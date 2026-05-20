gazdaság kormány whc csoport magyarország Magyar Péter

Azonnali egyeztetést követelnek a kormánytól: Magyar Péter döntése miatt világcégek hagyhatják el Magyarországot

2026. május 20. 06:12

Magyarország egyik legnagyobb HR-szolgáltatójánál úgy számolnak, hogy a piaci szereplők többsége képtelen kizárólag magyar dolgozókkal megoldani a munkaerőigényét.

Veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, a munkahelyeket, és megbéníthatja a termelést a vendégmunkások június 1-jétől tervezett behozatali tilalma, ezért a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek bevonásával történő egyeztetésre kéri a kormányt a WHC Csoport, Magyarország egyik piacvezető HR-szolgáltatója – tájékoztatta a cég a Mandinert.

A vállalat nemrégiben felmérés útján nyilatkoztatta a hazai vállalatokat, melyből kiderült:

a megkérdezett piaci szereplők 71,3 százaléka képtelen kizárólag magyar dolgozókkal megoldani a munkaerőigényét.

A WHC a gazdasági stabilitás és a működőtőke megtartása érdekében azonnali, érdemi szakmai egyeztetést sürget a döntéshozókkal.

„A Magyarországon dolgozó vendégmunkások az évek óta fennálló, strukturális munkaerőhiányt kompenzálják. Ha ők kiesnek a rendszerből, a termelési láncok megszakadnak, nem lehet új műszakokat indítani, a nagy nemzetközi vállalatok pedig kénytelenek lesznek felülbírálni magyarországi jelenlétüket. Ez pedig az ott dolgozó magyarok tízezreinek megélhetését, és a gazdaság stabilitását sodorja veszélybe” – fejtette ki aggodalmát Göltl Viktor, a WHC Csoport ügyvezetője.

A WHC szakmai álláspontja szerint a kormányzat által említett 400 ezres – a statisztikákban rendszerint 300 ezresként regisztrált – inaktív tömeg, nem jelenthet azonnali megoldást a vállalatok napi szintű munkaerőigényére. Ez a régóta inaktív réteg jelen állapotában nem mobilizálható, hiszen többségük komoly egészségügyi, szociális vagy strukturális hátránnyal küzd. Ahhoz, hogy belőlük produktív munkavállaló váljon, egy komplex, éveken át tartó kormányzati és vállalati összefogásra – rehabilitációra, átképzésre és lépcsőzetes társadalmi-munkaerőpiaci integrációra – van szükség.

Ha ezt a folyamatot még idén, szisztematikusan el is kezdjük, legkorábban 5–10 év, bizonyos térségekben akár csak több generáció múlva realizálódhat belőlük teljes értékű, önálló munkavállalói bázis

– hangsúlyozza a vállalat.

Korábban a Reutersnek nyilatkozó szakértők szögezték le, hogy harmadik országbeli dolgozók nélkül jelenleg működésképtelen lenne a magyar gazdaság.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 174 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
salátás
•••
2026. május 20. 10:48 Szerkesztve
Radiocsend 2026. május 20. 10:15 A Mandiner és a fanatikus hívek a migrációért és a munkabérek alacsony tartásáért sivalkodnak ------- hohó, új nevet regisztrált a hazugtetű, de okosabb nem lett lássuk csak a kamukat: -a vendégmunkás nem egyenlő az illegális migránssal (érdekes mellékszál, hogy az illegálisat leszopjátok eu szinten, a vendégmunkást meg démonizáljátok) -a khs adataiban látszik, mennyire lettek alacsonyan tartva a fizetések. semennyire, faszfejke. de azért szép próbálkozás volt
Stingary76
2026. május 20. 10:15
Na, majd a fiatal tisza szavazó mekkorákat fog bazdmegozni, meg csapkodni, amikor 5 óra múlva se kapja meg a gyrost amit rendelt, mert nem lesz filippínó futár aki kivigye neki.. 😂
Radiocsend
2026. május 20. 10:15
A Mandiner és a fanatikus hívek a migrációért és a munkabérek alacsony tartásáért sivalkodnak, ezt is megéltük :DD Ti tényleg teljesen elvtelenek vagytok :DD
turani
2026. május 20. 10:04
Helyes, menjenek is! A gazdaság a munkavállalóinkért van. A Fidesz tizenhat évig szolgálta ki a globális nagytőkét mesterségesen alacsonyan tartva a magyar béreket. Ez volt Orbán lakosságcsere programja, amikor elüldözte a magyarokat a saját hazájukból, ha élni akartak és migránsok százezreit hozta be helyettünk. Na ennek remélem tényleg vége van. Nulla migránst akarok látni Magyarországon és mehetnek utánuk azok a gyárak is, akik nem hajlandók megduplázni mondjuk a munkabéreiket, hogy a magyarok is elmenjenek dolgozni. Magyarországon csak annyi munkahelyre van szükség, ahány magyar munkavállaló van. Amíg egyetlen magyar is munkanélküli, vagy külföldön kénytelen dolgozni mert csak ott kap tisztességes bért, addig ide egyetlen migránsmunkás se jöhet! És utána se! A hazád érted van, nem idegen gyárosokért, meg a saját népüket leprolizó tolvaj neresekért, akik a lopott pénzből az idegeneket kiszolgáló gőgös arisztokrata-helytartóvá képezték magukat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!