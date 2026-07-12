Autósüldözés Székesfehérváron: két rendőr is megsérült a 17 éves fiatal ámokfutása következtében

Autóval elmenekült a rendőrök elől Székesfehérváron egy 17 éves fiú, aki végül a járművel egy szolgálati gépkocsinak ütközött. A balesetben két rendőr is megsérült; a sofőrt elfogták – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a police.hu oldalon.

Azt írták: szombaton késő este Székesfehérváron a járőrök egy nagy sebességgel haladó személygépkocsit akartak szabályosan megállítani, megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával. A jármű vezetője azonban figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzést és továbbhajtott.