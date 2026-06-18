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autógyár autó Volkswagen munkahely

„A helyzet feszült” – 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi a Volkswagen-csoport

2026. június 18. 22:04

Az üzleti modelljük, amely évtizedekig sikeres volt, ma már nem működik.

2026. június 18. 22:04
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A Volkswagen-csoport német járműgyártó 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi 2030-ig – mondta Oliver Blume vezérigazgató csütörtökön a vállalat éves közgyűlésén.

Oliver Blume a vállalat online közgyűlésén a részvényeseknek elmondta: a helyzet feszült, az autóiparban tovább romlottak a körülmények 2026-ban. Az üzleti modelljük, amely évtizedekig sikeres volt, ma már nem működik.

Tovább kell fejlesztenünk”

– tette hozzá a vezérigazgató. Oliver Blume felvázolta a vállalat új, májusban közzétett 2030-as stratégiájának főbb pontjait. A Volkswagen célja, hogy az évtized végére a világ legvonzóbb autógyártójává váljon, 8-10 százalék közötti árbevétel-arányos megtérüléssel. Az olyan új modellek, mint a közelmúltban bemutatott elektromos ID. Polo, azt mutatják, hogy a márka jó úton halad, azonban ezekből a vállalat „nem keres elég pénzt” – emelte ki a vezérigazgató.

Blume elmondta azt is, hogy csak a VW fő márkájánál 35 ezer munkahely szűnik meg 2030-ig, a munkaerő 19 ezer fővel csökken már 2026 végére, nagyjából 28 ezer önkéntes távozásról már megállapodtak.

A németországi VW-telephelyeken a gyárak költségei több mint 20 százalékkal csökkentek 2025-ben – tette hozzá.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

 

Összesen 3 komment

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Takagi
2026. június 18. 22:27
Ti hagytátok, hogy így legyen.
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citromosParizer
2026. június 18. 22:16
már a prémium szegmensük is haldoklik, technológiailag úgy lemaradt, a kommersz ligában egyszerűen nem jó az ár érték arányuk. nem versenyképesek Kínával és nem is lesznek azok, igazából nem is európai piacra tervezett, amúgy is túlárazott autókkal akarnak piacot bővíteni... ennyi erővel jelentkezhetnek egy Tisza szigetbe, oda is pont ennyi ész és belátás kell csak :)
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wadcutter
2026. június 18. 22:15
így működnek a szankciók
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