Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Az elmúlt napokban egyszerűen képtelen voltam elmagyarázni.
„EZ AZ ÉN SZEMÉLYES KUDARCOM – AMIT AZ ELMÚLT NAPOKBAN EGYSZERŰEN KÉPTELEN VOLTAM ELMAGYARÁZNI:
Valamit nagyon elrontottam, mert az elmúlt napok visszajelzései arról szólnak, hogy »csalódtam MZP-ben, őt is csak a saját fizetése érdekli, nem a kisemberek megélhetése – ennek érdekében a fideszes köztévében máris hátbatámadta az új kormányt.«
1. SOHA NEM A SAJÁT FIZETÉSEM VÉDELMÉBEN BESZÉLTEM. Én ahogy eddig is, most is elfogadom majd, akármennyi is lesz.
2. A POPULISTA KOMMUNIKÁCIÓ VESZÉLYÉRE hívtam fel a figyelmet: ez persze népszerű most, de hosszútávon gyengébb képességű és minőségű vezetői lesznek az országnak, szegény és boldogtalan lesz Magyarország. Ez nem lehet a kormány célja, sem érdeke.
3. A KORRUPCIÓ NEM LEHET HIVATKOZÁS – tiltakoztam az indoklás ellen, a korrupt politikusoknak ugyanis nem a bérét kell csökkenteni, hanem börtönbe kell zárni őket.
4. A POLGÁRMESTERSÉG KÉT CIKLUSRA KORLÁTOZÁSA NE LEGYEN PILLANATNYI POLITIKAI ESZKÖZ – egyrészt egy előrehozott választásra nincs jogállami lehetőség, másrészt a jelenlegi polgármesterek 90%-ának egyszerű eltiltása az indulástól az ország új demokratikus normáit rombolná le (mégha pillanatnyilag népszerű is). A Fidesztől való megszabadulás ára nem lehet a jogállam és demokrácia feladása, hiszen épp ezért akartuk őket leváltani.
5. EGYEZTESSEN A KORMÁNY AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL, MIELŐTT HASONLÓ JAVASLATOKAT TESZ – senki nem a költségcsökkentés vagy egy átgondolt bérrendezés ellen szólal fel, ugyanakkor az egyeztetés nélküli bejelentéseket az önkormányzatok támadásként élték meg. A mai miniszteri találkozó volt az első, egyelőre csak bemutatkozó alkalom – ígéretet kaptunk, hogy mostantól lesz egyeztetés a bejelentések előtt. 3200 polgármester és rengeteg hivatali dolgozónk hálás lesz ezért.
6. NEM A KORMÁNYT TÁMADTAM, hanem segíteni szeretnék nekik egy demokratikus mintaország felépítésében, minden erőmmel, önzetlenül. Demokratikus normák, fékek és ellensúlyok nélkül nincs gazdag, boldog, egészséges ország – Ruff Bálintot, majd Lőrincz Viktóriát is kerestem, segítségemet felajánlva, mielőtt nyilvánosan megosztottam javaslataimat.
7. EZUTÁN IS AZZAL FOGOM SEGÍTENI AZ ÁLTALAM HATALOMRA SEGÍTETT KORMÁNYT, hogy tovább kampányolok a rendszerváltás fontossága mellett – SOHA nem a magam, hanem MINDIG az Önök, a nemzet érdekében:
– Nagyon várom már az elszámoltatást, sürgetem a dokumentáltan, bizonyítottan bűnöző politikusok ELŐZETES LETARTÓZTATÁSÁT, a szökés veszélye, a bizonyítékok megsemmisítése, a tanuk befolyásolása, és a vagyonkimentése elkerülése érdekében – SZERINTEM MÁRIS KÉSÉSBEN VAGYUNK...
– Kérvényezzük a kormány támogatását Hódmezővásárhelyen egy NER-múzeum felállításához (a Schmidt Mária-féle Emlékpont fókuszának kiegészítésével) – hadd ismerje meg az ország (és benne az eddig félrevezetett Fidesz-szavazók) az elmúlt 36 év valódi bűneit – hogy ez a rendszer soha ne térhessen vissza!
– Számoljuk fel gyökerestül a korrupció és népbutítás teljes, szövevényes rendszerét: a végrehajtó maffiától a kaszinó- és trafikmonopóliumon keresztül a lakosság életét nehezítő és drágító mesterségesen bevezetett akadályokig, a plázastopot, a digitális rádiózás betiltását, az építési törvény bürokratikus akadályait, stb. – Pl. egy amerikai közjegyzői díj 3000 Ft, a magyarországi akár több százezer forint. A német ipari áram 120 euró, a magyar vállalkozóké 180 euró...
– Teremtsünk nyugati, demokratikus, jogállami kultúrát Magyarországon: szabad versenyt, szabad vitát, szabad sajtót, sokpártrendszert, szabad oktatást, államtól független egyházakat, önkormányzatokat, pártoktól független legfőbb ügyészt, közvetlenül választott köztársasági elnököt – azaz fékeket és ellensúlyokat, hogy soha többé ne lehessünk következmények nélküli ország, pártállam, diktatúra...
TARTSANAK VELÜNK A TISZTESSÉG ÚTJÁN!
Köszönöm, hogy elolvasták. Remélem sokan meg is értik, mi a szándékom szeretett hazám szolgálatával. Higgyék el, teljesen alaptalanul értelmezték ezt sokan önzésnek és hátbatámadásnak.
Sajnálom, bocsássanak meg nekem.
(Utóirat: A saját fizetésemért nem aggódok ugyan, de kollégáimért és minden önkormányzati dolgozóért igen: ha mondjuk a parlamenti képviselőkhöz hasonlóan kb. 10%-kal CSÖKKENTENÉK A VEZETŐ POLITIKUSOK BÉRÉT, akkor legalább ennyivel emelni kellene a köztisztviselők juttatásait, egy egységes szerkezetbe foglalt bértábla szerint – ezt az előző kormány a megyei jogú városok esetében teljesen elmulasztotta... Előre is köszönöm!)”
Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila