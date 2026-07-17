A Fehér Ház korábbi főtanácsadója leszögezte: a BYD felemelkedésével a nagy európai márkáknak gyakorlatilag befellegzett

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Az Egyesült Államok eddig sikeresen tartotta zárva a kapuit a BYD előtt, azonban a kínai óriás már az amerikai határoknál sorakozik fel.
A globális autópiac átalakulása feltartóztathatatlan szakaszába lépett. Miközben a kínai BYD elképesztő sebességgel és hatékonysággal hódítja meg a világot, a patinás európai és nyugati autógyártók évtizedes dominanciája összeomlani látszik. Peter Navarro, a Fehér Ház korábbi kereskedelmi és gyártásügyi főtanácsadója a Politicón megjelent elemzésében rámutatott, hogy a német prémium márkáknak gyakorlatilag befellegzett:
az egykori tanítvány átvette az uralmat, és végrehajtóként lép fel korábbi mestereivel szemben.
A BYD története a rendkívüli ipari hatékonyság mintapéldája. Az 1995-ben még egyszerű akkumulátorgyártóként induló kínai vállalat mára megelőzte a Teslát, és a világ legnagyobb elektromosjármű-gyártójává vált.
2025-ben a cég eladásai elérték a 4,6 millió darabot, ebből 2,26 millió teljesen elektromos autó volt, míg a Tesla ugyanebben az időszakban mindössze 1,6 millió járművet szállított le.
A BYD sikerének kulcsa a gyors lemásolás, a technológiai fejlesztés és a páratlan gyártási sebesség mellett a teljes vertikális integráció. Az akkumulátoroktól kezdve a motorokon, hajtásláncokon és félvezetőkön át minden kulcsfontosságú alkatrészt egy fedél alatt gyártanak le, így teljesen függetlenedtek a külső beszállítóktól, amelyek korábban azt hitték, hogy ügyfelet találtak bennük, miközben valójában ingyenes tanítókká váltak.
A nyugati autógyártók, mint a Volkswagen, a Ford, a General Motors, a BMW, a Mercedes és a Toyota, évtizedeken át maguk tanították meg Kínának, hogyan kell világszínvonalú autókat építeni, cserébe a hatalmas kínai fogyasztói piacra való belépésért. A technológiatranszfer és a közös vállalatok révén a kínaiak megszerezték a szükséges mérnöki módszereket, minőségbiztosítási rendszereket és kutatási kapacitásokat. A Daimler és a Toyota is közös elektromosautó-fejlesztési vállalkozást alapított a BYD-val, amely a tudás megszerzésének központi szereplője volt. A nyugati cégvezetők azt hitték, hogy csupán autókat adnak el, miközben Peking időt, technológiai tudást és függőséget vásárolt, amelyet a BYD fegyverként fordított ellenük.
Az egykori tanítvány felemelkedésével a nagy európai márkáknak gyakorlatilag befellegzett.
A Volkswagen, amely egykor a kínai piac vitathatatlan királya volt, most drámai válsággal néz szembe: kínai bevételei több mint 80 százalékkal zuhantak az elmúlt évtizedben. A német óriásnak a korábban elképzelhetetlen szerkezeti átalakítások keretében 2030-ig 35 ezer németországi munkahelyet kell leépítenie, négy német gyár bezárását tervezi, és globálisan akár 100 ezer fős létszámleépítésre is kényszerülhet. Hasonló nyomás alá került a Mercedes, a BMW és a Porsche is. A német prémium modell, amely a hazai mérnöki tudásra, a magas marzsú autók kínai értékesítésére és a profit hazautalására épült, végleg összetört.
Az Európai Unió védelmi kísérletei, például a BYD-ra kivetett 17 százalékos kiegyenlítő vám, nem jelentenek valódi ipari védelmet, csupán egyfajta belépőjegynek tekinthetők. Az EU képtelen egységesen fellépni, mivel a tagállamok megosztottak, és mindegyiküknek megvannak a saját gazdasági függőségei Kínával szemben. Amikor a tagállamok a vámokról szavaztak, Németország a saját exportfüggősége miatt ellenezte az intézkedést. Spanyolország és Franciaország kínai autógyárakat szeretne a területén látni, Magyarország pedig már most is a kínai akkumulátor- és autóipari beruházások fő európai bázisává vált. Eközben Görögország a stratégiai fontosságú pireuszi kikötőt adta át Kínának, Szerbia az európai folyosó balkáni csomópontjává vált, Portugália pedig az energiaszektorába engedett be kínai tőkét.
Az Egyesült Államok eddig sikeresen tartotta zárva a kapuit a BYD előtt, azonban a kínai óriás már az amerikai határoknál sorakozik fel.
Kanada egy alacsony vámfokozatú kvótával nyitotta meg az utat, miközben Mexikó az amerikai piac elleni offenzíva déli hídfőállásává vált. Mexikó 2025-ben már több mint 539 ezer járművet importált Kínából, ezzel Peking legfőbb exportcélpontjává lépett elő. A stratégia egyértelmű: kiépíteni a hálózatokat a szomszédos országokban, megnyerni a szabályozó hatóságokat, majd elárasztani az amerikai piacot olyan olcsó, támogatott elektromos járművekkel, amelyek végleg tönkreteszik az amerikai autópartot is. Amennyiben a Nyugat nem lép fel valóban egységesen, a BYD feltartóztathatatlanul felszámolja az európai és az amerikai ipari bázist.
Nyitókép: A BYD Yangwang U8 a 102. Brüsszeli Autószalon sajtónapján, 2026. január 9-én. A járműipari seregszemle január 18-ig tart.
Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys