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volkswagen németországi gyár gyár Volkswagen

Leépítésbe kezd a Volkswagen: 100 ezer embert küldhetnek el

2026. június 26. 11:59

Több németországi gyárát is bezárhatja a konszern.

2026. június 26. 11:59
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Hosszú ideje hallani, hogy komoly a probléma a Volkswagen háza táján, azonban most úgy tűnik, a helyzet súlyosabb, mint azt gondolták. A német Manager Magazinra hivatkozva a Portfólió azt írja, hogy VW-t egyszerre sújtja a kínai piacvesztés, az új riválisok megjelenése, az elektromos átállás magas költsége és a németországi termelés versenyképességi problémái. 

A német cégóriás a szakszervezetekkel korábban megállapodott tízezernyi munkahely megszüntetéséről, kapacitáscsökkentésről és milliárdos megtakarításokról, ugyanakkor a most megjelent információk alapján akár 

százezer embert is elbocsáthatnak a következő években. 

Ha ez nem lenne elég, a VW-csoport több németországi gyárának fennmaradása is kérdésessé vált. Oliver Blume vezérigazgató tervei szerint a Volkswagen a következő öt évben mintegy 15 százalékkal, valamivel több mint 130 milliárd euróra csökkentené beruházásait. A változtatások során névadó VW márkát és az alkatrészgyártó egységeket önálló vállalatokká szerveznék át.

A konszern középtávon több németországi gyárát is bezárhatja, így a hannoveri, a zwickaui és az emdeni üzem, valamint az Audi neckarsulmi gyára is veszélybe kerülhet, miután az ott gyártott modellek kifutnak.

Nyitókép: Ronny HARTMANN / AFP


 

 

Összesen 19 komment

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Sorrend:
patópál
2026. június 26. 13:55
Ez hamar be fog gyűrűzni ide is, a beszállítóipar révén. Szerintem még az idén. Szóval mindenki köszönje meg ezeknek az idiótáknak, hogy a moralizálás nevében hagyták magukat levágni az olcsó ruszki energiáról.
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palicsi-2
2026. június 26. 13:54
Az ugyanennyi család. Sikeresen integrálták a migriket. Sikeresen leválltak az orosz energiáról. Sikeresen támogatták az ukránokat (már elfoglalták a fél oroszországot) Sikeres volt a "ződ átállás" (a leasingből leadott elektromos autókért sorban állnak a vevők - ja, nem, a kutyának sem kell)!
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ördöngös pepecselés
2026. június 26. 13:25
végre Hitler népautója oda kerül ahova való, A kukába.
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europész
2026. június 26. 13:22
Ja hát eddig az volt a cél,hogy minnél nagyobb és drágább népautókat gyártsanak.Ez sikerült is. Ez a köverkezmény.Sikerült nekik tartós szarokat előállitani.Már látom a merci jövőjét is.. Azok is olyan autókat gyártanak csillagászati áron mint egy felturbózott zaporozsec. Lassan dugába dől az egész német autóipar. Se energiajuk se nyersanyaguk se eszük. Gondolok a magasnak tartott politikai vezetőikre.Szegyent hoztak a németségre és ez már 126 éve így megy.
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