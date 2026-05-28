Rendkívüli kamionstop lesz a hétvégén a BL-döntő miatt

Hatalmas tömeg rohanja le Budapestet: változik a közlekedés, lezárják a gyorsforgalmit
Aki jót akar magának, szombaton nem ül autóba a fővárosban.
Rendkívüli kamionstop lesz a hétvégén a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása.
Rendkívüli kamionstop lesz szombaton hajnali 5 órától 17 óráig, illetve szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása.
Ezt is ajánljuk a témában
Aki jót akar magának, szombaton nem ül autóba a fővárosban.
Az eseményhez kapcsolódó nemzetközi gépjárműforgalom várható mértékére tekintettel az Országos Rendőr-főkapitányság a forgalmi előrejelzések, közútkezelői tájékoztatások és rendészeti értékelések alapján rendkívüli közlekedési terheléssel számol Magyarország fő tranzitútvonalain, kiemelten az M1 autópálya Budapest felé vezető szakaszain – írták.
A forgalmi helyzetet tovább nehezítik az M1 autópálya fejlesztéséhez kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai korlátozások, sávszűkítések és kapacitáscsökkenések, amelyek jelenleg is rendszeres torlódásokat okoznak.
A személygépjármű-forgalom jelentős növekedése és a tehergépjárművek egyidejű jelenléte fokozott kockázat, gyorsan kialakuló és nehezen kezelhető torlódásokhoz, balesetekhez vezethet, miközben akadályozza a mentési, rendőri és katasztrófavédelmi beavatkozásokat is – tették hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy szintén vb-aranyérmes honfitársával közösen.
A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától az angol Arsenal és a címvédő francia Paris Saint-Germain vívja a Puskás Arénában.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP