Két gyermek és két felnőtt halt meg a bükkábrányi balesetben

Két gyermek és két felnőtt meghalt, egy gyermeket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők a 3-as főúton Bükkábránynál történt közlekedési balesetben szombat délután.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI érdeklődésére azt közölte: