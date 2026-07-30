A szervezetünk nem kér a multitempóból – a hőség súlyos stresszhelyzet, nem szabad figyelmen kívül hagyni!

A nyári hőhullámok idején mégis sokan ugyanúgy próbálnak dolgozni, sportolni vagy teljesíteni, mint egy hűvösebb napon. Talán azért – keres indokot a vegyészmérnök –, mert az ember általában nehezen fogadja el a saját biológiai korlátait. Szeretjük azt hinni, hogy akaraterővel minden legyőzhető, és ha ugyanúgy teljesítünk a hőségben is, akkor erősebbek vagyunk.

A szervezetet azonban nem az egó, hanem a biokémia irányítja. Hőhullám idején a test egy másik üzemmódba kapcsol: elsődleges feladata már nem a csúcsteljesítmény, hanem a belső egyensúly fenntartása. Ezt tiszteletben tartani nem gyengeség, hanem az egyik legokosabb döntés, amit saját egészségünk érdekében meghozhatunk.

A szakember szerint így a probléma gyakran nem is maga a hőség, hanem az,