Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város nevében tisztelettel és szeretettel meghívom Önt városunkba – az Önnek megfelelő időpontban – egy személyes találkozóra.

Látogatása lehetőséget teremtene arra, hogy személyesen beszélhessünk városunk, az országunk jövőjéről, a magyar vidék és az önkormányzatiság helyzetéről és lehetőségeiről, valamint örömmel mutathassam be Önnek azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt nyolc év során az itt élőkkel közösen értünk el, és miként voltunk képesek gyarapodást és biztonságot teremteni hatalmi ellenszélben és a legnehezebb ellehetetlenítő körülmények között is.

Ahogy eddig is, úgy ezután is szeretnék mindenben segítséget nyújtani Önnek és a kormányának.