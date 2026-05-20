Azonnali egyeztetést követelnek a kormánytól: Magyar Péter döntése miatt világcégek hagyhatják el Magyarországot

Reuters: Magyar Péter döntése júniustól működésképtelenné teheti Magyarországot
A szakértők súlyos kockázatokra figyelmeztetnek.
Magyarország egyik legnagyobb HR-szolgáltatójánál úgy számolnak, hogy a piaci szereplők többsége képtelen kizárólag magyar dolgozókkal megoldani a munkaerőigényét.
Veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, a munkahelyeket, és megbéníthatja a termelést a vendégmunkások június 1-jétől tervezett behozatali tilalma, ezért a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek bevonásával történő egyeztetésre kéri a kormányt a WHC Csoport, Magyarország egyik piacvezető HR-szolgáltatója – tájékoztatta a cég a Mandinert.
A vállalat nemrégiben felmérés útján nyilatkoztatta a hazai vállalatokat, melyből kiderült:
a megkérdezett piaci szereplők 71,3 százaléka képtelen kizárólag magyar dolgozókkal megoldani a munkaerőigényét.
A WHC a gazdasági stabilitás és a működőtőke megtartása érdekében azonnali, érdemi szakmai egyeztetést sürget a döntéshozókkal.
„A Magyarországon dolgozó vendégmunkások az évek óta fennálló, strukturális munkaerőhiányt kompenzálják. Ha ők kiesnek a rendszerből, a termelési láncok megszakadnak, nem lehet új műszakokat indítani, a nagy nemzetközi vállalatok pedig kénytelenek lesznek felülbírálni magyarországi jelenlétüket. Ez pedig az ott dolgozó magyarok tízezreinek megélhetését, és a gazdaság stabilitását sodorja veszélybe” – fejtette ki aggodalmát Göltl Viktor, a WHC Csoport ügyvezetője.
A WHC szakmai álláspontja szerint a kormányzat által említett 400 ezres – a statisztikákban rendszerint 300 ezresként regisztrált – inaktív tömeg, nem jelenthet azonnali megoldást a vállalatok napi szintű munkaerőigényére. Ez a régóta inaktív réteg jelen állapotában nem mobilizálható, hiszen többségük komoly egészségügyi, szociális vagy strukturális hátránnyal küzd. Ahhoz, hogy belőlük produktív munkavállaló váljon, egy komplex, éveken át tartó kormányzati és vállalati összefogásra – rehabilitációra, átképzésre és lépcsőzetes társadalmi-munkaerőpiaci integrációra – van szükség.
Ha ezt a folyamatot még idén, szisztematikusan el is kezdjük, legkorábban 5–10 év, bizonyos térségekben akár csak több generáció múlva realizálódhat belőlük teljes értékű, önálló munkavállalói bázis
– hangsúlyozza a vállalat.
Korábban a Reutersnek nyilatkozó szakértők szögezték le, hogy harmadik országbeli dolgozók nélkül jelenleg működésképtelen lenne a magyar gazdaság.
