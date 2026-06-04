Baleset történt a Lufthansa Los Angelesbe induló járatával Frankfurtban

Kárpátaljaiak a Mandinernek: szép, hogy Kijevből megígértek valamit Magyar Péternek, várjuk ki a végét

Szimbólumhasználat, anyanyelvi jogok, nemzetiségi Kánaán – az ukrán ígéretek üdvözlendőek, de az egyik felük már elvileg eddig is így működött Kárpátalján, a másik felük kapcsán pedig igen sok a buktató.