Nem tudnak hova temetkezni a muszlimok Berlinben

A német fővárosban hiány van a megfelelő muszlim temetkezési helyekből.
2010-ben a Berlin-Brandenburgi Statisztikai Hivatal jelentése szerint akár 420 000 muszlim is élt Berlinben, ami a lakosság 11 százalékát tette ki. Ez még a 2015-ös migrációs hullám és az azt követő tömeges migráció előtt volt. A gyarapodó berlini iszlám közösség temetkezés igényei is növekednek, és a város nehezen tudja kielégíteni a keresletet – írja a RMX News.
Vallásuk szerint a sírokat Mekka felé kell tájolni, a hamvasztás tilos, a holttestet koporsó nélkül és a lehető leggyorsabban kell eltemetni.
A portál szerint az ilyen temetkezési helyek iránt évente mintegy kétezren érdeklődnek a német fővárosban.
2024-ben a Migazin jelentése azt írta, hogy Berlin több mint 200 temetője közül csak néhányban jelöltek ki temetkezési helyet a muszlimok számára. 2023-ra például körülbelül 9000 muszlimot temettek el a Gatow temetőben; azonban a helyhiány miatt a temetések rendszeres felfüggesztésével kell szembenézni. Az iszlám temetkezések szigorú követelményei gyakran friss földbe (koporsó nélkül) történő temetést igényelnek, ami súlyosbítja a meglévő temetők helyproblémáit.
A folyamatos hiány miatt az elhunytakat néha Berlinen kívüli temetőkbe vagy származási országukba szállítják.
