzett munkaerőben, ezrével érkeznek pl. a szír agysebészek, bangladesi programozók és ghánai mérnökök. Az ipar és a szolgáltatások így fellendülnek. A képezhetetlen hazai alakok mennek krumplit meg uborkát szedni.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!