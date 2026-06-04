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lufthansa repülőgép baleset

Baleset történt a Lufthansa Los Angelesbe induló járatával Frankfurtban

2026. június 04. 16:22

A repülőgép első futóműve összecsuklott és a gép a földre zuhant.

2026. június 04. 16:22
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Összecsuklott a Lufthansa egyik Boeing 787-9-es Dreamliner típusú repülőgépének első futóműve a frankfurti repülőtéren – írta Facebook oldalán a Budflyer.

 Az incidens a Los Angelesbe induló járat beszállítási folyamata közben történt.

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A Lufthansa cikkünk megjelentéig nem tájékoztatott az incidensről.

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Nyitókép: Facebook / Budflyer

***

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
cutcopy
2026. június 04. 17:32
Íme a példa hogy még egy álló gép is le tud zuhanni..
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1
0
ördöngös pepecselés
2026. június 04. 16:50
eddig mi röhögtünk az oroszokon de lassan ők rajtunk
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0
0
fatman
•••
2026. június 04. 16:35 Szerkesztve
kurva nagy bajok vannak a Boeingnál... voltak ugye azok a furcsa halálesetek sorozatban... (fejlesztőmérnökök, akik beszéltek...)
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4
0
Kovács József
2026. június 04. 16:34
Nem értek rá a karbantartók a repülővel foglalkozni mert prájdhónapot kellett ünnepelniük a cégnél.
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7
0
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