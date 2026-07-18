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bmw mercedes volkswagen németország

Nagy a baj: egy évtizeden belül minden negyedik munkahely megszűnhet a német autóiparban

2026. július 18. 16:06

A Volkswagen hamarosan újabb 50 ezer embert bocsájthat el, és a szakértők szerint ez csak a kezdet.

2026. július 18. 16:06
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A 90. évében a Volkswagen egy létezését fenyegető veszéllyel áll szemben. A kínai autógyártók felnőttek, és olcsó, kifinomult elektromos járműveik lealázták a németeket – először Kínában, most pedig egyre inkább mindenhol máshol is – írja a Telegraph. 

Az elmúlt három hónapban a VW kínai eladásai több mint egyharmadával zuhantak az előző év azonos időszakához képest.

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„Az autóiparban a változások egy szempillantás alatt történtek meg” – mondja Tu Le, az amerikai Sino Auto Insights tanácsadó cég alapítója.

„Az összes német gyártó – a BMW, a Mercedes, a VW-csoport, beleértve a Porschét és az Audit is – még mindig próbálja megtalálni a mélypontot. A legrosszabb még előttük áll, ha azt nézzük, hogy mennyivel csökkenhet még az eladásuk.”

A német autógyártók lassan reagáltak. Ahelyett, hogy elkerülnék a szakadékot, annak szélén egyensúlyoznak. 

Az összeomlás árnyéka

Az Emdenben, Hannoverben, Zwickau-ban és Neckarsulmban található gyárakat, amelyek évente mintegy 750 000 autót gyártanak, bezárás fenyegeti. 
A VW vezérigazgatója kijelentette, hogy továbbra is „okos megoldásokra” számít, amelyekkel ezek a gyárak továbbra is működhetnek. Ez magában foglalhatja, hogy néhányat átadnak Németország virágzó védelmi iparának – ez az ötlet máris ellentmondásosnak bizonyult.

A VW nehéz helyzete Németország szerte is sokkhatást váltott ki. Az ország legnagyobb autóipari óriásaként a vállalat szorosan összefonódik a kis- és középvállalkozásokból álló „mittelstand”-dal, amelyek a nemzetgazdaság gerincét képezik. 

Most a VW márka a „deindustrializáció” félelmének szimbólumává vált.

„A Volkswagen nem csupán a német gazdaság szimbóluma. Ha a vállalat meging, az a gazdaság széles körében dominóhatást vált ki” – mondt a lapnak Stefan Bratzel, a német Autóipari Menedzsment Központ munkatársa.

Kína diadala

Arról is szó van, hogy a VW mérnöki és tervezési szakértelmének nagy részét Kínába helyezi át vagy kiszervezi. Egyesek akár azt is feltételezik, hogy a vállalat végül kínai tulajdonos kezébe kerülhet.

Míg a BMW 10 ezer, a Mercedes pedig további 5 500 munkahely megszüntetését tervezi, a VW-t az 1960-as Volkswagen-törvény korlátozza.

Ez a törvény a szakszervezeteknek és Alsó-Szászország kormányának biztosítja a végső döntésjogot a fontos kérdésekben – ők pedig rendkívül ellenállnak a változásoknak.

A VW máris csökkenti a termelést a világjárvány előtti évi 12 millió autóról 9 millióra, és akár felére is csökkentheti a modellpalettát. 

A VW-nek 20 százalékos költséghátránya van a versenytársakhoz képest. Mivel költségeinek nagy része a munkaerőhöz kapcsolódik, ez körülbelül 50 ezer munkahely megszüntetését jelenti. Ezzel az állásleépítések száma 100 000-re emelkedne, ha a korábbi leépítési hullámokat is beleszámítjuk.

A Telegraph cikke szerint ez csak a kezdet lehet. A szakértők szerint a jelenlegi tendenciák alapján egy évtizeden belül a német autóiparban minden negyedik munkahely megszűnik.

Nyitókép:Német munkások tüntetnek az elbocsjtások ellen/ Jens SCHLÜTER / AFP

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Összesen 20 komment

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figyelő4322
2026. július 18. 17:50
Szerintem 2026. július 18. 10:43 "A szankciók működnek és még mondja valaki, hogy nem." Igaz, a szankciók működnek. Csak éppen nem úgy, ahogy ezt elképzelték. És méginkább nem úgy, ahogy ezt a népnek kommunikálták. A publikummal elhitették, hogy Oroszország hamar a földre kerül, és utána örök boldogság jön Európára. Ebből persze az lett, hogy most éppen az EU van a földön, és nem képes felállni!
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figyelő4322
2026. július 18. 17:36
A Volkswagen átadhatja néhány gyárát "...Németország virágzó védelmi iparának..." 😲 Meglepő? Első pillantásra igen, de nem igazán az. Hitler idejében is így lábalt ki az országuk a szörnyű gazdasági depresszióból. Pontosan így álltak talpra akkor is. A hadiipar felfejlesztése: fegyvergyártás, fegyverkezés, erős haderő felállítása volt a recept. Hogy ez mihez vezetett, azt tudjuk: agresszió, háborúk, és végül a totális összeomlás. Tehát újra kezdődik a ciklus 90 év után?
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hakapeszim
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2026. július 18. 17:30 Szerkesztve
"Szerintemhakapeszim 2026. július 18. 17:20 Én még az automata váltót is utálom." Van előnye, van hátránya. Teljesen "analóg" autó már régen nincsen, még ha manuális váltós is. Egy modern motor sok szempontból van szabályozva, nem lehet bármilyen fordulatszám tartományba vinni, ami valahol jó is. Már a motorhang sem eredeti! Digitálisan, hangszórón keresztül erősítik fel, módosítják. Úgy van ez, jóval egyszerűbb műszaki alapokon, mint a repülésben. Bele - bele nyúlkál a kormányba - enyém is csinálja - különféle stabilitási rendszerek, ABS, már rég nem akkora a fékerő, a nyomaték mint amit a lábunkkal kivezérlünk. Adsz egy inputot, és azt több számítógép módosítja. Ennek vannak előnyei. Csak közben egy - két generáció nem tanult meg vezetni. Követek különböző repüléssel foglalkozó oldalt, ott hasonló pályát járt be a technológia. És ez ritkán, de visszaüt.
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Nagyhuba1
2026. július 18. 17:12
Nem baj, a Suzuki jobban fogy
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