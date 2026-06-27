Két gyermek és két felnőtt halt meg a bükkábrányi balesetben

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A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően, életveszélyes állapotban vittek kórházba.
Két gyermek és két felnőtt meghalt, egy gyermeket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők a 3-as főúton Bükkábránynál történt közlekedési balesetben szombat délután.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI érdeklődésére azt közölte:
több mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően, életveszélyes állapotban vittek kórházba.
A balesetben két gyermek és két felnőtt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették - közölte az OMSZ.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábban azt közölte: két autó ütközött frontálisan Bükkábránynál, az egyikből feszítővágóval szabadítottak ki embereket a tűzoltók. A baleset miatt teljes szélességében lezárták a 3-as főutat a 154-155-ös kilométernél.
Nyitókép: (Illusztráció) Don Ferenc/MTI