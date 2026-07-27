Ft
Ft
29°C
18°C
Ft
Ft
29°C
18°C
07. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
isis abdul ballout németország

Börtön helyett átnevelő programra küldték a berlini terroristát

2026. július 27. 09:44

Nem tudták toleranciára tanítani.

2026. július 27. 09:44
null

Tudtak a német hatóságok a libanoni származású iszlamista terroristáról, aki a berlini Pride -felvonuláson 1 embert megölt és 29-et megsebesített – írja a Visegrád 24. 

A 21 éves Abdul Ballout 2021-ben, 16 éves korában vált iszlamistává. Tizenhét évesen súlyos testi sértés és fegyveres rablás miatt ítélték el. A férfi szülei Libanonból származnak, de ő már Németországb nevelkedett. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

2025-ben megpróbált csatlakozni az ISIS-hez Szíriában, de a libanoni hatóságok elfogták, mielőtt átjuthatott volna Szíriába.

Tavaly novemberben tért vissza Németországba, és a repülőtéren letartóztatták azzal a gyanúval, hogy terrortámadást tervezett német földön. Előzetes letartóztatásban volt május 12-ig, amikor a bíróság egy év és tíz hónapos büntetésre ítélte.

Rövidebb büntetést kapott, mert a bíróság a német fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjog (Jugendstrafrecht) értelmében fiatal felnőttnek (Heranwachsender) tekintette. Az ügyészség szigorúbb büntetést követelt, és fellebbezést nyújtott be.

Az ügyész fellebbezését követően a második tárgyalásra várva kellett volna megkezdenie a börtönbüntetés letöltését, a bíróság azonban ehelyett próbaidőre szabadon engedte, és csupán arra kötelezte, hogy részt vegyen egy deradikalizációs programban, valamint rendszeresen jelentkezzen a pártfogónál.

A rendőrség továbbra is „veszélyes személynek” minősítette, és részben megfigyelés alatt tartotta, mivel fennállt a gyanú, hogy továbbra is hajlamos terrorcselekményt elkövetni.

Két „deradikalizációs” foglalkozáson vett részt.

Ehelyett vasárnap késsel rontott a rendőrökre, amikor azok a szombati terrortámadás miatt megpróbálták letartóztatni, és lelőtték.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. július 27. 11:11
Most esett le: iszlamista terrorista a Pride-on? A védett állat lelegelte a védett növényt. Amúgy kezdődik. Mindig mondtuk, hogy a buzik hamar célpont lesznek.
Válasz erre
1
0
magnusminor
2026. július 27. 10:58
Nemrég járt egy ismerősöm Stockholmban. Azt mondja, hogy ledöbbent, hogy mennyi fehér, szőke lány sétálgatott villogó szemű arabokkal. Hihetetlen ez az ostobaságuk! Valószínűleg csak libsi, ottani 444-t médiát követnek, hogy ennyire nincs fogalmuk a valóságról.
Válasz erre
1
0
ricsi1975
2026. július 27. 10:41
A németeknél butább, agymosottabb nép nem létezik a világon. És még ezek tatrják magukat felsőbbrendűnek.?
Válasz erre
3
0
sanya55-2
2026. július 27. 10:37
Átképzésen, megtanult bombát is készíteni, értékes ember volt, ezek meg szétlövik, micsoda felelőtlenség ajjjajjj
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!