Leépítésbe kezd a Volkswagen: 100 ezer embert küldhetnek el

Merz Lengyelországban bejelentette: tárgyalni kell Oroszországgal
A német kancellár Gdanskban egy Ukrajna újjáépítését szolgáló konferencián beszélt.
Több németországi gyárát is bezárhatja a konszern.
Hosszú ideje hallani, hogy komoly a probléma a Volkswagen háza táján, azonban most úgy tűnik, a helyzet súlyosabb, mint azt gondolták. A német Manager Magazinra hivatkozva a Portfólió azt írja, hogy VW-t egyszerre sújtja a kínai piacvesztés, az új riválisok megjelenése, az elektromos átállás magas költsége és a németországi termelés versenyképességi problémái.
A német cégóriás a szakszervezetekkel korábban megállapodott tízezernyi munkahely megszüntetéséről, kapacitáscsökkentésről és milliárdos megtakarításokról, ugyanakkor a most megjelent információk alapján akár
százezer embert is elbocsáthatnak a következő években.
Ha ez nem lenne elég, a VW-csoport több németországi gyárának fennmaradása is kérdésessé vált. Oliver Blume vezérigazgató tervei szerint a Volkswagen a következő öt évben mintegy 15 százalékkal, valamivel több mint 130 milliárd euróra csökkentené beruházásait. A változtatások során névadó VW márkát és az alkatrészgyártó egységeket önálló vállalatokká szerveznék át.
A konszern középtávon több németországi gyárát is bezárhatja, így a hannoveri, a zwickaui és az emdeni üzem, valamint az Audi neckarsulmi gyára is veszélybe kerülhet, miután az ott gyártott modellek kifutnak.
Nyitókép: Ronny HARTMANN / AFP