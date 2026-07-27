Börtön helyett átnevelő programra küldték a berlini terroristát

Lelőtték a berlini Pride közelében történt terrortámadás feltételezett elkövetőjét
A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt.
Nem tudták toleranciára tanítani.
Tudtak a német hatóságok a libanoni származású iszlamista terroristáról, aki a berlini Pride -felvonuláson 1 embert megölt és 29-et megsebesített – írja a Visegrád 24.
A 21 éves Abdul Ballout 2021-ben, 16 éves korában vált iszlamistává. Tizenhét évesen súlyos testi sértés és fegyveres rablás miatt ítélték el. A férfi szülei Libanonból származnak, de ő már Németországb nevelkedett.
2025-ben megpróbált csatlakozni az ISIS-hez Szíriában, de a libanoni hatóságok elfogták, mielőtt átjuthatott volna Szíriába.
Tavaly novemberben tért vissza Németországba, és a repülőtéren letartóztatták azzal a gyanúval, hogy terrortámadást tervezett német földön. Előzetes letartóztatásban volt május 12-ig, amikor a bíróság egy év és tíz hónapos büntetésre ítélte.
Rövidebb büntetést kapott, mert a bíróság a német fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjog (Jugendstrafrecht) értelmében fiatal felnőttnek (Heranwachsender) tekintette. Az ügyészség szigorúbb büntetést követelt, és fellebbezést nyújtott be.
Az ügyész fellebbezését követően a második tárgyalásra várva kellett volna megkezdenie a börtönbüntetés letöltését, a bíróság azonban ehelyett próbaidőre szabadon engedte, és csupán arra kötelezte, hogy részt vegyen egy deradikalizációs programban, valamint rendszeresen jelentkezzen a pártfogónál.
A rendőrség továbbra is „veszélyes személynek” minősítette, és részben megfigyelés alatt tartotta, mivel fennállt a gyanú, hogy továbbra is hajlamos terrorcselekményt elkövetni.
Két „deradikalizációs” foglalkozáson vett részt.
Ehelyett vasárnap késsel rontott a rendőrökre, amikor azok a szombati terrortámadás miatt megpróbálták letartóztatni, és lelőtték.
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP
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A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt.