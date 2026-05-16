Akinek Krausz Ferenc Nobel-díja nem elegendő érdem, annak tényleg nem tudom, mi az

2026. május 16. 05:55

Egy hónap vízen járás után a győztes Tisza Párt elkövette első igazi hibáját, politikai és kormányzati értelemben is.

Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Nem fog beleremegni a Tisza, ahogy a Fidesz-KDNP sem remegett bele az elsőbe, az első ötbe, az első tízbe, az első ötvenbe – talán még az első százba sem. De ez itt egy hiba, talán bűn is.

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikusunk Élvonal Alapítványának kigolyózása – mert itt az történt, nevezzük nevén az ormótlan kisdedet – az indokolatlan rombolás első aktusa.

Remélni még lehet, hogy nem követi majd sok másik; bízni ebben már egy kicsit kevésbé lehet. 

A Nemzeti Kulturális Alap különleges kollégiumának tökéletesen védhetetlen kampánypénzszórása kiváló lehetőséget teremt az új kormánynak arra, hogy tetszőleges bármit, amihez a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak köze volt, „összehankózzon”, és nagyokat NKA-zva kidobja a szemétkosárba. Fog ennek az NKA-s ámokfutásnak még épp elég átlagosan jó dolog áldozatul esni.

Ugyanakkor vannak dolgok, amelyek annyira rendkívülien jók, hogy nem lehet őket összehankózva begórni az emlékezetlyukba. Az Élvonal Alapítvány ilyen.

Tagadhatatlan, a gazdaságról gondolkodó emberek körében konszenzusos tény, hogy Magyarországnak oly mértékű humántőke-problémája van, ami már hazánk fejlődésének elsődleges gátja. A Fidesz-kormány jóvátehetetlen bűne, hogy e humántőke-probléma közoktatási ágát érdemben sosem kezelte, „mindössze” az oktatási rendszer finanszírozását tette rendbe. A Fidesz-kormány elévülhetetlen érdeme azonban, hogy elkezdte felrázni, jobb teljesítményre ösztökélni, a nemzet számára hozzáadott értéket generáló mechanizmusokba kényszeríteni a tehetséggondozás és innováció intézményrendszerét. Ennek része a Mathias Corvinus Collegium nemzeti tehetséggondozó intézménnyé emelése – sok sikert kívánok majd a mintegy kilencezer, jelentős részben egyébként Tisza-szavazó hallgató és családjaik meggyőzéséhez arról, hogy a nekik tengernyi lehetőséget adó, a felemelkedést lehetővé tevő intézmény beszántása helyes politika –; ennek része a HUN-REN átszabása ütőképes, az ország kijelölt céljait szolgáló innovációs hálózattá; és ennek része az Élvonalban Alapítvány is, melynek keretében a tudomány legtetejére eljutott magyar, Krausz Ferenc igyekezett volna Krausz Ferencet faragni mindenkiből, akiben ehhez megvan a tehetség. Nem fideszest, hanem új Krausz Ferencek százait. Megfogni és a magyar gazdaság számára valósággá változtatni a hozzáadott értéket, amelyet 16 év alatt az Orbán-kormányok kritikusai úgy hiányoltak a gazdaságpolitikából.

Ehhez oktatásra és tehetséggondozásra költve pénzt – épp úgy, ahogy azt Kapitány István a kampányban oly lelkesen hajtogatta, már amikor méltatott válaszra sajtóorgánumokat.

Aztán kiderült, hogy évi 43,6 milliárd forint végül mégiscsak sok a tehetséggondozásra. Ennyit nem ér, hogy egy Nobel-díjasunk irányítása alatt, az ő, egyszer már bizonyosan célt ért eszközeivel fussunk neki a művelt emberfők kinevelésének. Az Élvonalban Alapítvány nem Fásy Zsülike, de még csak nem is stadion; végképp nem valami obskúrus helyi civil szervezet a néptánc és a választókerületi elnök kampányának határvidékén.

Az Élvonal Alapítvány egy kibontakozófélben lévő nemzeti vívmány, amelynek lerombolása ellen épp úgy ki kell állni, mint azon vívmányokért, amelyek már szárba szökkentek.

Én most ezt teszem, már csak azért is, mert Magyar Péter a döntését semmivel sem indokolta. Nehéz is lett volna, hisz erre nincsen indok. Csak annyit mondott néhány szám kíséretében: „abcúg, Krausz Ferenc!” Vérlázító, tartalmilag és stilárisan egyaránt. 

Egy hónap vízen járás után a Tisza Párt elkövette első igazi hibáját, politikai és kormányzati értelemben is. Frissen leváltott politikusokat ütlegelni lehet a politikai túlélés receptje, hiszen ez legfeljebb az ellentábor apátiáját növeli – de a „négy K”, Krausz Ferenc, Karikó Katalin, Kapu Tibor és Krasznahorkai László nemzeti büszkeségeink.

Őket ütni politikai hiba, ami holnap fájni fog, ha ma még semmi nem is fáj.

És kormányzati hiba is, természetesen, egy olyan kormánytól, amely önmeghatározása szerint a korrupciót akarja érdemalapúságra lerendszerváltani. Elmondták reggel, éjjel meg este, minden hullámhosszon.

De hazudtak.

Mert akinek Krausz Ferenc Nobel-díja nem elegendő érdem, annak tényleg nem tudom, mi az.

Azt viszont már tudom, hányadán áll az érdemalapúsággal.

Összesen 181 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-3
2026. május 16. 10:06
Szektás hülyegyerekek és szülők.....innentől kezdve lehet tejelni!
backsplash
2026. május 16. 10:05
Lehet a vizet gereblyézni. Öreg vagyok már, sokat láttam. A gazdaságpolitikában egyedül a ma már vitatott előjelű Matolcsy tudott virítani valamit. Sok balfasz volt már itt, de ő volt az egyetlen mind közül, aki tudott számolni.
nyafika
2026. május 16. 09:52
Mutatni kell valamit a síkhülye szektás proliknak, igaz?
nyafika
2026. május 16. 09:50
Tipikus kommunista bunkó. Nyomorult életében soha nem vitte semmire, egy utolsó szarzsák. De majd most megmutatja, mennyire faszagyerek. Nyúlszájú puhapöcs még kap akkora pofont az élettől, a beton adja a másikat...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.