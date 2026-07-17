A Fehér Ház korábbi főtanácsadója leszögezte: a BYD felemelkedésével a nagy európai márkáknak gyakorlatilag befellegzett

2025-ben a cég eladásai elérték a 4,6 millió darabot, ebből 2,26 millió teljesen elektromos autó volt, míg a Tesla ugyanebben az időszakban mindössze 1,6 millió járművet szállított le.

A BYD sikerének kulcsa a gyors lemásolás, a technológiai fejlesztés és a páratlan gyártási sebesség mellett a teljes vertikális integráció. Az akkumulátoroktól kezdve a motorokon, hajtásláncokon és félvezetőkön át minden kulcsfontosságú alkatrészt egy fedél alatt gyártanak le, így teljesen függetlenedtek a külső beszállítóktól, amelyek korábban azt hitték, hogy ügyfelet találtak bennük, miközben valójában ingyenes tanítókká váltak.

A nyugati autógyártók, mint a Volkswagen, a Ford, a General Motors, a BMW, a Mercedes és a Toyota, évtizedeken át maguk tanították meg Kínának, hogyan kell világszínvonalú autókat építeni, cserébe a hatalmas kínai fogyasztói piacra való belépésért. A technológiatranszfer és a közös vállalatok révén a kínaiak megszerezték a szükséges mérnöki módszereket, minőségbiztosítási rendszereket és kutatási kapacitásokat. A Daimler és a Toyota is közös elektromosautó-fejlesztési vállalkozást alapított a BYD-val, amely a tudás megszerzésének központi szereplője volt. A nyugati cégvezetők azt hitték, hogy csupán autókat adnak el, miközben Peking időt, technológiai tudást és függőséget vásárolt, amelyet a BYD fegyverként fordított ellenük.