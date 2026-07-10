Megint beleszól az EU az autósok életébe – ez rengeteg embert érint

Július 7. nagy nap az új autóvásárlók számára, ugyanis újabb nagy biztonsági csomag élesedett az Európai Unióban, az úgynevezett általános járműbiztonsági rendelet (GSR2) aktuális szakasza.

Eszerint az ettől a naptól újonnan forgalomba helyezett személyautót és könnyű haszongépjárművet olyan rendszerekkel kell felszerelni, amelyek nemcsak az autóban ülőket, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is jobban védik – írta meg az Infostart a Vezess értesüléseire hivatkozva.