A szervezetünk nem kér a multitempóból – a hőség súlyos stresszhelyzet, nem szabad figyelmen kívül hagyni!

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A tartós hőség egyszerre érinti a keringést, az idegrendszert, az anyagcserét és a sejtek működését. Az ember elsődleges feladata ilyenkor nem a csúcsteljesítmény, hanem a belső egyensúly fenntartása.
Nem csupán a magánéleti traumák, a munkahelyi nyomás vagy az anyagi bizonytalanság okozhat stresszhelyzetet. A tartós hőség ugyanúgy ezt eredményezi, ráadásként egyszerre egyszerre érintve szinte az összes szervrendszert. A hőhullám alatt tehát nem csupán melegünk van; a szervezet folyamatos alkalmazkodási kényszerben működik, miközben láthatatlanul használja fel tartalékait.
„A hőség biológiai szempontból jóval több egyszerű kellemetlenségnél” – szögezi le Goda Gábor okleveles vegyészmérnök is.
A Synbiotic Laboratory alapítója, kutatás-fejlesztési vezetője, valamint a Draconic Technology gyártásvezető szakembere úgy fogalmaz:
a tartós hőség az egyik legösszetettebb stresszhatás, amely a szervezetet érheti.
„A mentális stressz elsősorban az idegrendszert és a hormonrendszert terheli, egy intenzív fizikai terhelés pedig főként az izmokat és a keringést. A hőség ezzel szemben egyszerre érinti szinte az összes szervrendszert. A szervezetnek folyamatosan hőt kell leadnia, ezért kitágulnak az erek, felgyorsul a keringés, fokozódik a verejtékezés, miközben jelentős mennyiségű víz és ásványi anyag távozik. Ez az enzimatikus folyamatokat, a sejtek energiatermelését, az emésztést és még az agyműködést is befolyásolja. Tulajdonképpen minden sejtünk alkalmazkodni próbál egy olyan környezethez, amely nem kedvez az optimális működésének” – magyarázza Goda Gábor.
A nyári hőhullámok idején mégis sokan ugyanúgy próbálnak dolgozni, sportolni vagy teljesíteni, mint egy hűvösebb napon. Talán azért – keres indokot a vegyészmérnök –, mert az ember általában nehezen fogadja el a saját biológiai korlátait. Szeretjük azt hinni, hogy akaraterővel minden legyőzhető, és ha ugyanúgy teljesítünk a hőségben is, akkor erősebbek vagyunk.
A szervezetet azonban nem az egó, hanem a biokémia irányítja. Hőhullám idején a test egy másik üzemmódba kapcsol: elsődleges feladata már nem a csúcsteljesítmény, hanem a belső egyensúly fenntartása. Ezt tiszteletben tartani nem gyengeség, hanem az egyik legokosabb döntés, amit saját egészségünk érdekében meghozhatunk.
A szakember szerint így a probléma gyakran nem is maga a hőség, hanem az,
hogy figyelmen kívül hagyjuk a test korai jelzéseit.
„Az ember hajlamos azt hinni, hogy a szervezete végtelenül terhelhető, és ha képes figyelmen kívül hagyni a hőség okozta fáradtságot, szomjúságot vagy kimerültséget, akkor erősebb lesz. Pedig a biológia tényleg nem motiváció kérdése, hanem a fizika és a kémia törvényei szerint működik. A szervezet folyamatosan az egyensúly, az úgynevezett homeosztázis fenntartására törekszik, és ha ebből tartósan »kölcsönveszünk« – legyen szó vízről, ásványi anyagokról vagy energiatartalékokról –, azt előbb-utóbb vissza kell fizetni” – hívja fel rá még egyszer a figyelmet Goda Gábor.
Hozzáteszi: a szervezet nem bank, ahol korlátlan hitelkeret áll rendelkezésre. Ráadásul ha ma a nagy melegben túlterheljük magunkat, nem iszunk eleget, nem pótoljuk az elektrolitokat és nem hagyunk időt a regenerációra, a számlát nem feltétlenül azonnal kapjuk meg. Lehet, hogy csak másnap vagy két nappal később jelentkezik a teljes kimerültség, a csökkent teljesítőképesség vagy a lassabb regeneráció, fejfájás, migrén vagy akár hányás.
„A természet törvényei nem igazságtalanok, egyszerűen mindig kiegyenlítik a mérleget.”
A hőhullámok ilyen értelemben nemcsak megterhelik a szervezetet, de rávilágítanak arra is, mennyire összetett biológiai rendszer az emberi test. A hőség – fűzi tovább a szót a vegyészmérnök – ilyen módon az egyik legjobb emlékeztető arra, hogy bármennyire fejlettnek hisszük magunkat, még mindig ugyanazok a biológiai törvények irányítanak bennünket, mint több tízezer évvel ezelőtt.
A modern világ azt sugallja, hogy mindig ugyanúgy kell teljesítenünk, nyáron, télen, hétfőn vagy vasárnap, 20 vagy 40 Celsius-fokban is.
A szervezetünk viszont nem ismeri a naptárat, a határidőket vagy a munkahelyi elvárásokat.
Kizárólag azt érzékeli, hogy a környezet hirtelen sokkal nagyobb terhelést jelent, és ennek megfelelően átrendezi a prioritásait.
„A pihenés ilyenkor nem kényelmi kérdés, hanem a szervezet természetes biológiai igénye. Vegyészmérnökként mindig lenyűgöz, milyen hihetetlenül precízen szabályozott rendszer az emberi test. Másodpercenként sejtek milliárdjaiban zajlanak kémiai reakciók, amelyek csak nagyon szűk hőmérséklet-, folyadékháztartási és pH-tartományban működnek optimálisan. Amikor hőség van, a szervezet szinte minden rendelkezésre álló erőforrást arra fordít, hogy ezt a törékeny egyensúlyt megőrizze. Ilyenkor a pihenés valójában nem passzivitás, hanem a regeneráció egyik legfontosabb biológiai eszköze. A munka hőt termel. És itt nem jó választás a kutyaharapást szőrével effektus.”
Nyitókép forrása: Pixabay/Gerd Altmann