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alexander dobrindt terror németország

Bármikor lecsaphat a terror Németországban

2026. július 18. 14:48

Németország "magas szintre" emelete a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi, "elméleti fenyegetettség" fokozatról - jelentette be szombaton a német belügyminiszter.

2026. július 18. 14:48
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Alexander Dobrindt a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjúban azt mondta, a döntést a hírszerzés legfrissebb információi alapján hozták meg. "Ez azt jelenti, hogy bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban" - figyelmeztetett, hozzátéve: "egyértelműen" léteznek bizonyos támadási tervek emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen.

Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő, súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt hat embert, több százat pedig megsebesített. Tavaly a bíróság egy szíriai állampolgárt ítélt el gyilkosságért: az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ihletésére agyonszúrt három embert Solingenben.

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Összesen 10 komment

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templar62
2026. július 18. 16:47
" freykorp marschiert " " gegen die rote Pest " - dalocska , amely meghallgatható , a YouTube-on . ( " szabadcsapat , a vörös pestis ellen " ).
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3
0
templar62
2026. július 18. 16:42
Védik a kalifátust ?
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3
0
hernadvolgyi-2
•••
2026. július 18. 15:16 Szerkesztve
Nálunk is készül a Decathlon kommandó. "Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, amelynek tervezésénél az ergonómia, a kényelem és a tartósság lesz a kiemelt szempont, a beszerzés pedig nyílt közbeszerzési eljárás keretében zajlik. "
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2
0
Canadian
•••
2026. július 18. 15:08 Szerkesztve
Ha telerakod az országod primitív, elmebeteg, keresztény gyűlölő kecskék rémével, ne csodálkozz, ha felforgatják az országot. Az iszlám a Sátán vallása, direkt a kereszténység és a judaizmus ellen találták ki. Célja az iszlám terjesztése nem meggyőzés, hanem erőszak útján. Muszlim leszel hitetlen kutya, vagy megölünk. Minden muszlim többségű országban aktívan irtják a más vallásúakat. A vallásszabadság számukra ismeretlen fogalom.
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4
0
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