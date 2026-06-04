„Mindenki azt hitte, hogy én Magyar Pétert támadom, ellene fordulok, hátba szúrom” – Márki-Zay újra bocsánatért esedezik

Bocsánatért esedezik Márki-Zay, miután kritizálni merte a Tisza-kormányt
A hódmezővásárhelyi polgármester egy hete még elítélte a polgármesteri fizetések csökkentésének tervét.
A hódmezővásárhelyi polgármester igyekezett megmagyarázni, miért kért bocsánatot korábban egy Magyar Péterrel kapcsolatos kiritikus megszólalásáért. Márki-Zay azt is bejelentette, hamarosan levelet ír a miniszterelnöknek és meghívja őt a városába, mert ő nem ellene, hanem érte szeretne dolgozni.
Márki-Zay Péter az ATV Egyenes Beszédben magyarázta el, miért kért bocsánatot a polgármesteri bérek csökkentéséről szóló bejegyzése miatt.
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A hódmezővásárhelyi polgármester egy hete még elítélte a polgármesteri fizetések csökkentésének tervét.
A hódmezővásárhelyi polgármester
elismerte, hogy valamit elrontott a kommunikációjában:
a polgármesteri bérek csökkentéséről szóló bejegyzését sokan úgy értelmezték, hogy a saját fizetése miatt szólalt fel. Ezt határozottan visszautasította: nyolc éven át harmadannyiért végezte ugyanezt a munkát, és sosem panaszkodott.
„Mindenki azt hitte, hogy én Magyar Pétert támadom, ellene fordulok, hátba szúrom” – fogalmazott, és hozzátette: az egyetlen dolog, ami nem aggasztja, a fizetése.
A valódi üzenet szerinte az volt: a korrupcióval ne a bérek csökkentésével harcoljanak, hanem börtönnel.
„Arra szavaztunk, hogy egy korrupt polgármestert letartóztatnak, nem arra, hogy csökkentik a fizetéseket” – hangsúlyozta az atv.hu beszámolója szerint.
Márki-Zay szerint a populizmus csapda, amit Magyar Péter sem tud megnyerni.
Hozzátette: az árstoppok, rezsicsökkentések és hasonló intézkedések hosszú távon szegénységhez vezetnek.
„Az embereknek meg kell mondani, hogy mindennek megvan az ára – az energiának is, a csirkefarhátnak is” – magyarázta.
A polgármester bejelentette: pénteken levelet ír Magyar Péternek, és meghívja Hódmezővásárhelyre. Nem ellene, hanem érte szeretne
dolgozni, az önkormányzati szövetségeknek rengeteg konstruktív javaslatuk van, és szívesen segítenek a kormánynak.
„Azt gondolom, hogy nekünk óriási segítség lenne, ha tudnánk, milyen tervek vannak – és mi is segíthetnénk” – fogalmazott.
A teljes interjút itt nézheti meg:
Nyitókép: Márki-Zay Péter/Facebook