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kormány Márki-Zay Péter Tisza Párt fidesz magyarország

Ez az én személyes kudarcom

2026. június 04. 08:40

Az elmúlt napokban egyszerűen képtelen voltam elmagyarázni.

2026. június 04. 08:40
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Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter
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„EZ AZ ÉN SZEMÉLYES KUDARCOM – AMIT AZ ELMÚLT NAPOKBAN EGYSZERŰEN KÉPTELEN VOLTAM ELMAGYARÁZNI:

Valamit nagyon elrontottam, mert az elmúlt napok visszajelzései arról szólnak, hogy »csalódtam MZP-ben, őt is csak a saját fizetése érdekli, nem a kisemberek megélhetése – ennek érdekében a fideszes köztévében máris hátbatámadta az új kormányt.«

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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1. SOHA NEM A SAJÁT FIZETÉSEM VÉDELMÉBEN BESZÉLTEM. Én ahogy eddig is, most is elfogadom majd, akármennyi is lesz.

2. A POPULISTA KOMMUNIKÁCIÓ VESZÉLYÉRE hívtam fel a figyelmet: ez persze népszerű most, de hosszútávon gyengébb képességű és minőségű vezetői lesznek az országnak, szegény és boldogtalan lesz Magyarország. Ez nem lehet a kormány célja, sem érdeke.

3. A KORRUPCIÓ NEM LEHET HIVATKOZÁS – tiltakoztam az indoklás ellen, a korrupt politikusoknak ugyanis nem a bérét kell csökkenteni, hanem börtönbe kell zárni őket.

4. A POLGÁRMESTERSÉG KÉT CIKLUSRA KORLÁTOZÁSA NE LEGYEN PILLANATNYI POLITIKAI ESZKÖZ – egyrészt egy előrehozott választásra nincs jogállami lehetőség, másrészt a jelenlegi polgármesterek 90%-ának egyszerű eltiltása az indulástól az ország új demokratikus normáit rombolná le (mégha pillanatnyilag népszerű is). A Fidesztől való megszabadulás ára nem lehet a jogállam és demokrácia feladása, hiszen épp ezért akartuk őket leváltani.

5. EGYEZTESSEN A KORMÁNY AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL, MIELŐTT HASONLÓ JAVASLATOKAT TESZ – senki nem a költségcsökkentés vagy egy átgondolt bérrendezés ellen szólal fel, ugyanakkor az egyeztetés nélküli bejelentéseket az önkormányzatok támadásként élték meg. A mai miniszteri találkozó volt az első, egyelőre csak bemutatkozó alkalom – ígéretet kaptunk, hogy mostantól lesz egyeztetés a bejelentések előtt. 3200 polgármester és rengeteg hivatali dolgozónk hálás lesz ezért.

6. NEM A KORMÁNYT TÁMADTAM, hanem segíteni szeretnék nekik egy demokratikus mintaország felépítésében, minden erőmmel, önzetlenül. Demokratikus normák, fékek és ellensúlyok nélkül nincs gazdag, boldog, egészséges ország – Ruff Bálintot, majd Lőrincz Viktóriát is kerestem, segítségemet felajánlva, mielőtt nyilvánosan megosztottam javaslataimat.

7. EZUTÁN IS AZZAL FOGOM SEGÍTENI AZ ÁLTALAM HATALOMRA SEGÍTETT KORMÁNYT, hogy tovább kampányolok a rendszerváltás fontossága mellett – SOHA nem a magam, hanem MINDIG az Önök, a nemzet érdekében:

– Nagyon várom már az elszámoltatást, sürgetem a dokumentáltan, bizonyítottan bűnöző politikusok ELŐZETES LETARTÓZTATÁSÁT, a szökés veszélye, a bizonyítékok megsemmisítése, a tanuk befolyásolása, és a vagyonkimentése elkerülése érdekében – SZERINTEM MÁRIS KÉSÉSBEN VAGYUNK...

