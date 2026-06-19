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bosch volkswagen német ipar németország európa

A német ipari modellnek vége

2026. június 19. 17:01

Magyar szemmel is fontos kérdés ez.

2026. június 19. 17:01
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Sebestyén Géza
Sebestyén Géza
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„Ez most nem egy kis horpadás a német ipar motorháztetején, hanem teljes kasztnicsere. A Volkswagen 35 ezer munkahelyet épít le, a Bosch 22 ezret, a ZF 14 ezret, a ThyssenKrupp 11 ezret. 

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A német gazdasági csoda régi receptje kifulladt. Olcsó orosz gáz, prémium autó, erős beszállítók, kínai vásárlók. Ez volt a nyerő kombó 2022 előtt. Csak közben a gáz drága lett, Kína versenytárs lett, az elektromos autó pedig egy teljesen új iparág, ahol a német autógyártóknak már nincsen piaci előnye.

Amit Németország évtizedekig mesterien csinált, az ma már nem elég. A precíziós motor tényleg kiváló volt, de ma az akku, a szoftver, az adat és a költségszint dönt. Ebben pedig Kína és Amerika sokszor gyorsabb, olcsóbb és agresszívebb.

A német ipari modellnek vége. Nem elég kicsit finomhangolni. És nem is átmeneti gyengélkedést láthatunk. Hanem tényleges és totális megadást. A kérdés már csak az, hogy születik-e új német ipar, vagy Európa végignézi, ahogy a kontinens legerősebb motorja végleg lefullad.

Magyar szemmel is fontos kérdés ez. Mert ha a német ipar köhög, Közép-Európa ágynak dől. Autóipar, beszállítók, export, munkahelyek. A német dráma a mi pénztárcánkat is érinti.

Szerinted Németország visszajön még a meccsbe, vagy most tényleg véget ér egy ipari korszak?”

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

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csulak
2026. június 19. 18:18
nem erdekel dajcsisztan, ahogy a poloskabanda sem ! LE lehet oket valtani eleg a nyafogasbol !
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survivor
2026. június 19. 17:39
Ki vállalná a "vissza az orosz energiához , ki a migránsokkal" modellt ? Senki, mert az egy beismerés lenne.
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survivor
2026. június 19. 17:37
Ez pontosan beleillik az "EU bukás modellbe". Németország nem tudja hajtani az EU-t Fr5anciaország detto. Termelhetnek tankot, az drágább, de kevesebb fogyasztó van rá.... Németek (Franciák ) ki fognak szállni... Insallah ! Nem reformálni, deformálni. Visszafejleszteni az EGK szintre.
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kovsa2
2026. június 19. 17:24
"Németország visszajön még a meccsbe, vagy most tényleg véget ér egy ipari korszak?” Ezzel a baloldali, kommunisztikus vezetéssel kizárt. Az AfD esetleg tudna változtatni a helyzeten, de őket meg nem engedik a vezetésnek a közelébe sem.
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