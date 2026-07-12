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autó rendőr jármű baleset

Autósüldözés Székesfehérváron: két rendőr is megsérült a 17 éves fiatal ámokfutása következtében

2026. július 12. 15:19

A balesetet okozó 17 éves fiú és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték.

2026. július 12. 15:19
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Autóval elmenekült a rendőrök elől Székesfehérváron egy 17 éves fiú, aki végül a járművel egy szolgálati gépkocsinak ütközött. A balesetben két rendőr is megsérült; a sofőrt elfogták – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a police.hu oldalon.

Azt írták: szombaton késő este Székesfehérváron a járőrök egy nagy sebességgel haladó személygépkocsit akartak szabályosan megállítani, megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával. A jármű vezetője azonban figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzést és továbbhajtott.

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A sofőr a város több utcáján keresztül nagy sebességgel hajtott, többször figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadásra és a kötelező haladási irányra vonatkozó táblákat, és a kerékpárútra is ráhajtott, közben az autó jobb első kereke defektet kapott. A rendőrök rádión további egységeket irányítottak a menekülő jármű útvonalára.

Az ámokfutás a Szeder utcában ért véget, ahol a fiatal az autó elejével a szemből érkező, megkülönböztető jelzést használó rendőrautó oldalának ütközött. Az ütközés erejétől a szolgálati jármű egy parkoló autónak csapódott, míg a menekülő autó bal első kereke is defektet kapott.

A balesetben a szolgálati gépkocsiban ülő két rendőr megsérült, őket a mentők később kórházba szállították. Az egyenruhások azonban sérüléseik ellenére is haladéktalanul intézkedtek és elfogták a jármű vezetőjét. A balesetet okozó 17 éves fiú és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték.

Az intézkedés során kiderült, hogy a fiatalkorú sofőrnek soha nem volt vezetői engedélye, ráadásul járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. A gépkocsi átvizsgálásakor a rendőrök kábítószer-fogyasztásra utaló eszközöket, valamint alufóliába csomagolt, kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le.

A veszprémi fiatal ellen járművezetés eltiltás hatálya alatt és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségének gyanúja miatt büntetőeljárás indult. Emellett a balesettel és a menekülése során elkövetett számos közlekedési szabályszegéssel összefüggésben – ezek teljes körű feltárását a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése alapján végzik el – szabálysértési eljárás is indult. A jármű utasának kábítószerrel kapcsolatos jogsértés miatti felelősségét szintén vizsgálják – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

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Összesen 21 komment

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zakar zoltán béla
2026. július 12. 16:49
Egyre több az elmebeteg őrült...motor,elektromos roller,fosos luxus autós...járdán bicikliző!!!! A felezővonalon mikor lehet már hosszában gyalogolni és a zebrán fekve napozni?! Oh,Gergely segíts!
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2
0
kulakman
2026. július 12. 16:23
Nem volt jogsija , sosem volt, esélye sem volt, nem is akart jogsit, hisz ő tud vezetni, ismerős a jogsi nélküliség, ezeknek nem okoz fejfájást!
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5
0
Csirimpoc
2026. július 12. 16:12
" fiatalkorú sofőrnek soha nem volt vezetői engedélye, ráadásul járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé" Ez meg így hogy áll össze?
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2
0
Box Hill
2026. július 12. 16:05
És azért nem ült, mert a bűnismétlés esélye nagyon távolinak tűnt egy állítólagos bíró számára.
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4
0
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