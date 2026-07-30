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kamionstop közlekedési és beruházási minisztérium forgalomkorlátozás feloldás

Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőségriasztás miatt

2026. július 30. 09:03

A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja.

2026. július 30. 09:03
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A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntött a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, így 

2026. augusztus 1., szombat 22 óra és 2026. augusztus 2., vasárnap 6 között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon. 

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a forgalomkorlátozás 2026. augusztus 1. szombat 15-22, valamint 2026. augusztus 2., vasárnap 6-22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionoknak számára. Jelezték, a hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja.

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A tárca a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. 

A tehergépjármű-vezetőknek javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát – különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra –, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról.

 A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb, déli órákban történő utazást.

A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket egyaránt megterheli: csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő, ezért a minisztérium mindenkitől fokozott figyelmet, türelmet és körültekintést kér az utakon. Hozzátették, a közlekedők számára javasolt indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről és az esetleges korlátozásokról az utinform.hu oldalon.

Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI

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