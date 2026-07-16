Nem kommentálja az Audi Hungaria a győri gyár bezárásáról szóló német sajtóhírt

Leépítésbe kezd a Volkswagen: 100 ezer embert küldhetnek el
Több németországi gyárát is bezárhatja a konszern.
A német Manager Magazin néhány napja arról cikkezett, hogy az Audi győri gyára 2035-ben akár be is zárhat. A Volkswagen-csoport példátlan átalakításokra készül, több tízezer munkahely szűnhet meg a következő években.
Reagált a német sajtóértesülésre az Audi Hungaria, miután a Manager Magazin néhány napja arról cikkezett, hogy az
Audi győri gyára 2035-ben akár be is zárhat.
A hír jelentős visszhangot váltott ki, az Audi Hungaria a Világgazdaságnak később azt közölte, hogy:
szerkesztőségi spekulációkat nem kommentálnak, így a Manager Magazin a győri Audi Hungaria Zrt.-vel kapcsolatos spekulációját sem.”
Ez azt jelenti, hogy nem erősítették meg a bezárásról szóló értesülést, ugyanakkor érdemben nem is kívántak reagálni a német lap állításaira – vonja le a következtetést a vg.hu.
Az ügy előzménye, hogy köztudottan példátlan átalakításra készül a Volkswagen-csoport, amelynek részeként akár 50 ezer (ez a szám így tulajdonképpen 100 ezerre nő a két éve kialkudott 50 ezres leépítéssel) munkahelyet is megszüntethet világszerte. Oliver Blume vezérigazgató a napokban azt sem zárta ki, hogy hosszabb távon a konszern több üzemét is bezárhatják.
További lépés az, hogy 75 százalékkal csökkentik az alkatrészek sokféleségét, azaz több modellben ugyanazok az elemek köszönnek majd vissza. Vannak kommentátorok, akik szerint fel kéne darabolni a társaságot,
önálló vállalattá tenni
és hagyni, hogy megpróbáljanak túlélni a piacon – jegyzi meg az Infostart.
A világ egyik legnagyobb autógyártójának vezetése attól tart, hogy a kínai riválisok egyre erősebb európai terjeszkedése tartósan csökkentheti a VW értékesítését. Míg jelenleg évente mintegy 9 millió autót gyárt a csoport, belső számítások szerint ez a következő évtizedben akár 7-8 millióra is visszaeshet. Ez jelentősen csökkentené a szükséges gyártókapacitást. A költségcsökkentési program részeként a Volkswagen működési nyereségét a jelenlegi 2,8-ról 8-10 százalékra emelné, ennek érdekében jelentősen visszafogná beruházásait és egyszerűsítené modellkínálatát is – mutat rá a gazdasági portál, hozzátéve, a terv ugyanakkor komoly ellenállásba ütközött Németországba.
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Több németországi gyárát is bezárhatja a konszern.
Az 1993-as alapítása óta az Audi Hungaria hazánk egyik legnagyobb exportőrévé és árbevételű cégévé fejlődött. Egyúttal az egyik legnagyobb befektető is Magyarországon, és – a 2025. december 31-i adatok szerint – a 100 százalékos tulajdonú leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft-vel együtt összesen 11 430 főt foglalkoztat, amivel a térség legnagyobb munkáltatója, egyben országunk egyik legnagyobb árbevételű vállalata – zárul a Világgazdaság cikke.
Összességében tehát kijelenthető, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nincs hivatalos döntés, információ a győri Audi-gyár jövőbeni bezárásáról.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba