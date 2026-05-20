nobel krausz ferenc magyarország Magyar Péter

Legyen elszámoltatás, de az ég szerelmére már: talán ne a Nobel-díjasokat vegzáljuk!

2026. május 20. 05:28

Különös kezdete az elszámoltatásnak, hogy Magyarék abból vonnak ki százmilliárdokat, amire Magyarország eleve keveset költ.

2026. május 20. 05:28
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Magyar Péter, Magyarország friss miniszterelnöke a Facebook-oldalán bejelentette, hogy felrúgják azt a hatéves megállapodást, amelynek tartalma „csupán” 75 kutatócsoport létrehozása és működtetése, 55 ezer diák bevonása különféle tehetséggondozási programokba, 60 know-how fejlesztés támogatása, valamint, csak úgy mellékesen, 15 nemzetközi szabadalmi bejelentés lett volna.

Ezt sikerült Magyaréknak szinte egyből felrúgniuk, méghozzá úgy, hogy az eddig kifizetett 22 milliárdot is kérik vissza. Magyarországnak nagyon nagy szüksége volt erre a projektre – 

messze az uniós átlag alatt költöttünk en bloc kutatás-fejlesztésre, még akkor is, ha összeadjuk az üzleti, kormányzati, felsőoktatási és magán-nonprofit szektor költéseit. Az uniós átlag a GDP 2,24 százaléka, a magyar adat pedig 1,31, amivel finoman szólva is le vagyunk maradva.

Persze mondhatnánk, a magyarok nagy többsége azért szavaz(hat)ott a Tiszára, hogy töviről hegyire nézzék át az immáron előző kormányzat döntéseit, vizsgálják felül, legyen elszámoltatás. Legyen is! Van mit átnézni. De könyörgöm, nehogy már kiöntsük a fürdővízzel együtt a gyereket is, főleg akkor ne, ha a „gyerekeknek” van 4 Nobel- és 1 Abel-díjuk!

Az NKA szakmai kollégiumainak eddigi munkája is le lett öntve egy stráfkocsi szarral

Mert hiába sakkozgattak itt emberek olykor ötszázezer forintokkal reggeltől estig, ha eközben egy titkos bugyorban lapult még néhány raklapnyi pénz, ami csak arra várt, hogy olyanoknak legyen kiosztva, akik egyrészt nem szorulnak rá, másrészt pedig nem érdemlik meg.

Mert mondhatja a friss miniszterelnök, hogy „Hankó Balázs 261,7 milliárd forintot adott Krausz Ferenc alapítványának”, bármit lehet mondani, szólásszabadság van, volt és remélhetőleg lesz is. De itt egyszerűen az történt, hogy az akkori Kulturális és Innovációs Minisztérium egy hat évig futó közfeladat-finanszírozási szerződés keretében – ismétlem, hat évre – 261,7 milliárd forint forrást biztosított egy olyan alapítványnak, amelyet Prof. Dr. Donna Strickland (Nobel-díjas fizikus), Prof. Dr. Steven Chu (Nobel-díjas fizikus), Prof. Dr. Krausz Ferenc (Nobel-díjas fizikus), Prof. Dr. Lovász László (Abel-díjas matematikus) és Prof. Dr. Randy Schekman (Nobel-díjas biológus) vezet. Mégpedig azért – ahogy az egyébként a szerződésben le is vagyon írva –, hogy

„a) feltörekvő és már ma is világhírű hazai és külföldi kutatók Magyarországra vonzása és hosszú távú beágyazása a hazai egyetemi-kutatóintézeti ökoszisztémába, megtartva nemzetközi kapcsolatrendszerüket és intézményi kapcsolódásaikat;

b) az élettelen és élő természettudományok, különösen a matematikai, fizikai és informatikai területek tehetségeinek beazonosítása és tehetséggondozásuk a hazai és nemzetközi versenyekre való felkészítéstől kezdve, a kutatási és innovatív vállalkozói pályára való felkészítésen át, a doktori fokozat megszerzésén túli mentorálásig;

c) a tudásközpontokban születő tudományos eredmények innovatív magyar technológiai kisvállalatok keretében történő piacra vitelének elősegítése.”

Ennyi történt. Akinek pedig ez nem tetszik, az valószinűleg még nem olvasta.

A legszebb, hogy még a Magyar Hang is elismeri: a szerződésben szépen le van írva „a közfeladat vállalt volumene, indikátorrendszere, a finanszírozás ehhez igazodó mértéke, az értékelés, a felülvizsgálat és az elszámolás módja.”

Persze a kommentek Magyar Péter posztja alatt egyből elkezdték magyarázni a dolgot, miszerint itt nagyon fontos különválasztani Krausz Ferenc tudományos munkásságát és az általa fémjelzett alapítvány finanszírozási konstrukcióját. Másvalaki pedig már egyből „oligarchák alapítványairól” beszélt – adna az Isten minden sarokra egy ilyen oligarchát –, egy harmadik pedig nagyon reménykedett a rendőrségi feljelentésben és a büntetőeljárásban – szintén kuriózum lenne koholt vádak alapján Nobel-díjasokkal megtölteni a hazai börtönöket.

Hát, Krausz Ferencék alapítványával kapcsolatban nem lehet semmit sem szétválasztani semmitől sem. A korábbi magyar kormányzat 261,7 milliárd forinttal támogatta azt, hogy négy Nobel-díjas és egy Abel-díjas tudós visszahelyezze Magyarországot a tudomány térképére. Ezt gáncsolták ki Magyarék egy arcpirító Facebook-posztban.

Összesen 195 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csakugyanugymintmindig
2026. május 20. 10:22
"A régi bürokrácia rudimentuma, csökevénye a burzsoá államnak. Veszedelmes azért, mert a bürokráciának, amely a burzsoá állam idején el volt foglalva, ma semmi egyéb tennivalója nincs, a legtöbb intézmény keretében, mint az ellenforradalom felett gondolkozni. (Úgy van! Úgy van!) Ez az, ami nagyon komoly veszedelme a proletárdiktatúrának, a magyarországi forradalmi munkásosztálynak." "Elvtársaim! Az a követelés, amelyet a programtervezet tartalmaz, hogy a megválasztottak javadalmazása nem lehet magasabb a tanult munkásokénál ugyanezt jelenti." Kun Béla
KiraCeles
2026. május 20. 10:21
Azért kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogják csinálni. Szerződést egyoldalúan felbontani (elállni) ugyanis csak a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott feltétel (különösen: súlyos szerződésszegés) esetén lehet. Az, hogy kormányváltás volt, nem elállási ok. Remélem, az alapítványnak van jó ügyvédje, és perre viszik ezt az ügyet.
graycivil
2026. május 20. 10:16 Szerkesztve
Elképesztően pofátlan álságosság ez az "értékvédelem"! :O Nem az a baj, hogy Krausz, és nem az a baj, hogy tehetség-támogatás. Hanem az, hogy verseny nélkül, egy NER-közeli jogi személyhez odaadják az egész költségvetési keretet mindenfajta felügyelet nélkül. Vajon mennyire lesz pártatlan, költséghatékony és valós kifizetésű egy ilyen NER + magánalapítvány konglomerátum? Ez még Krausz "jóhiszeműsége" esetén is tiszta pénzmosás.
zabszem
2026. május 20. 10:16
Semmi. Majd lenyúlja Peti a pénzt és megy a húszezredik nyalonc fizetésére. Nem kellet aggódni... Kac-kac..
