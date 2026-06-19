Amit Németország évtizedekig mesterien csinált, az ma már nem elég. A precíziós motor tényleg kiváló volt, de ma az akku, a szoftver, az adat és a költségszint dönt. Ebben pedig Kína és Amerika sokszor gyorsabb, olcsóbb és agresszívebb.

A német ipari modellnek vége. Nem elég kicsit finomhangolni. És nem is átmeneti gyengélkedést láthatunk. Hanem tényleges és totális megadást. A kérdés már csak az, hogy születik-e új német ipar, vagy Európa végignézi, ahogy a kontinens legerősebb motorja végleg lefullad.

Magyar szemmel is fontos kérdés ez. Mert ha a német ipar köhög, Közép-Európa ágynak dől. Autóipar, beszállítók, export, munkahelyek. A német dráma a mi pénztárcánkat is érinti.