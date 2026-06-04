Bocsánatért esedezik Márki-Zay, miután kritizálni merte a Tisza-kormányt

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
A hódmezővásárhelyi polgármester egy hete még elítélte a polgármesteri fizetések csökkentésének tervét, most viszont már azt állítja, az elmúlt napokban egyszerűen képtelen volt átadni a mondandója lényegét az embereknek.
Már visszakozik Márki-Zay Péter, aki néhány napja még éles kritikát fogalmazott meg, miután a kormány kilátásba helyezte a polgármesteri fizetések csökkentését. A hódmezővásárhelyi polgármester akkor azt írta:
3200 polgármester (és még több alpolgármester, képviselő, rengeteg családtag) szisszent fel, amikor Magyar Péter nekifogott a politikusi, köztük a nem is kormányzati alkalmazott polgármesterek fizetéscsökkentésének.
Márki-Zay akkor azt is közölte, hogy a populizmus olcsó, de beláthatatlan következményekkel jár. Egy hét elteltével már magyarázza korábbi kijelentését a politikus, szerinte sokan félreértették szavait. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében már úgy fogalmaz, nem támadta a Tisza-kormányt, és azt is leszögezte, hogy nem dől a kardjába, ha Magyar Péterék csökkentik a fizetését.
Az Index összefoglalójából az is kiderül, Márki-Zay Péter szavai nagy felzúdulást keltettek, a polgármester elmondása szerint
sok olyan visszajelzést kapott, hogy csalódtak benne az emberek, mert úgy érezték, hogy azért ment neki a kormánynak, mert félti a mostani jövedelmét.
A politikus úgy érezte, tiszta vizet kell öntenie a pohárba, ezért szerda késő este kitett egy hosszú bejegyzést a Facebook-oldalára, amiben ismét ezt a témát boncolgatta. Állítása szerint személyes kudarcként élte meg, hogy az elmúlt napokban egyszerűen képtelen volt átadni a mondandója lényegét az embereknek.
Valamit nagyon elrontottam”
– vallotta be, majd úgy folytatta, nem a saját fizetése védelmében beszélt. „Ahogy eddig is, most is elfogadom majd, akármennyi is lesz” – ígérte.
Azt továbbra is fenntartja, hogy a korrupció nem lehet hivatkozási alap, amikor hozzányúlnak a polgármesteri fizetésekhez. „A korrupt politikusoknak ugyanis nem a bérét kell csökkenteni, hanem börtönbe kell zárni őket” – ismételte magát. Márki-Zay Péter azt kéri az új kormánytól, hogy a polgármesterség két ciklusra osztása ne legyen pillanatnyi politikai eszköz.
Egy előrehozott választásra nincs jogállami lehetőség, másrészt a jelenlegi polgármesterek 90 százalékának egyszerű eltiltása az indulástól az ország új demokratikus normáit rombolná le (mégha pillanatnyilag népszerű is). A Fidesztől való megszabadulás ára nem lehet a jogállam és demokrácia feladása, hiszen épp ezért akartuk őket leváltani
– hangsúlyozta.
Bejegyzésében Márki-Zay a párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet,
örömmel venné, ha a Tisza-kormány egyeztetne az önkormányzatokkal, mielőtt hasonló javaslatokat tesz.
Márki-Zay Péter ezután külön kiemelte, hogy nem támadni akarja a kormányt, hanem segíteni akar abban, hogy felépüljön egy demokratikus mintaország. „Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert, majd Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztert is kerestem, segítségemet felajánlva, mielőtt nyilvánosan megosztottam javaslataimat” – árulta el.
Pár bekezdéssel később Márki-Zay Péter azt írta, nagyon várja már az elszámoltatást, sürgeti a dokumentáltan, bizonyítottan bűnöző politikusok előzetes letartóztatását a bizonyítékok megsemmisítése, a tanuk befolyásolása, és a vagyonkimentése elkerülése érdekében. Szerinte ez ügyben máris késében van a Tisza-kormány.
Remélem sokan meg is értik, mi a szándékom szeretett hazám szolgálatával. Higgyék el, teljesen alaptalanul értelmezték ezt sokan önzésnek és hátbatámadásnak. Sajnálom, bocsássanak meg nekem.
– fűzte hozzá.
Végül a politikus azzal a javaslattal rukkolt elő, hogy
ha mondjuk a parlamenti képviselőkhöz hasonlóan kb. 10 százalékkal csökkentenék a politikusok bérét, akkor legalább ennyivel emelni kellene a köztisztviselők juttatásait, egy egységes szerkezetbe foglalt bértábla szerint.
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP