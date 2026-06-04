Vendégmunkások nélkül az uniós pénzek felhasználása is veszélybe kerülhet

Nem vezette be a kormány júniustól a vendégmunkások tilalmára vonatkozó szigorítást, noha a Tisza Párt többször is hangsúlyozta, szükség van a harmadik országból dolgozni érkezőkre vonatkozó új szabályozás kidolgozása.

A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályozása

Forrás: Oeconomus

A vendégmunkásokkal kapcsolatban két élesen ellentétes álláspont jellemző hazánkban: a toborzási nehézségekkel küzdő vállalkozások szerint elképzelhetetlen lenne a működésük a vendégmunkások nélkül. Közben sok magyar munkavállaló arra panaszkodik, hogy munkáltatójuk a vendégmunkások alkalmazásával tartja alacsonyan a munkabéreket és több esetben elbocsátással is fenyegeti az alkalmazottakat.