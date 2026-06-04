Vendégmunkások nélkül az uniós pénzek felhasználása is veszélybe kerülhet

Azonnali egyeztetést követelnek a kormánytól: Magyar Péter döntése miatt világcégek hagyhatják el Magyarországot
A tilalom magyarok tízezreinek megélhetését, és a gazdaság stabilitását sodorja veszélybe.
Egyelőre úgy tűnik, visszakozott a kormány a harmadik országból érkező munkavállalókra vonatkozó átmeneti tilalomtól. A Mandiner ugyanakkor úgy tudja, továbbra sem reagált a Tisza az érdekképviseletek megkeresésére, így a vendégmunkások körüli bizonytalanság rányomhatja a bélyegét mind a nyári szezonra, mind az uniós pénzek hazahozatalára.
Nem vezette be a kormány júniustól a vendégmunkások tilalmára vonatkozó szigorítást, noha a Tisza Párt többször is hangsúlyozta, szükség van a harmadik országból dolgozni érkezőkre vonatkozó új szabályozás kidolgozása.
A vendégmunkásokkal kapcsolatban két élesen ellentétes álláspont jellemző hazánkban: a toborzási nehézségekkel küzdő vállalkozások szerint elképzelhetetlen lenne a működésük a vendégmunkások nélkül. Közben sok magyar munkavállaló arra panaszkodik, hogy munkáltatójuk a vendégmunkások alkalmazásával tartja alacsonyan a munkabéreket és több esetben elbocsátással is fenyegeti az alkalmazottakat.
A munkáltatói érdekképviseletek, valamint a WHC Csoport már május közepén tárgyalásokat kezdeményezett a kormánnyal, ugyanakkor a Mandiner úgy tudja, máig nem kaptak választ megkereséseikre.
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A tilalom magyarok tízezreinek megélhetését, és a gazdaság stabilitását sodorja veszélybe.
Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke a Mandiner kérdésére sürgetőnek nevezte, hogy rendeződjön a vendégmunkások helyzete. Kiemelte: a nyári szezonban a turizmus-vendéglátás területén, valamint a mezőgazdaságban nélkülözhetetlen a harmadik országból érkezők munkája, mivel régóta nem találni az idénymunkákra elegendő magyar munkavállalót. A szakszervezeti vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy
a vendégmunkások nélkül aligha lehetne határidőre végezni azokkal a döntően infrastrukturális beruházásokkal, amelyeket az uniós pénzek felhasználásával lehet végrehajtani és a határidejük augusztus 31-e.
Mészáros Melinda hozzátette, az érdekképviseletek is értesülnek visszaélésekről, ugyanakkor szerinte a munkaügyi ellenőrzések megerősítésével lehetne orvosolni a kialakult helyzetet és valódi, visszatartó erőt jelentő büntetések kiszabásával lehetne a cégeket rákényszeríteni arra, hogy ne hozzák hátrányba a belföldi alkalmazottakat.
A rohamtempóban végrehajtott beruházások nélkül is 20 ezer főre tehető az építőiparban dolgozó vendégmunkások száma.
Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke korábban kiemelte, tilalom helyett a szervezet évek óta a harmadik országbeli munkavállalók behozatalának liberalizálását szorgalmazzák, hogy közvetlenül, munkaerő-közvetítő- és kölcsönző cégek bevonása nélkül is működhessen a rendszer. A vendégmunkások számát pedig az országok közötti megállapodások szabályozhatnák.
Az új szabályok kialakításánál nagy hangsúlyt kellene helyezni az ÉVOSZ szerint a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi, adózási ellenőrzésére is.
Az ÉVOSZ álláspontjával némileg ellenkező véleményen van a WHC Csoport, Magyarország egyik legnagyobb HR-szolgáltatója. A közleményükben idézik saját, 157 vállalkozás bevonásával készült felmérésüket, amelyből kiderül, a megkérdezettek 81,5 százalékának szüksége van minősített munkaerő-szolgáltatóra a vendégmunkások toborzásához.
A felmérésben résztvevő vállalkozások 71,3 százaléka nyilatkozott úgy, vendégmunkások nélkül elképzelhetetlen lenne a jelenlegi működésük fenntartása.
A válaszadók 37,6 százaléka rendkívül nehéznek, míg 53,5 százaléka nehéznek tartja a hazai munkaerő toborzását és megtartását.
Kimondottan aggódnak a szezonális munkákra toborzók. A turizmus-vendéglátásban a szakmai szervezetek szerint évek óta visszaszorulóban van a feketén foglalkoztatás és a bérek is jelentősen emelkednek, kiemelten nő a nyári szezonmunkák díjazása. Ennek ellenére továbbra sincs elegendő jelentkező így sokan a harmadik országokból toboroznának, jelentős segítség számukra, hogy ezt közvetítőkön keresztül viszonylag kevés adminisztrációval megtehetik.
Elengedhetetlen a mezőgazdaságban is az idénymunkások behozatala. A szezonális, elsősorban gyümölcs- és zöldségkertészeti kisegítő munkákra régóta alig találni magyar munkaerőt, ráadásul az ágazatban elérhető bérek is a legalacsonyabbak között vannak. Ahogy a Mandiner többször is beszámolt róla, a magyar agrárium egyik legnagyobb kihívása a klímaváltozás okozta egyre szélsőségesebb időjárás mellett a munkaerő hiánya. Ráadásul sok feladat nem gépesíthető, emiatt komplett termékpályákon hagyhatnak fel a gazdák a termeléssel.
