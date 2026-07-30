Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőségriasztás miatt

A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntött a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, így

2026. augusztus 1., szombat 22 óra és 2026. augusztus 2., vasárnap 6 között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a forgalomkorlátozás 2026. augusztus 1. szombat 15-22, valamint 2026. augusztus 2., vasárnap 6-22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionoknak számára. Jelezték, a hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja.