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addw autó infostart

Megint beleszól az EU az autósok életébe – ez rengeteg embert érint

2026. július 10. 08:47

Azt remélik, így kevesebb gyalogos esik áldozatul egy-egy balesetnek.

2026. július 10. 08:47
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Július 7. nagy nap az új autóvásárlók számára, ugyanis újabb nagy biztonsági csomag élesedett az Európai Unióban, az úgynevezett általános járműbiztonsági rendelet (GSR2) aktuális szakasza.

Eszerint az ettől a naptól újonnan forgalomba helyezett személyautót és könnyű haszongépjárművet olyan rendszerekkel kell felszerelni, amelyek nemcsak az autóban ülőket, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is jobban védik – írta meg az Infostart a Vezess értesüléseire hivatkozva.

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Az új kocsiknak megbízhatóbban kell érzékelnie a gyalogosokat és a kerékpárosokat, majd szükség esetén először figyelmeztetniük kell a vezetőt, végső esetben pedig önállóan fékezniük kell az előírás szerint. 

Elsősorban a városi környezetben hasznos mindez: egy zebrához közeledő gyalogos, az autó elé kerülő kerékpáros, egy takarásból kilépő ember vagy egy forgalmas kereszteződésben rosszul felmért helyzet esetében is gyorsan kell dönteni, gyorsabban, mint az átlagois sofőr képes lenne rá, ezt támogatja az új rendszer. 

Emellett a vezető vizuális figyelmét monitorozó másik rendszer, az ADDW is kötelező lesz: 

az autó érzékelni fogja, ha a sofőr túl sokáig nézi a telefonját vagy a központi kijelzőt, vagy az ölébe ejtett egy tárgyat, netán egyszerűen túl sokáig nem az útra figyel.

Ilyen esetben pedig figyelmeztetést küld: megrezgeti a kormányt, vizuális jelet küld vagy másképpen figyelmezteti az autóst arra, hogy a vezetésre fókuszáljon.

És van még egy sor másik intézkedés is:

  • a haszongépjárművek esetében a kilátás és a holtterek kerültek előtérbe;
  • a gumiabroncsok kapcsán is új minőségi sztenderdek lesznek, azt is nézik mostantól, hogy használt, kopott állapotban is teszik-e a dolgukat;
  • szigorítják a karosszériák gyalogosvédelmi előírásait is, hogy az ütközésnél lehetőség szerint ne okozzon halálos vagy súlyos sérüléseket.

Az előírás a régebbi autókat nem érinti.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

 

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Összesen 20 komment

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Sorrend:
lendvaiildiko
2026. július 10. 10:36
Amikor anyósom mondta: üljünk le, és beszéljük meg, rögtön emelkedni kezdett a vércukrom. Majd amikor így szól, a Szabolcs ezt szeretné (ő az após volt), akkor tudtam, anyósom határozott és a legnagyobb hülyeséget is keresztül viszi. No, az a cégcsoport odament Urzulához, jer urzula beszéljük meg, akkor e lobbi elhatározta, hogy keresztül viszi az nagy üdeletet. Ekkor urzula így szólt, a zöldség, a gyalogosok és biciklisek az elsők, akkor biztosak lehetünk, hogy keresztül viszik. Ebben az eu-ban nincs az a hülyeség, amit keresztül ne vinnének, illetve nem lehet akkora hülyeséget kitalálni, amelyet ne lennének képesek überelni . Kérdésem: vonatkozik-e ez sms-eső gyalogosra vagy biciklisre? A szerkezet képes-e felismerni, hogy a biciklis az úttesten, a biciklisávban halad-e, vagy a biciklis épp a járdán üti el sorban a gyalogosokat? Hasonló szerkezettel a közforgalomban levél rollerek és biciklik is fel lesznek szerelve, szem előtt tartva a jogegyenlőséget?
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Ergit
2026. július 10. 10:34
Egyébként a magyar autósokat nem féltem, kitalálják a módját, hogyan iktassák ki!!!
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Ergit
2026. július 10. 10:33
És ha nagy szél van és leveleket, vagy port fúj az autó elé, akkor is figyelmeztet, majd vészfékeztet?
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figyellek-4
2026. július 10. 10:11
Télen jeges úton ráfékez,unió fizeti a totálkárt?Télen rengeteg baleset lesz ebből.
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