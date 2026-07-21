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Csúcsot dönthet idén a magyar használtautó-piac

2026. július 21. 10:49

Rekordközeli forgalmat hozott a használtautó-piac 2026 első féléve: csaknem félmillió személyautó cserélt gazdát Magyarországon, és minden esély megvan arra, hogy az év végére új történelmi csúcs szülessen.

2026. július 21. 10:49
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Rekordközeli forgalommal zárta az első félévet a hazai használtautó-piac: a DataHouse előzetes adatai szerint 2026 első hat hónapjában 491 300 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon. Ez 5,8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi, eddig rekordnak számító első féléves eredményt, így komoly esély mutatkozik arra, hogy az idei év végére a tavaly felállított, közel 922 ezres éves csúcs is megdőljön.

A piac élénkülését jól mutatja, hogy csak júniusban 85 200 adásvételt regisztráltak, ami minden idők második legmagasabb havi értékének számít. A bővülés hátterében több tényező áll: a hazai személyautó-állomány már elérte a 4,4 millió darabot, miközben az elmúlt fél évben a forgalom öt hónapon keresztül is meghaladta a 80 ezres szintet. 

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Ennek eredményeként fél év alatt a teljes magyar személyautópark 11,2 százaléka cserélt tulajdonost.

A JóAutók.hu szerint a használtautó-import és az újautó-piac erősödése szintén jelentős szerepet játszik a kereslet élénkülésében. Az év első felében 74 900 külföldről behozott használt autó került az országba, ami 22,4 százalékos növekedést jelent, miközben az újautó-eladások 13,3 százalékkal, 75 600 darabra emelkedtek. Az új járművek vásárlása nyomán lecserélt autók többsége ugyanis a hazai használtautó-piacon jelent meg, tovább bővítve a kínálatot.

Az első félév egyik legfontosabb változása, hogy a legnépszerűbb használt márkák rangsorában a Volkswagen megelőzte az Opelt. A Volkswagen modelljeiből 49 600, míg Opelből 48 700 autó cserélt gazdát. A dobogó harmadik fokán a Suzuki végzett, amelyet szorosan követett a Ford, míg az első hatba a BMW és a Toyota is bekerült.

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

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Összesen 13 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 12:37
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Bitrex®
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Családi autóra kamatmentes kölcsön helyett: Szia uram. Keveset futott, 1988-as hétszemélyes Renault Espace érvényes papírokkal érdekel?
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0
kisskiss-7
2026. július 21. 12:14
🍓 H​​​e​​​l​​y​​​i​ ​​c​​s​a​​j​​​ok ​​szexre ​m​​​á​​r​a​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​​​.​​𝗧​​𝗢​​𝗣
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0
1
Bitrex®
2026. július 21. 12:14
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