A megbeszélés közel két és fél órás volt, jelentős részben azért, mert rengeteg kérdéssel készültem. Ezúton is köszönöm a Mi Hazánk köztársaságielnök-jelöltjének, dr. Tóth Máté energiajogásznak a szakmai segítséget. A miniszterelnök minden kérdésemre részletesen válaszolt, most átnézzük a szakértőinkkel, hogy minden esetben igazat mondott-e.

Fontos, hogy ígérete szerint a Paksi Atomerőművet mindenképpen újraindítják, amilyen gyorsan lehet. Tisztáztuk, hogy a Duna felső szakaszain, ahol osztrák vagy szlovák vízlépcsők is vannak, jártak a szakembereik, az alternatív, hagyományos (olaj-, földgáztüzelésű) erőművek pedig már működnek. Elvileg most Ukrajnába sem exportáljuk a villamos energiát.

Jeleztem, hogy nem tartjuk indokoltnak a lakosság riogatását, például a mosógépek használatának tiltását, egyrészt, mert nem az emberek tehetnek a jelenlegi helyzetről, másrészt, a nagyvállalatok önkéntes korlátozásai elégségesnek bizonyultak. Nem kellene túlzásokba esni, a kormány nagy fesztiválokat sem akar lemondatni.