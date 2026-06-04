„Mindenki azt hitte, hogy én Magyar Pétert támadom, ellene fordulok, hátba szúrom” – Márki-Zay újra bocsánatért esedezik

elismerte, hogy valamit elrontott a kommunikációjában:

a polgármesteri bérek csökkentéséről szóló bejegyzését sokan úgy értelmezték, hogy a saját fizetése miatt szólalt fel. Ezt határozottan visszautasította: nyolc éven át harmadannyiért végezte ugyanezt a munkát, és sosem panaszkodott.

„Mindenki azt hitte, hogy én Magyar Pétert támadom, ellene fordulok, hátba szúrom” – fogalmazott, és hozzátette: az egyetlen dolog, ami nem aggasztja, a fizetése.