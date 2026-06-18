„A helyzet feszült” – 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi a Volkswagen-csoport

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Az üzleti modelljük, amely évtizedekig sikeres volt, ma már nem működik.
A Volkswagen-csoport német járműgyártó 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi 2030-ig – mondta Oliver Blume vezérigazgató csütörtökön a vállalat éves közgyűlésén.
Oliver Blume a vállalat online közgyűlésén a részvényeseknek elmondta: a helyzet feszült, az autóiparban tovább romlottak a körülmények 2026-ban. Az üzleti modelljük, amely évtizedekig sikeres volt, ma már nem működik.
Tovább kell fejlesztenünk”
– tette hozzá a vezérigazgató. Oliver Blume felvázolta a vállalat új, májusban közzétett 2030-as stratégiájának főbb pontjait. A Volkswagen célja, hogy az évtized végére a világ legvonzóbb autógyártójává váljon, 8-10 százalék közötti árbevétel-arányos megtérüléssel. Az olyan új modellek, mint a közelmúltban bemutatott elektromos ID. Polo, azt mutatják, hogy a márka jó úton halad, azonban ezekből a vállalat „nem keres elég pénzt” – emelte ki a vezérigazgató.
Blume elmondta azt is, hogy csak a VW fő márkájánál 35 ezer munkahely szűnik meg 2030-ig, a munkaerő 19 ezer fővel csökken már 2026 végére, nagyjából 28 ezer önkéntes távozásról már megállapodtak.
A németországi VW-telephelyeken a gyárak költségei több mint 20 százalékkal csökkentek 2025-ben – tette hozzá.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: JENS SCHLUETER / AFP