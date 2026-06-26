Leépítésbe kezd a Volkswagen: 100 ezer embert küldhetnek el

Hosszú ideje hallani, hogy komoly a probléma a Volkswagen háza táján, azonban most úgy tűnik, a helyzet súlyosabb, mint azt gondolták. A német Manager Magazinra hivatkozva a Portfólió azt írja, hogy VW-t egyszerre sújtja a kínai piacvesztés, az új riválisok megjelenése, az elektromos átállás magas költsége és a németországi termelés versenyképességi problémái.

A német cégóriás a szakszervezetekkel korábban megállapodott tízezernyi munkahely megszüntetéséről, kapacitáscsökkentésről és milliárdos megtakarításokról, ugyanakkor a most megjelent információk alapján akár