Hatalmas tömeg rohanja le Budapestet: változik a közlekedés, lezárják a gyorsforgalmit

A BKK is készül a Bajnokok Ligája döntőjére

Természetesen ehhez a programkínálathoz a főváros közlekedésének is alkalmazkodnia kell, a BKK tájékoztatása szerint a BL-döntő „Budapest közlekedési rendszere számára az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívása.”

„A Puskás Aréna megközelítésében kiemelt szerepet játszó M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamos a csúcsidőszakokban 2–3 percenként közlekednek, így óránként több tízezer utas szállítására képesek. A Hősök terén kialakított Champions Festival kiszolgálásának érdekében az M1-es metró, a fesztiválzóna nyitvatartásához illeszkedve 4 napon át szintén sűrűbben közlekedik. A reptéri kapcsolatokban a normál közlekedés is jelentősen bővül: május 29. és 31. között a 100E Repülőtéri Expressz és a 200E járatok jelentősen gyakrabban, együttesen 2–3 percenként indulnak, a megelőző és követő napokon is 20–30 plusz autóbusz segíti a kiszolgálást” – áll a BKK közleményében.