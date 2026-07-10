Megint beleszól az EU az autósok életébe – ez rengeteg embert érint

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Azt remélik, így kevesebb gyalogos esik áldozatul egy-egy balesetnek.
Július 7. nagy nap az új autóvásárlók számára, ugyanis újabb nagy biztonsági csomag élesedett az Európai Unióban, az úgynevezett általános járműbiztonsági rendelet (GSR2) aktuális szakasza.
Eszerint az ettől a naptól újonnan forgalomba helyezett személyautót és könnyű haszongépjárművet olyan rendszerekkel kell felszerelni, amelyek nemcsak az autóban ülőket, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is jobban védik – írta meg az Infostart a Vezess értesüléseire hivatkozva.
Az új kocsiknak megbízhatóbban kell érzékelnie a gyalogosokat és a kerékpárosokat, majd szükség esetén először figyelmeztetniük kell a vezetőt, végső esetben pedig önállóan fékezniük kell az előírás szerint.
Elsősorban a városi környezetben hasznos mindez: egy zebrához közeledő gyalogos, az autó elé kerülő kerékpáros, egy takarásból kilépő ember vagy egy forgalmas kereszteződésben rosszul felmért helyzet esetében is gyorsan kell dönteni, gyorsabban, mint az átlagois sofőr képes lenne rá, ezt támogatja az új rendszer.
Emellett a vezető vizuális figyelmét monitorozó másik rendszer, az ADDW is kötelező lesz:
az autó érzékelni fogja, ha a sofőr túl sokáig nézi a telefonját vagy a központi kijelzőt, vagy az ölébe ejtett egy tárgyat, netán egyszerűen túl sokáig nem az útra figyel.
Ilyen esetben pedig figyelmeztetést küld: megrezgeti a kormányt, vizuális jelet küld vagy másképpen figyelmezteti az autóst arra, hogy a vezetésre fókuszáljon.
És van még egy sor másik intézkedés is:
Az előírás a régebbi autókat nem érinti.
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP