„A helyzet feszült” – 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi a Volkswagen-csoport
Az üzleti modelljük, amely évtizedekig sikeres volt, ma már nem működik.
Magyar szemmel is fontos kérdés ez.
„Ez most nem egy kis horpadás a német ipar motorháztetején, hanem teljes kasztnicsere. A Volkswagen 35 ezer munkahelyet épít le, a Bosch 22 ezret, a ZF 14 ezret, a ThyssenKrupp 11 ezret.
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Az üzleti modelljük, amely évtizedekig sikeres volt, ma már nem működik.
A német gazdasági csoda régi receptje kifulladt. Olcsó orosz gáz, prémium autó, erős beszállítók, kínai vásárlók. Ez volt a nyerő kombó 2022 előtt. Csak közben a gáz drága lett, Kína versenytárs lett, az elektromos autó pedig egy teljesen új iparág, ahol a német autógyártóknak már nincsen piaci előnye.
Amit Németország évtizedekig mesterien csinált, az ma már nem elég. A precíziós motor tényleg kiváló volt, de ma az akku, a szoftver, az adat és a költségszint dönt. Ebben pedig Kína és Amerika sokszor gyorsabb, olcsóbb és agresszívebb.
A német ipari modellnek vége. Nem elég kicsit finomhangolni. És nem is átmeneti gyengélkedést láthatunk. Hanem tényleges és totális megadást. A kérdés már csak az, hogy születik-e új német ipar, vagy Európa végignézi, ahogy a kontinens legerősebb motorja végleg lefullad.
Magyar szemmel is fontos kérdés ez. Mert ha a német ipar köhög, Közép-Európa ágynak dől. Autóipar, beszállítók, export, munkahelyek. A német dráma a mi pénztárcánkat is érinti.
Szerinted Németország visszajön még a meccsbe, vagy most tényleg véget ér egy ipari korszak?”
Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP