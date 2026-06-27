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bükkábrány omsz baleset

Két gyermek és két felnőtt halt meg a bükkábrányi balesetben

2026. június 27. 21:59

A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően, életveszélyes állapotban vittek kórházba.

2026. június 27. 21:59
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Két gyermek és két felnőtt meghalt, egy gyermeket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők a 3-as főúton Bükkábránynál történt közlekedési balesetben szombat délután.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI érdeklődésére azt közölte:

több mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően, életveszélyes állapotban vittek kórházba.

A balesetben két gyermek és két felnőtt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették - közölte az OMSZ.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábban azt közölte: két autó ütközött frontálisan Bükkábránynál, az egyikből feszítővágóval szabadítottak ki embereket a tűzoltók. A baleset miatt teljes szélességében lezárták a 3-as főutat a 154-155-ös kilométernél.

Nyitókép: (Illusztráció) Don Ferenc/MTI

 

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