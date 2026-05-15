Nem tudnak hova temetkezni a muszlimok Berlinben

2010-ben a Berlin-Brandenburgi Statisztikai Hivatal jelentése szerint akár 420 000 muszlim is élt Berlinben, ami a lakosság 11 százalékát tette ki. Ez még a 2015-ös migrációs hullám és az azt követő tömeges migráció előtt volt. A gyarapodó berlini iszlám közösség temetkezés igényei is növekednek, és a város nehezen tudja kielégíteni a keresletet – írja a RMX News.

Vallásuk szerint a sírokat Mekka felé kell tájolni, a hamvasztás tilos, a holttestet koporsó nélkül és a lehető leggyorsabban kell eltemetni.

A portál szerint az ilyen temetkezési helyek iránt évente mintegy kétezren érdeklődnek a német fővárosban.