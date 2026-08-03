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A miniszterelnök, valamint a másik két ellenzéki párt frakcióvezetője is támogatta a javaslatomat.
„Kávét tényleg nem kértem, viszont egy konkrét javaslattal is érkeztem a Sándor-palotába a mai egyeztetésre. Ha most sem leszünk képesek megalkotni Magyarország teljes energia- és vízstratégiáját, akkor sohasem.
A Mi Hazánk évek óta sürgeti, hogy oldjuk meg a vízgazdálkodás problémáit. Ma azt javasoltam, hogy a kormány és a parlamenti ellenzéki pártok közösen, transzparensen végezzék el ezt a történelmi munkát, mindenki hozza a szakértőit, a kormány pedig fogjon hozzá a megvalósításhoz.
A miniszterelnök, valamint a másik két ellenzéki párt frakcióvezetője is támogatta a javaslatomat, de sajnos ma még semmilyen konkrétumban nem egyeztünk meg. Egyelőre tehát csak a szándék van, de ez is több mint a semmi.
A megbeszélés közel két és fél órás volt, jelentős részben azért, mert rengeteg kérdéssel készültem. Ezúton is köszönöm a Mi Hazánk köztársaságielnök-jelöltjének, dr. Tóth Máté energiajogásznak a szakmai segítséget. A miniszterelnök minden kérdésemre részletesen válaszolt, most átnézzük a szakértőinkkel, hogy minden esetben igazat mondott-e.
Fontos, hogy ígérete szerint a Paksi Atomerőművet mindenképpen újraindítják, amilyen gyorsan lehet. Tisztáztuk, hogy a Duna felső szakaszain, ahol osztrák vagy szlovák vízlépcsők is vannak, jártak a szakembereik, az alternatív, hagyományos (olaj-, földgáztüzelésű) erőművek pedig már működnek. Elvileg most Ukrajnába sem exportáljuk a villamos energiát.
Jeleztem, hogy nem tartjuk indokoltnak a lakosság riogatását, például a mosógépek használatának tiltását, egyrészt, mert nem az emberek tehetnek a jelenlegi helyzetről, másrészt, a nagyvállalatok önkéntes korlátozásai elégségesnek bizonyultak. Nem kellene túlzásokba esni, a kormány nagy fesztiválokat sem akar lemondatni.
A hosszú, konstruktív, szakmai egyeztetés csak akkor alakult hevesebb vitává, amikor arról beszéltem, hogy Kapitány Istvánnak el kellene adnia a több milliárd forintnyi Shell-részvényét, és aggasztónak neveztem, hogy az energetikai minisztérium helyettes államtitkára, Bart István korábban a Paksi Atomerőmű ellen lobbizó szervezet társelnöke volt, amely az osztrák kormánytól is kapott pénzt erre a tevékenységre.
Arról nem is beszélve, hogy az EU Tanácsa a hazahozandó uniós pénzekért cserébe, többek között azt követeli a 136 oldalas dokumentumban, hogy Magyarország rengeteg szélerőművet építsen (kétszáz méter magas építmények, 700 méterre a lakóházaktól). A Kapitány Istvánnal lezajlott parlamenti vitánk során pedig a miniszter jelezte, hogy a gigaberuházásokat külföldi óriáscégek fogják kivitelezni a magyarok pénzéből. Ezzel kapcsolatban kértem garanciákat, hogy semmiképpen ne multinacionális lobbicsoportok vegyék át hazánk energiapolitikájának alakítását.”
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