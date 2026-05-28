Hatalmas tömeg rohanja le Budapestet: változik a közlekedés, lezárják a gyorsforgalmit

2026. május 28. 08:32

A PSG és az Arsenal összecsapása a Puskás Arénában Budapest közlekedési rendszere számára az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívása. Mutatjuk a programokat és a forgalmi változásokat a Bajnokok Ligája döntőjével kapcsolatban.

Szombaton a futballvilág Budapestre figyel, ugyanis a sorozat történetében először hazánkban, a Puskás Arénában rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét. A PSG–Arsenal azonban messze nem csak egy mérkőzés, ugyanis csütörtök estétől vasárnapig fővárosunk gyakorlatilag egy fesztiválhelyszínné válik több tízezer angol és francia szurkolóval.

Bajnokok Ligája
A Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nemzeti stadionunk mellett a Hősök tere környéke is kiemelt helyszín lesz egy hivatalos szurkolói zónával. A színes programkínálaton belül találkozni lehet legendákkal, lesz lehetőség fotózkodni a BL-serleggel, de koncerteket is rendeznek. 

Fellép a Vasovski Symphonic Live, a fesztivál sztárja pedig a brit producer, Sigara lesz péntek este 9-től.

Emellett a döntő résztvevő csapatainak szurkolóinak külön gyülekező helye is lesz: az Arsenal-fanok a Városliget környékén, míg a párizsi szimpatizánsok az MTK Sportparkban hangolódnak, majd vonulnak közösen a Puskásba.

A BKK is készül a Bajnokok Ligája döntőjére

Természetesen ehhez a programkínálathoz a főváros közlekedésének is alkalmazkodnia kell, a BKK tájékoztatása szerint a BL-döntő „Budapest közlekedési rendszere számára az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívása.”

„A Puskás Aréna megközelítésében kiemelt szerepet játszó M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamos a csúcsidőszakokban 2–3 percenként közlekednek, így óránként több tízezer utas szállítására képesek. A Hősök terén kialakított Champions Festival kiszolgálásának érdekében az M1-es metró, a fesztiválzóna nyitvatartásához illeszkedve 4 napon át szintén sűrűbben közlekedik. A reptéri kapcsolatokban a normál közlekedés is jelentősen bővül: május 29. és 31. között a 100E Repülőtéri Expressz és a 200E járatok jelentősen gyakrabban, együttesen 2–3 percenként indulnak, a megelőző és követő napokon is 20–30 plusz autóbusz segíti a kiszolgálást” – áll a BKK közleményében.

Mindemellett természetesen forgalmi korlátozások is érvényben lesznek főleg a Puskás Aréna környékén, egyes területek a mérkőzés napján kizárólag gyalogosan lesznek megközelíthetőek. 

Szombaton a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat is lezárják 8-tól 17-óráig, kizárólag a közösségi közlekedés számára biztosítják az áthaladást.

A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején a közösségi közlekedést – elsősorban a sűrűbben közlekedő metrókat – válasszák a gyors és kiszámítható eljutás érdekében.”

A címvédő PSG és a friss angol bajnok Arsenal összecsapását szombat délután 6 órától rendezik.

Nyitókép: Adrian Dennis / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. május 28. 09:30
Elégedetten hátradőlök itt a város szélén :-)
lendvaiildiko
2026. május 28. 09:08
Hová vezetett Orbán Viktor stadion-építési mániája? Elvtikék, most ugye jól jön a rendezvény, az extra bevétel? Van abban valami diszkrét báj, hogy Karó Teli már olimpia rendezésen töri sok kakaót beszlopáló fejét.
gullwing
2026. május 28. 08:49
Nos vitézi kisasszony most bizonyíthat....🤣🤣🤣🤣
pandalala
2026. május 28. 08:46
gondolom, a tipmixen már lehet tippelni h hány autó lesz felgyújtva ....
