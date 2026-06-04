2. A POPULISTA KOMMUNIKÁCIÓ VESZÉLYÉRE hívtam fel a figyelmet: ez persze népszerű most, de hosszútávon gyengébb képességű és minőségű vezetői lesznek az országnak, szegény és boldogtalan lesz Magyarország. Ez nem lehet a kormány célja, sem érdeke.

3. A KORRUPCIÓ NEM LEHET HIVATKOZÁS – tiltakoztam az indoklás ellen, a korrupt politikusoknak ugyanis nem a bérét kell csökkenteni, hanem börtönbe kell zárni őket.

4. A POLGÁRMESTERSÉG KÉT CIKLUSRA KORLÁTOZÁSA NE LEGYEN PILLANATNYI POLITIKAI ESZKÖZ – egyrészt egy előrehozott választásra nincs jogállami lehetőség, másrészt a jelenlegi polgármesterek 90%-ának egyszerű eltiltása az indulástól az ország új demokratikus normáit rombolná le (mégha pillanatnyilag népszerű is). A Fidesztől való megszabadulás ára nem lehet a jogállam és demokrácia feladása, hiszen épp ezért akartuk őket leváltani.