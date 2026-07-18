Nagy a baj: egy évtizeden belül minden negyedik munkahely megszűnhet a német autóiparban

Bármikor lecsaphat a terror Németországban
Németország "magas szintre" emelete a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi, "elméleti fenyegetettség" fokozatról - jelentette be szombaton a német belügyminiszter.
A Volkswagen hamarosan újabb 50 ezer embert bocsájthat el, és a szakértők szerint ez csak a kezdet.
A 90. évében a Volkswagen egy létezését fenyegető veszéllyel áll szemben. A kínai autógyártók felnőttek, és olcsó, kifinomult elektromos járműveik lealázták a németeket – először Kínában, most pedig egyre inkább mindenhol máshol is – írja a Telegraph.
Az elmúlt három hónapban a VW kínai eladásai több mint egyharmadával zuhantak az előző év azonos időszakához képest.
„Az autóiparban a változások egy szempillantás alatt történtek meg” – mondja Tu Le, az amerikai Sino Auto Insights tanácsadó cég alapítója.
„Az összes német gyártó – a BMW, a Mercedes, a VW-csoport, beleértve a Porschét és az Audit is – még mindig próbálja megtalálni a mélypontot. A legrosszabb még előttük áll, ha azt nézzük, hogy mennyivel csökkenhet még az eladásuk.”
A német autógyártók lassan reagáltak. Ahelyett, hogy elkerülnék a szakadékot, annak szélén egyensúlyoznak.
Az Emdenben, Hannoverben, Zwickau-ban és Neckarsulmban található gyárakat, amelyek évente mintegy 750 000 autót gyártanak, bezárás fenyegeti.
A VW vezérigazgatója kijelentette, hogy továbbra is „okos megoldásokra” számít, amelyekkel ezek a gyárak továbbra is működhetnek. Ez magában foglalhatja, hogy néhányat átadnak Németország virágzó védelmi iparának – ez az ötlet máris ellentmondásosnak bizonyult.
A VW nehéz helyzete Németország szerte is sokkhatást váltott ki. Az ország legnagyobb autóipari óriásaként a vállalat szorosan összefonódik a kis- és középvállalkozásokból álló „mittelstand”-dal, amelyek a nemzetgazdaság gerincét képezik.
Most a VW márka a „deindustrializáció” félelmének szimbólumává vált.
„A Volkswagen nem csupán a német gazdaság szimbóluma. Ha a vállalat meging, az a gazdaság széles körében dominóhatást vált ki” – mondt a lapnak Stefan Bratzel, a német Autóipari Menedzsment Központ munkatársa.
Arról is szó van, hogy a VW mérnöki és tervezési szakértelmének nagy részét Kínába helyezi át vagy kiszervezi. Egyesek akár azt is feltételezik, hogy a vállalat végül kínai tulajdonos kezébe kerülhet.
Míg a BMW 10 ezer, a Mercedes pedig további 5 500 munkahely megszüntetését tervezi, a VW-t az 1960-as Volkswagen-törvény korlátozza.
Ez a törvény a szakszervezeteknek és Alsó-Szászország kormányának biztosítja a végső döntésjogot a fontos kérdésekben – ők pedig rendkívül ellenállnak a változásoknak.
A VW máris csökkenti a termelést a világjárvány előtti évi 12 millió autóról 9 millióra, és akár felére is csökkentheti a modellpalettát.
A VW-nek 20 százalékos költséghátránya van a versenytársakhoz képest. Mivel költségeinek nagy része a munkaerőhöz kapcsolódik, ez körülbelül 50 ezer munkahely megszüntetését jelenti. Ezzel az állásleépítések száma 100 000-re emelkedne, ha a korábbi leépítési hullámokat is beleszámítjuk.
A Telegraph cikke szerint ez csak a kezdet lehet. A szakértők szerint a jelenlegi tendenciák alapján egy évtizeden belül a német autóiparban minden negyedik munkahely megszűnik.
Nyitókép:Német munkások tüntetnek az elbocsjtások ellen/ Jens SCHLÜTER / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Németország "magas szintre" emelete a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi, "elméleti fenyegetettség" fokozatról - jelentette be szombaton a német belügyminiszter.