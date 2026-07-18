Nagy a baj: egy évtizeden belül minden negyedik munkahely megszűnhet a német autóiparban

A 90. évében a Volkswagen egy létezését fenyegető veszéllyel áll szemben. A kínai autógyártók felnőttek, és olcsó, kifinomult elektromos járműveik lealázták a németeket – először Kínában, most pedig egyre inkább mindenhol máshol is – írja a Telegraph.

Az elmúlt három hónapban a VW kínai eladásai több mint egyharmadával zuhantak az előző év azonos időszakához képest.