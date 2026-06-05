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márki - zay péter Magyar Péter hódmezővásárhely

Meghívtam Hódmezővásárhelyre Magyar Pétert

2026. június 05. 08:29

Szeretnék mindenben segítséget nyújtani.

2026. június 05. 08:29
Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter
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„Ma reggel levelet küldtem Magyar Péter miniszterelnök úrnak, amelyben meghívtam Hódmezővásárhelyre

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Tisztelt Miniszterelnök Úr!

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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város nevében tisztelettel és szeretettel meghívom Önt városunkba – az Önnek megfelelő időpontban – egy személyes találkozóra.

Látogatása lehetőséget teremtene arra, hogy személyesen beszélhessünk városunk, az országunk jövőjéről, a magyar vidék és az önkormányzatiság helyzetéről és lehetőségeiről, valamint örömmel mutathassam be Önnek azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt nyolc év során az itt élőkkel közösen értünk el, és miként voltunk képesek gyarapodást és biztonságot teremteni hatalmi ellenszélben és a legnehezebb ellehetetlenítő körülmények között is.

Ahogy eddig is, úgy ezután is szeretnék mindenben segítséget nyújtani Önnek és a kormányának.

Meggyőződésem, hogy a haza javát szolgáló eredményeket és sikereket még könnyebben az önkormányzatokkal közösen összefogva, stratégiai partnerségben lehet elérni.

Hódmezővásárhely, 2026. június 5.

Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Márki-Zay Péter”

Nyitókép forrása: Márki-Zay Péter / Facebook

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 50 komment

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Sorrend:
GrumpyGerald
2026. június 05. 11:52
Há a selyemzsinórral a nyakán még mindig ugrál? :DD
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kailniris
2026. június 05. 11:51
Ne vergődj, ezt már elbasztad. Megcsinál hátulról szárazon, azt szentabéke...
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Treeoflife
2026. június 05. 11:50
Te kis hülye.... Ennyire tele a gatya?
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Necoure Yamakee
2026. június 05. 11:38
Könyörgöm, szárazon!!!!
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2
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