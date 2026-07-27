Börtön helyett átnevelő programra küldték a berlini terroristát

Tudtak a német hatóságok a libanoni származású iszlamista terroristáról, aki a berlini Pride -felvonuláson 1 embert megölt és 29-et megsebesített – írja a Visegrád 24.

A 21 éves Abdul Ballout 2021-ben, 16 éves korában vált iszlamistává. Tizenhét évesen súlyos testi sértés és fegyveres rablás miatt ítélték el. A férfi szülei Libanonból származnak, de ő már Németországb nevelkedett.