A harmadik országból, elsősorban a Távol-Keletről toborzott munkavállalókkal kapcsolatban továbbra is vegyes a megítélés. A magyarországi szabályozás az egyik legszigorúbbak között van az EU-ban, ugyanakkor gyakran kritika éri a rendszert, mivel a vendégmunkás-behozatal az alacsony hozzáadott értékű, elsősorban feldolgozóipari munkahelyek érdeke.
A Tisza-kormány gazdaságpolitikája pedig szakítani szeretne az alacsony hozzáadott értékű beruházásokkal, vagyis az összeszerelő-üzemek magyarországi telepítésével. Ennek ellenére az FDI, vagyis a külföldi működőtőke beáramlását nem kívánják a tervek szerint akadályozni, de előnyben részesítenék a hazai kkv-kat, vagy ahogy Kapitány István gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős miniszter fogalmazott, a nemzeti unikornisokat támogatnák. A külföldi beruházások közül pedig a magas hozzáadott értékű beruházásokat tartják kívánatosnak.
A magas tudást igénylő álláshelyek betöltésére sincs ugyanakkor elegendő munkaerő – mutatott rá Mészáros Melinda. A mérnökök, kutatók és tudományos területen dolgozók körében is munkaerőhiány van.
Ezt támasztja alá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmánya is. Magyarország munkaerőpiacán látványos ellentmondás feszül.
Tavaly rekordszintű, közel 7 milliárd eurós közvetlen külföldi tőkebefektetés érkezett az országba – 108 egyedi kormánydöntéssel jóváhagyott projekt, 18 200 tervezett új munkahely – amelyek döntő részben tudás-intenzív szektorokban (akkumulátortechnológia, e-mobilitás, K+F) keletkeztek.
A munkaképes korú belföldi népesség ugyanakkor 2050-re várhatóan közel egymillió fővel csökken, és már most mintegy 100 ezer betöltetlen álláshely terheli a gazdaságot, amelyet a vállalatok 60 százaléka termelési korlátként azonosít.
Az Oeconomus arra a következtetésre jutott, hogy a magyar kormánynak az EU-ból érkező, képzett munkavállalók magyarországi munkavállalását kellene ösztönözni, valamint a harmadik országokból előnyben kellene részesíteni a magasan képzett munkaerőt. Ehhez több uniós ország szolgálhat jó példával, több tagállamban – például Lengyelországban is – külön programokkal ösztönzik a helyi és külföldi vállalkozásokat és a szabad munkaerőt.
Legutóbb 2025-től léptek életbe új szabályok a vendégmunkások behozatalára, ekkor csökkent a különböző ágazatokban alkalmazható harmadik ország béliek létszámkorlátozására vonatkozó kvóta is.
Az vonatkozó kormányrendelet szerint 2025 elejétől azon harmadik ország állampolgára foglalkoztatható hazánkban ilyen típusú engedélyekkel,
Ezek a feltételek három ország, Georgia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai esetében állnak fenn – mutatott rá korábbi elemzésében a Deloitte.
A foglalkoztatás speciális körülményei további engedélytípusok alkalmazhatóságát is felvethetik. Ilyen lehet például a beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély, vagy a vendég-önfoglalkoztatás céljából kiállított tartózkodási engedély.
A Nemzeti Kártyára vonatkozó szabályok továbbra is érvényesek. Ilyen típusú engedélyt kell igényelni, ha a foglalkoztatni kívánt munkavállaló Bosznia-Hercegovina, Észak-macedón Köztársaság, Belarusz Köztársaság, Moldova, Montenegrói Köztársaság, Oroszországi Föderáció, Szerbia vagy Ukrajna állampolgára.
Ugyanígy elérhetőek maradnak további népszerű engedélytípusok, különös tekintettel az EU Kék Kártyára, Magyar Kártyára, vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedélyre (ICT).
Az elmúlt hónapokban – beleértve a kampány időszakát – többször is előfordult, hogy összemosódott a Nyugat-Európát sújtó illegális bevándorlás és a vendégmunkások behozatala. A vendégmunkások Magyarországra kizárólag munkavállalási célból érkezhetnek és meghatározott ideig maradhatnak, ráadásul csak a rendeletben felsorolt ágazatokban dolgozhatnak, itt tartózkodásukért pedig a munkáltató vállal felelősséget. A vendégmunkásoknál családegyesítésre nincs lehetőség. Ezzel szemben az illegális bevándorlók – ahogy az elnevezés is mutatja – illegálisan lépnek az Európai Unió területére, sokszor okmányok nélkül, s nem munkaerő-közvetítő cégeken keresztül, hanem embercsempészek segítségével. Itt tartózkodásuk során, amíg nem folytatja le az adott tagállam a menekültügyi eljárást és nem kapnak tartózkodási engedélyt, rendezetlen státuszuk miatt nem vállalhatnak munkát akkor sem, ha szeretnének. Többségük ugyanakkor nem is akar dolgozni, mindössze a nyugat- és észak-európai, bőkezű szociális rendszer előnyeit akarják kihasználni.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás