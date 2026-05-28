kormány Márki-Zay Péter tisza fizetés Magyar Péter

Kiverte a biztosítékot Márki-Zaynál Magyar Péter húzása: „A populizmus olcsó, de beláthatatlan következményekkel jár”

2026. május 28. 09:13

Márki-Zay Péter keményen kiosztotta a miniszterelnököt, amiért a polgármesterek fizetését is csökkentené a kormány.

null

Hosszú és dörgedelmes posztban vonta kérdőre Magyar Pétert a hódmezővásárhelyi polgármester, miután a kormány kilátásba helyezte a polgármesteri fizetések csökkentését. Márki-Zay Péter szerint

3200 polgármester (és még több alpolgármester, képviselő, rengeteg családtag) szisszent fel, amikor Magyar Péter nekifogott a politikusi, köztük a nem is kormányzati alkalmazott polgármesterek fizetéscsökkentésének.

Mint írta, két önkormányzati szövetségnek is elnökségi tagja, ezért a MÖSZ, MJVSZ nevében is beszél, amikor véleményének ad hangot ebben a kérdésben.

„Többen arra hivatkoztak, hogy a polgármesterek (politikusok) a hivatalosnál jóval többet kerestek (loptak), ami engem felháborított. Áprilisban egy olyan rendszerváltásra szavaztam, ahol a politikusokat is tisztességesen megfizetik, mert nekik nemet kell mondaniuk minden kísértésnek, a tolvajoknak pedig nem a fizetését csökkentik, hanem lecsukják őket” – írta a polgármester, aki közölte, egyetlen fizetésből élő munkavállaló sem örül, ha csökken a fizetése – 

a városvezetők 2024 nyarán öt évre kaptak megbízást a választóktól, adott fizetéssel és feltételekkel. Ezt csökkenteni pont olyan, mint bárki másnak a fizetését visszavágni: márcsak a felvett lakáshitelek, lízingelt családi autók, egyetemre beíratott gyerekek miatt is aggodalmas

 – ezért is védi a törvény a munkavállalókat az egyoldalú fizetéscsökkentéstől.

Úgy folytatta, nemzetközi összehasonlításban sem túl magas a miniszterelnök, a miniszterek, államtitkárok, polgármesterek fizetése, de például egy 20 milliárdos költségvetésű város polgármestere esetében biztosan alacsonyabb, mint egy 20 milliárdos cég vezérigazgatói bére – miközben a feladat és a felelősség sokkal nagyobb. „Amikor nyolc éve polgármester lettem, a fizetésem alacsonyabb lett, mint amit életem három előző munkahelye bármelyikénél otthagytam – nem beszélve az ottani éves bónuszokról és vezetői juttatásokról. 

A populizmus olcsó, de beláthatatlan következményekkel jár:

  volt már olyan miniszterelnökünk, aki egyetlen forint bért vett fel havonta – senkinek nem kívánnám újra.”

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint 

ha a 2023-as, roppant alacsony szintre csökkentenék a fizetésünket, egy polgármester kollégám adatai szerint az ő bérezése az önkormányzati listán őt a 16. helyre tenné – ez nyilván kihatna az egész hivatalra, önkormányzati cégekre, múzeumokra, óvodákra és bölcsődékre is. 

Úgy folytatta, az önkormányzati (és kormányzati) szolgáltatások színvonalát csak megfelelő szakemberekkel lehet javítani, akiknek a piaci bére már most is magasabb, mint a sokszor késő estig, hétvégén is dolgozó polgármestereké (aki ezt vitatja, azt szívesen beültettem volna a tegnapi fogadóórámra).

Hozzátette, hogy a polgármesterek bérét csak a kisebb települések esetén állja az állam, a nagyobb városokban a Fidesz-kormány ezt a helyi költségvetésre terhelte, ellentételezés nélkül. Ebből adódóan a kormány úgy büntetné a polgármestereket, hogy abból még megtakarítása sem lenne.

A velem konzultáló polgármesterek éppenséggel Magyar Péter és a Tisza győzelméért kampányoltak, és a változtatásokat most büntetésként élik meg

–közölte, jelezve, hogy hosszú évekig befagyasztott fizetésük csak az elmúlt években emelkedett a beosztottaik fölé, amit nyilván a kormánypárti kollégáik lobbiztak ki az előző kormánynál. 

Beszélt arról is, hogy 

a megalázóan rosszul fizetett magyar munkavállalókat könnyű azok ellen hergelni, akik havi egymilliót kereső falusi polgármesterként szociális nehézségekre panaszkodnak – miközben egy vidéki cég angolul beszélő logisztikusa vagy termékmenedzsere is többet keres ennél. 

„Mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy egy finisert vezető útépítő munkás vagy egy utasszállító pilótájának bérét is le lehetne csökkenteni egymillióra, de azzal a vállalattal ők sem akarnának közlekedni… De talán nem is csak a pénzről szól ez a történet” – írta.

