Berlin Németország iszlám

Nem tudnak hova temetkezni a muszlimok Berlinben

2026. május 15. 10:25

A német fővárosban hiány van a megfelelő muszlim temetkezési helyekből.

2010-ben a Berlin-Brandenburgi Statisztikai Hivatal jelentése szerint akár 420 000 muszlim is élt Berlinben, ami a lakosság 11 százalékát tette ki. Ez még a 2015-ös migrációs hullám és az azt követő tömeges migráció előtt volt. A gyarapodó berlini iszlám közösség temetkezés igényei is növekednek, és a város nehezen tudja kielégíteni a keresletet – írja a RMX News.

Vallásuk szerint a sírokat Mekka felé kell tájolni, a hamvasztás tilos, a holttestet koporsó nélkül és a lehető leggyorsabban kell eltemetni. 

A portál szerint az ilyen temetkezési helyek iránt évente mintegy kétezren érdeklődnek a német fővárosban.

2024-ben a Migazin jelentése azt írta, hogy Berlin több mint 200 temetője közül csak néhányban jelöltek ki temetkezési helyet a muszlimok számára. 2023-ra például körülbelül 9000 muszlimot temettek el a Gatow temetőben; azonban a helyhiány miatt a temetések rendszeres felfüggesztésével kell szembenézni. Az iszlám temetkezések szigorú követelményei gyakran friss földbe (koporsó nélkül) történő temetést igényelnek, ami súlyosbítja a meglévő temetők helyproblémáit.

A folyamatos hiány miatt az elhunytakat néha Berlinen kívüli temetőkbe vagy származási országukba szállítják.


Fotón: Berlin (Pixabay)

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
optimista-2
2026. május 15. 12:09
Úgy kell csinálni, mint a kínaiak: hulláikat édes-savanyú húsként eladták. Mohamed Dörner kababja nem működik Berlinben ?
sanya55-2
2026. május 15. 12:05
Munkásmozgalmi pantheonba, igaz munkához semmi közük, de a munkásmozgalmisoknak sem
Öreg Palóc
2026. május 15. 11:58
Repülőjegyet nekik és vigyék vissza oda ahonnét jött !! Az utolsó útjukra elkisérőktől meg mind be kell szedni a repülőn az útleveleket.
survivor
2026. május 15. 11:35
Mi a probléma ? Ki kell dobni a keresztény sírokat , és a helyükre temetni. Friss földet kell hozni .....
