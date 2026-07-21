Csúcsot dönthet idén a magyar használtautó-piac

Rekordközeli forgalommal zárta az első félévet a hazai használtautó-piac: a DataHouse előzetes adatai szerint 2026 első hat hónapjában 491 300 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon. Ez 5,8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi, eddig rekordnak számító első féléves eredményt, így komoly esély mutatkozik arra, hogy az idei év végére a tavaly felállított, közel 922 ezres éves csúcs is megdőljön.

A piac élénkülését jól mutatja, hogy csak júniusban 85 200 adásvételt regisztráltak, ami minden idők második legmagasabb havi értékének számít. A bővülés hátterében több tényező áll: a hazai személyautó-állomány már elérte a 4,4 millió darabot, miközben az elmúlt fél évben a forgalom öt hónapon keresztül is meghaladta a 80 ezres szintet.