Háttérbe szorítják a keresztény kultúrát: mecsetekbe viszik kirándulni a brit gyerekeket

Nagy-Britanniában egyre gyakrabban kerülnek reflektorfénybe azok az iskolai programok, ahol keresztény vagy szekuláris háttérrel rendelkező gyerekeket – sokszor a szülők tudta és megkérdezése nélkül – visznek mecsetekbe. Ott az iszlám imádságot mutatják be nekik, és sok esetben aktívan részt is kell venniük benne.
Az általános iskolai vallástan órákon – amelyeket a köznyelv csak RE-nek emleget – rendszeresek a mecsetlátogatások, amelyeken igyekeznek minél jobban indoktrinálni a jellemzően 6-8 évek gyerekeket: nemek szerint elkülönítik őket, iszlám ruhákba öltöztetik őket, és iszlám szokásokat kell gyakorolniuk.
A legutóbb a skóciai Stirling Islamic Centre-ben tett látogatás került figyelem középpontjába.
A felvételen a gyerekek többsége imaszőnyegeken térdel és utánozza az imám mozdulatait, miközben egy kisfiú egyedül állva marad, ezzel jelezve, hogy nem hajlandó behódolni az iszlám vallásnak.
A brit média, az iskolák és a politikai establishment gyakran szélsőjobboldalinak, rasszistának, iszlamofóbnak vagy akár nácinak bélyegezi azokat a szülőket, – és gyerekeket – akik ellenzik ezeket a mecsetlátogatásokat és meg akarják őrizni gyermekeik keresztény kulturális identitását. A kritikus hangokat azonnal „toleranciaellenesnek” vagy „gyűlöletkeltőnek” minősítik, miközben a programokat „multikulturalizmus” és „közösségi kohézió” jegyében kötelező jellegűnek vagy „erősen ajánlottnak” tüntetik fel.
Magyarországon a Tisza-kormány megalakulása óta egyre több kérdés vetődik fel, vajon milyen irányban fog változni az ország. A kormány legelső intézkedései szerepelt, hogy az Alaptörvényből törlik azt a rendelkezést, amely szerint „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége”. A javaslat hatalmas társadalmi és politikai felháborodást váltott ki, valamint erős ellenzéki kritikát. Ezért Magyar Péterék visszakoztak, és a keresztény kultúra védelmére vonatkozó mondat az Alaptörvényben maradt.
Mindeközben Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, aki ismert liberális nézeteiről szintén nem vesztegeti az időt, nemrég a Soros-hálózathoz tartozó Amnesty International aktivistáival tárgyalt az oktatási rendszer átalakításáról, az „emberi jogi nevelés” szerepéről és a „civil szervezetek” iskolai jelenlétéről. Ezek a lépések jelzik, hogy Nyugat-Európához hasonlóan Magyarországon is fokozatosan erősödhet a nyomás a hagyományos keresztény kultúra háttérbe szorításának érdekében az oktatásban és az alkotmányos identitásban.
