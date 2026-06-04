Baleset történt a Lufthansa Los Angelesbe induló járatával Frankfurtban

Lezuhant egy Magyarországról indult helikopter Lengyelországban: a pilóta életét vesztette
A légi jármű sűrű ködben és nehéz látási viszonyok között zuhant le.
A repülőgép első futóműve összecsuklott és a gép a földre zuhant.
Összecsuklott a Lufthansa egyik Boeing 787-9-es Dreamliner típusú repülőgépének első futóműve a frankfurti repülőtéren – írta Facebook oldalán a Budflyer.
Az incidens a Los Angelesbe induló járat beszállítási folyamata közben történt.
A Lufthansa cikkünk megjelentéig nem tájékoztatott az incidensről.
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A légi jármű sűrű ködben és nehéz látási viszonyok között zuhant le.
Nyitókép: Facebook / Budflyer
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