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Márki-Zay Péter Magyar Péter hódmezővásárhely

„Mindenki azt hitte, hogy én Magyar Pétert támadom, ellene fordulok, hátba szúrom” – Márki-Zay újra bocsánatért esedezik

2026. június 04. 22:24

A hódmezővásárhelyi polgármester igyekezett megmagyarázni, miért kért bocsánatot korábban egy Magyar Péterrel kapcsolatos kiritikus megszólalásáért. Márki-Zay azt is bejelentette, hamarosan levelet ír a miniszterelnöknek és meghívja őt a városába, mert ő nem ellene, hanem érte szeretne dolgozni.

2026. június 04. 22:24
Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter az ATV Egyenes Beszédben magyarázta el, miért kért bocsánatot a polgármesteri bérek csökkentéséről szóló bejegyzése miatt.

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A hódmezővásárhelyi polgármester 

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elismerte, hogy valamit elrontott a kommunikációjában: 

a polgármesteri bérek csökkentéséről szóló bejegyzését sokan úgy értelmezték, hogy a saját fizetése miatt szólalt fel. Ezt határozottan visszautasította: nyolc éven át harmadannyiért végezte ugyanezt a munkát, és sosem panaszkodott.

„Mindenki azt hitte, hogy én Magyar Pétert támadom, ellene fordulok, hátba szúrom” – fogalmazott, és hozzátette: az egyetlen dolog, ami nem aggasztja, a fizetése.

A valódi üzenet szerinte az volt: a korrupcióval ne a bérek csökkentésével harcoljanak, hanem börtönnel. 

„Arra szavaztunk, hogy egy korrupt polgármestert letartóztatnak, nem arra, hogy csökkentik a fizetéseket” – hangsúlyozta az atv.hu beszámolója szerint.

Márki-Zay szerint a populizmus csapda, amit Magyar Péter sem tud megnyerni. 

Hozzátette: az árstoppok, rezsicsökkentések és hasonló intézkedések hosszú távon szegénységhez vezet­nek. 

„Az embereknek meg kell mondani, hogy mindennek megvan az ára – az energiának is, a csirkefarhátnak is” – magyarázta. 

A polgármester bejelentette: pénteken levelet ír Magyar Péternek, és meghívja Hódmezővásárhelyre. Nem ellene, hanem érte szeretne 

dolgozni, az önkormányzati szövetségeknek rengeteg konstruktív javaslatuk van, és szívesen segítenek a kormánynak. 

„Azt gondolom, hogy nekünk óriási segítség lenne, ha tudnánk, milyen tervek vannak – és mi is segíthetnénk” – fogalmazott

A teljes interjút itt nézheti meg:

Nyitókép: Márki-Zay Péter/Facebook

Összesen 18 komment

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Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 05. 00:14
»magyar-1977 2026. június 04. 22:33 Az összes olyan gyanúsított letartóztatásáról döntött a Fővárosi Törvényszék csütörtök délután, akiknek a héten a letartóztatását kezdeményezte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) « Akkor ez mind Orbán utasítására történt. Hiszen a főügyész nem mondott le.
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 05. 00:12
Retteg a porszívós geci, mert letelt a nyolc éve. 🤣🤣🤣🤣
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Európai Értékek Zombie
2026. június 04. 23:54
Fostos Peti és MZP: őrültek egymás között! 🤡🤕 Ezeknek már elmegyógyintézetben lenne a helyük! Maki most a "halál jelét" vette magára. Itt az ideje önkritikát és teljes bűnbánatot gyakorolnia úgy jó kommunista módra. Ja és a ruháit ne felejcse el megszaggatni! 🤮🤬😵‍💫
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1
0
nzoltan-818
2026. június 04. 23:40
Ez így nem lesz elég Márki úr! Tessék szépen letérdelni és messiás úrnak a cipőjére csókot adni, és mivel önnek nincsenek gerinc problémái, ezért a mélyen meghajlás sem fog komolyabb gondot okozni. :-D
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