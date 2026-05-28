facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
nagy-britannia mecset keresztény kultúra iszlám

Háttérbe szorítják a keresztény kultúrát: mecsetekbe viszik kirándulni a brit gyerekeket

2026. május 28. 09:06

Egy skót kisfiú lett az ellenállás legújabb szimbóluma.

2026. május 28. 09:06
Nagy-Britanniában egyre gyakrabban kerülnek reflektorfénybe azok az iskolai programok, ahol keresztény vagy szekuláris háttérrel rendelkező gyerekeket – sokszor a szülők tudta és megkérdezése nélkül – visznek mecsetekbe. Ott az iszlám imádságot mutatják be nekik, és sok esetben aktívan részt is kell venniük benne.

Az általános iskolai vallástan órákon – amelyeket a köznyelv csak RE-nek emleget – rendszeresek a mecsetlátogatások, amelyeken igyekeznek minél jobban indoktrinálni a jellemzően 6-8 évek gyerekeket: nemek szerint elkülönítik őket, iszlám ruhákba öltöztetik őket, és iszlám szokásokat kell gyakorolniuk. 

A legutóbb a skóciai Stirling Islamic Centre-ben tett látogatás került figyelem középpontjába.

A felvételen a gyerekek többsége imaszőnyegeken térdel és utánozza az imám mozdulatait, miközben egy kisfiú egyedül állva marad, ezzel jelezve, hogy nem hajlandó behódolni az iszlám vallásnak.

A brit média, az iskolák és a politikai establishment gyakran szélsőjobboldalinak, rasszistának, iszlamofóbnak vagy akár nácinak bélyegezi azokat a szülőket, – és gyerekeket – akik ellenzik ezeket a mecsetlátogatásokat és meg akarják őrizni gyermekeik keresztény kulturális identitását. A kritikus hangokat azonnal „toleranciaellenesnek” vagy „gyűlöletkeltőnek” minősítik, miközben a programokat „multikulturalizmus” és „közösségi kohézió” jegyében kötelező jellegűnek vagy „erősen ajánlottnak” tüntetik fel. 

Magyarországra is begyűrűzhet? – a Tisza-kormány és a keresztény kultúra védelme

Magyarországon a Tisza-kormány megalakulása óta egyre több kérdés vetődik fel, vajon milyen irányban fog változni az ország. A kormány legelső intézkedései szerepelt, hogy az Alaptörvényből törlik azt a rendelkezést, amely szerint „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége”. A javaslat hatalmas társadalmi és politikai felháborodást váltott ki, valamint erős ellenzéki kritikát. Ezért Magyar Péterék visszakoztak, és a keresztény kultúra védelmére vonatkozó mondat az Alaptörvényben maradt.

Mindeközben Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, aki ismert liberális nézeteiről szintén nem vesztegeti az időt, nemrég a Soros-hálózathoz tartozó Amnesty International aktivistáival tárgyalt az oktatási rendszer átalakításáról, az „emberi jogi nevelés” szerepéről és a „civil szervezetek” iskolai jelenlétéről. Ezek a  lépések jelzik, hogy Nyugat-Európához hasonlóan Magyarországon is fokozatosan erősödhet a nyomás a hagyományos keresztény kultúra háttérbe szorításának érdekében az oktatásban és az alkotmányos identitásban.

Nyitókép forrása: X

***

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
22-es csapdája
2026. május 28. 11:13
Kettőt mindig hiányolok az ilyen cikkekből. 1.) Ki volt, név szerint, aki ezt a kirándulásos dolgot először felvetette??! 2.) Hol vannak a képek a muszlimok templomban imádkozásáról? Vagy ez csak egyirányú folyamat? Mert úgy nagyon kilóg a lóláb.
lemez
2026. május 28. 10:55
A múzeum már nem érdekes.Nyalatni a földet gyerekekkel az valami.Alàzás.
Syr Wullam
2026. május 28. 10:45
"Beaver Scouts" Lefordítom, jó? Pinabubus. 😁
auditorium
2026. május 28. 10:37
A "keresztèny kultùra " vèdelmèt Alaptörvénybe foglalni káros volt, mert más EU-tagországok ezt nem tették bele az alkotmányukba, tehát nem kötöttek bele Brüsszelben. Inkább a "mássággal szembeni toleranciát" irták bele és ez már azonnal meggyőzte az eu-i vezetőket és mecénásaikat, akik között jócskán akad ilyen. Mivel a magy. Alaptörvény kihangsúlyozza a család fogalmát: "férfi és nő", egyből felháborodnak mndazok, akiknek nincs családja éppen a másság miatt. Pár apró javitás az Alaptörvényben nem a világ vége. Ha valaki hű hivő (bármilyen vallás legyen az), akkor megmarad annak törvénybe foglalás nélkül. Egy hit követője a vallás közvetitőitől függ, hogyan tudják megtartani a hiveket. Vallástanóra vagy Etika között választhatnak külföldön a diákok. A vallástan többnyire római kat. az etika-erkölcsi ismereteket és az alkotmány olvasását, megértését tartalmazza a másvallásúaknak vagy ateistáknak. Ha nagyon kötjük az ebet a karóhoz, akkor marad minden a régiben:bűntetés.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!