– Kérvényezzük a kormány támogatását Hódmezővásárhelyen egy NER-múzeum felállításához (a Schmidt Mária-féle Emlékpont fókuszának kiegészítésével) – hadd ismerje meg az ország (és benne az eddig félrevezetett Fidesz-szavazók) az elmúlt 36 év valódi bűneit – hogy ez a rendszer soha ne térhessen vissza!

– Számoljuk fel gyökerestül a korrupció és népbutítás teljes, szövevényes rendszerét: a végrehajtó maffiától a kaszinó- és trafikmonopóliumon keresztül a lakosság életét nehezítő és drágító mesterségesen bevezetett akadályokig, a plázastopot, a digitális rádiózás betiltását, az építési törvény bürokratikus akadályait, stb. – Pl. egy amerikai közjegyzői díj 3000 Ft, a magyarországi akár több százezer forint. A német ipari áram 120 euró, a magyar vállalkozóké 180 euró...

– Teremtsünk nyugati, demokratikus, jogállami kultúrát Magyarországon: szabad versenyt, szabad vitát, szabad sajtót, sokpártrendszert, szabad oktatást, államtól független egyházakat, önkormányzatokat, pártoktól független legfőbb ügyészt, közvetlenül választott köztársasági elnököt – azaz fékeket és ellensúlyokat, hogy soha többé ne lehessünk következmények nélküli ország, pártállam, diktatúra...

TARTSANAK VELÜNK A TISZTESSÉG ÚTJÁN!

Köszönöm, hogy elolvasták. Remélem sokan meg is értik, mi a szándékom szeretett hazám szolgálatával. Higgyék el, teljesen alaptalanul értelmezték ezt sokan önzésnek és hátbatámadásnak.

Sajnálom, bocsássanak meg nekem.

(Utóirat: A saját fizetésemért nem aggódok ugyan, de kollégáimért és minden önkormányzati dolgozóért igen: ha mondjuk a parlamenti képviselőkhöz hasonlóan kb. 10%-kal CSÖKKENTENÉK A VEZETŐ POLITIKUSOK BÉRÉT, akkor legalább ennyivel emelni kellene a köztisztviselők juttatásait, egy egységes szerkezetbe foglalt bértábla szerint – ezt az előző kormány a megyei jogú városok esetében teljesen elmulasztotta... Előre is köszönöm!)”

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

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pollip
2026. június 04. 09:02
Nem személyes kudarc ez! Nem lehet őszinte véleményt mondani, mert aki nem áll ki 1000 százalékig MP mellett, azt a Tisza horda meglincseli. Személyes véleménynek kuss van, most ilyen a demokrácia, a szólásszabadság....
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enes
2026. június 04. 08:57
"...A német ipari áram 120 euró, a magyar vállalkozóké 180 euró..." Ez meg mi? 120 E/kWh? vagy teljesítmény bővítés 120E/kW
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ben2
2026. június 04. 08:55
Szegény Márki-Zay nem érti: Ez sosem a valóságról, a gyakorlati kérdésekről szólt, hanem a látszatról, a lájkokról, a "trendingről", a nagyotmondásról, a hergelésről és legfőképp az ordenáré hazudozásról. Márki-Zay pontosan tudja hogy megy ez, hiszen maga is aktív művelője a műfajnak. Csak aztán pechjére előkerült egy kérdés, ami őt személyesen gyakorlati szinten is érinti és így számára ismeretlen területre tévedt: a valóságot kell elmagyaráznia a valóságtagadóknak és életében először meg kellett tapasztalnia, milyen érzés galambokkal sakkozni. Na ugyanezt tapasztalta eddig mindenki, aki vele vitatkozott. Hasznos tanultság ez a jövőre nézve: amíg olyan témákról hadoválsz, amit nem ismersz és amihez semmi közöd, addig könnyű demagóg bullshiteléssel acsarkodni, de előbb-utóbb mindenki belefut egy olyan problémába, intézkedésbe, ami már nem a politikai szimbolika szintjén érinti és akkor egyik pillanatról a másikra a f@sz rossz végén találhatja magát.
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Dixtroy
2026. június 04. 08:51
Na, mégiscsak van akinél Vona dumája jobban érdekel, pedig az sem érdekel.
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