Nos, a mi feladatunk, hogy a leghangosabban tiltakozzunk, ha az Orbán-rendszer legyőzése után máris egy újabb Fideszt, azaz egy újabb leválthatatlan, autokratikus, minden alternatívát eltipró és megsemmisítő pártállamot építene a Tisza párt 

(melynek belső demokráciája szempontjából nem szerencsés, hogy 29 fős tagságát még az országgyűlési képviselőik előtt sem tervezik kinyitni), ugyanis – bár számomra is örömteli lenne a korrupt rendszert kiszolgáló pártkatonákat megfosztani polgármesterségüktől–  erre semmilyen jogállami indok nem létezhet: 

még a Fidesz sem vetemedett arra, hogy egy legitim mandátumot félbevágjon, 2024-ben ezért tartott a ciklus októberig, annak ellenére, hogy a választásokat előrehozták júniusra.

Szerinte, aki kétségbe vonja a 2024-es önkormányzati választások legitimitását, az megkérdőjelezi a 2026-os országgyűlési választások eredményét is. Továbbá, mint írta, 

ha az egyszínű parlament, egy általuk választott köztársasági elnök, általuk választott alkotmánybíróság és legfőbb ügyész, médiatanács és közmédia-vezetők után egy hatalmi trükközéssel most még az önkormányzatok is tiszássá válnának, az oly mértékű hatalomkoncentrációhoz vezetne, hogy még egy mégoly szerény, egészséges önkritikával rendelkező, visszafogott vezetőből is egy csapásra egy teljesen kifejlett Orbán válhatna (rosszabb esetben Trump, Erdogan, vagy Haffaz Aladeen…)

Még ha el is tekintünk eme velejéig diktatórikus szcenáriótól, a polgármesterek megválaszthatóságának két ciklusban maximálása akkor is teljesen indokolatlannak tűnik, egy kisebb településen gyakran egyszerűen nincs verseny, nem akadnak önként jelentkező kihívók a polgármesteri tisztségre, a jelen viszonyok között, különösen vidéken kockázatossá válna a polgármesterség elvállalása – megfelelő életpálya hiányában a ciklusok lejárta után elhelyezkedési és megélhetési nehézségekkel küzdenének az akár már fiatalon nyugalmazott polgármesterek, végezetül a polgármestereknél – az óvodavezetőkhöz vagy kéményseprőkhöz hasonlóan – semmi nem indokolja a megbízatás hosszának korlátozását. 

Márki-Zay leszögezte, továbbra is töretlenül reménykedik abban, hogy az általa is oly kitartóan támogatott Magyar Péter nem lesz Orbán 2, hogy az eddig senkit igazán partnernek nem tekintő fideszes pártállam helyett az új, demokratikus Magyarországon a Megyei Jogú Városok Szövetségét és a Magyar Önkormányzatok Szövetségét (valamint a 3200 polgármestert) meghallgatják, mielőtt húsbavágóan, az országot pedig generációkra kihatóan érintő – bármily populista – lépéseket megtesz az új kormány.

Nem csupán arról van szó, hogy kereshet-e annyit egy közszolga miniszterként, polgármesterként vagy önkormányzati cégvezetőként, mint egy magánvállalatnál – hanem elsősorban arról, hogy Orbán kamu rezsicsökkentése és árstopjai után megszabadulunk-e a közveszélyes populizmusról, ami aztán kontraszelekciójával és népbutításával évtizedekre akadályozni tudja remek szakemberek alkalmazását és hazánk felvirágoztatását. Nem beszélve arról, ha mindez egy újabb egypártrendszer kiépítését szolgálja az önkormányzatok meghódítása céljával

– érvelt a polgármester.

Nyitókép: Márki-Zay Péter/Facebook

 

Andrew76
2026. május 28. 11:21
Na, vedd ki a kezed a biliből! MIért kivételeznének a polgikkal? Átverték a gazdákat, a tanárokat, a szülőket, főleg a gyerekeket, az orvosokat, a nővéreket, a vállalkozókat...nem lesz semmilyen fizetésemelés, itt már nem lehet román kórházak alagsorában vagy az opni bezárt folyosóin hülyíteni a népet a lerobbant épületekkel, nem lesz adócsökkentés, nem lesz rezsi-kedvezmény, nem lesz DQ mentes iskola, óvoda, ellenben lesz Pride, ami nagyon fontos!!! Lesz áremelkedés, a benziné is! Lesz szivárványos a sulikon, a tv-ben, a neten bőven, lesz vállalkozói adóemelés, hogy belerokkanunk, lesz ukrán tojás, tyúk, gabona - az EU már ezerrel sikít, hogy nem tilthatják ki - ezzel együtt elbocsájtások, miért épp a polgik maradnának ki???
survivor
2026. május 28. 11:19
Peti bohóc kontra Peti bohóc...
VeressZoltán
2026. május 28. 11:18
Poloska nem hátrálhat, mert nem tűnhet erőtlennek! Szürcsöljük a kávét.
Unknown
2026. május 28. 11:14
Látod maki ezért vagy te nagyon hülye,a poloska mindenkin átgázol miért pont veletek a tiszarnak kampányoló hazaáruló senkikkel tenne kivételt?
