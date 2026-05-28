Rendkívüli kamionstop lesz a hétvégén a BL-döntő miatt

2026. május 28. 18:33

Rendkívüli kamionstop lesz a hétvégén a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása.

Rendkívüli kamionstop lesz szombaton hajnali 5 órától 17 óráig, illetve szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása.

Az eseményhez kapcsolódó nemzetközi gépjárműforgalom várható mértékére tekintettel az Országos Rendőr-főkapitányság a forgalmi előrejelzések, közútkezelői tájékoztatások és rendészeti értékelések alapján rendkívüli közlekedési terheléssel számol Magyarország fő tranzitútvonalain, kiemelten az M1 autópálya Budapest felé vezető szakaszain – írták.

A forgalmi helyzetet tovább nehezítik az M1 autópálya fejlesztéséhez kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai korlátozások, sávszűkítések és kapacitáscsökkenések, amelyek jelenleg is rendszeres torlódásokat okoznak.

A személygépjármű-forgalom jelentős növekedése és a tehergépjárművek egyidejű jelenléte fokozott kockázat, gyorsan kialakuló és nehezen kezelhető torlódásokhoz, balesetekhez vezethet, miközben akadályozza a mentési, rendőri és katasztrófavédelmi beavatkozásokat is – tették hozzá.

A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától az angol Arsenal és a címvédő francia Paris Saint-Germain vívja a Puskás Arénában.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hakapeszim
•••
2026. május 28. 19:28 Szerkesztve
Dögöljenek meg, akik kitalálták. Hol fognak állni a kocsik, csak kérdezem? Mert ennyi parkoló nincs, normál hétköznapokon sem. Az állatokkal nem bánnak így. Az kurva anyjával együtt süljön bele egy fülkébe, aki erre az áldását adja. Gazemberek. Aztán csodálkoznak, hogy nincs sofőr.
pollip
2026. május 28. 19:02
De jó, hogy a sok károgó ellenére újjá építette az arénát az Orbán kormány! Köszönet érte! Valszeg az elkövetkező négy évben nagyszabású sportesem NY nem lesz. Csak remélni tudom, hogy amit az Orbán kormány elkezdett, a Tisza ügyesen be tudja fejezni. Újra nem számítok.
