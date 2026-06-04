Bocsánatért esedezik Márki-Zay, miután kritizálni merte a Tisza-kormányt

Már visszakozik Márki-Zay Péter, aki néhány napja még éles kritikát fogalmazott meg, miután a kormány kilátásba helyezte a polgármesteri fizetések csökkentését. A hódmezővásárhelyi polgármester akkor azt írta:

3200 polgármester (és még több alpolgármester, képviselő, rengeteg családtag) szisszent fel, amikor Magyar Péter nekifogott a politikusi, köztük a nem is kormányzati alkalmazott polgármesterek fizetéscsökkentésének.

Márki-Zay akkor azt is közölte, hogy a populizmus olcsó, de beláthatatlan következményekkel jár. Egy hét elteltével már magyarázza korábbi kijelentését a politikus, szerinte sokan félreértették szavait. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében már úgy fogalmaz, nem támadta a Tisza-kormányt, és azt is leszögezte, hogy nem dől a kardjába, ha Magyar Péterék csökkentik a fizetését.