Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
afd Németország CDU AfD Friedrich Merz

Felmondóleveleket küldött a CDU az összes AfD-képviselőnek

2026. május 28. 18:23

Merz pártja intenzív kampányba kezdtek a felmérésekben szárnyaló párttal szemben.

2026. május 28. 18:23
null

Újabb látványos kommunikációs csatába bonyolódott a német kereszténydemokrata CDU és az Alternatíva Németországért (AfD) – írja a Die Welt. A CDU ezúttal minden AfD-s Bundestag-képviselőnek előre megírt kilépési nyilatkozatot küldött postán, mellékelve hozzá a párt AfD-ellenes kiadványát is.

Ezt is ajánljuk a témában

A levél tárgya egyszerűen így szólt:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Kilépek az Alternatíva Németországból pártból”.

Az előre megfogalmazott szöveg szerint az aláíró a CDU brosúrájának elolvasása után arra jutott, hogy

politikailag és személyesen sem kíván tovább az AfD tagja maradni”.

A dokumentum emellett a tagsági díj beszedésére adott meghatalmazás visszavonását és a személyes adatok törlését is tartalmazta.

A CDU az akciót néhány nappal korábban Instagram-videóban jelentette be. A párt szóvivője úgy fogalmazott:

Miután elolvasták a kiadványunkat, most már tényleg senki sem állíthatja, hogy nem tudja, mi zajlik az AfD-ben.”

A kereszténydemokraták által terjesztett, 34 oldalas „Lejtmenet Németország számára. Nincs alternatíva” című füzet azzal vádolja a legnépszerűbb pártot, hogy

veszélyt jelent a német demokráciára.

A CDU többek között az AfD politikusainak kijelentéseire és egyes tartományi szervezetek alkotmányvédelmi megfigyelésére hivatkozik.

Ezt is ajánljuk a témában

Burkhard Dregger, a CDU berlini frakciójának belpolitikai szóvivője a Welt TV-nek azt mondta:

Nagyszerűnek tartom ezt az akciót”, hozzátéve, hogy „kiválóan szórakozott” rajta.

Szerinte fontos, hogy a választók megismerjék

a vezető AfD-politikusok súlyos kijelentéseit”.

Az AfD ugyanakkor élesen visszautasította a vádakat. Bernd Baumann, a párt szövetségi parlamenti frakciójának ügyvezetője korábban videót tett közzé arról, ahogy a CDU berlini székházából magával viszi a brosúrát, majd kijelenti:

Ez a pamflet tele van hazugságokkal és álhírekkel.”

A párt jogi lépéseket is fontolgat:

  • Tobias Teich AfD-s képviselő feljelentést helyezett kilátásba rágalmazás miatt,
  • míg Carsten Hütter pártkincstárnok szerint a párt vizsgálja a jogi lehetőségeket.

Ezt is ajánljuk a témában

A legélesebben Beatrix von Storch reagált. Az AfD parlamenti frakcióvezető-helyettese az X-en gúnyolódott a CDU akcióján:

Bekereteztem a levelet, és a napi szórakozásom érdekében kitettem a falra. Közvetlenül Friedrich Merz népszerűségi mutatói mellé.”

Von Storch szerint a levél „fontos kordokumentum”, amely

a CDU kétségbeesését mutatja saját maga okozta hanyatlása és az AfD feltartóztathatatlan felemelkedése miatt”.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a közelmúltban az AfD tartósan átvette a vezetést a népszerűségi felmérésekben a CDU előtt, és egyre jelentősebb mértékben vezet Friedrich Merz pártja előtt. A kereszténydemokraták és személyesen Friedrich Merz kancellár munkájával ráadásul a német választók egyre nagyobb hányada elégedetlen. Emellett a párton belül is egyre több elégedetlen hangot hallani, különösen az AfD kontraproduktív politikai elszigetelése miatt, ami legjobban épp a kormányzó politikai erőkre üt vissza. Kérdéses, hogy ebben a helyzetben mennyire bölcs döntés egy ilyen jellegű kommunikációs hadjáratba kezdeni.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 28. 20:15
Legalabb nem basztak el 12 milliardot az adofizetok penzebol a kamu nemzeti konzultaciora a nem letezo Tisza-adorol....mint Szarbanek Pfeojjjj
Válasz erre
0
0
Saksafar
2026. május 28. 20:07
Pont olyan kicsinyes szarok, mint nálunk über-petiék. Remélem érik a meggy a németeknél! Nekik valóban jót tenne egy frissítés, és az nekünk is jó lenne!
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. május 28. 20:06
'Aszongya nincs alternatíva. Hápersze. Az egyetlen kivezető út a válságból az autógyárak hadiiparra állítása, hitelből fegyverkezés (hogy energia meg nyersanyag miből lesz, majd kiderül), aztán oroszország elfoglalása és kirablása. Jó tervnek tűnik. Biztosan nem volt még ilyen . A végkifejlet borítékolható, csak most már lódögük se lesz a végén
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. május 28. 19:58
Oldalkosár 2026. május 28. 13:28 "...10 éve bizonyosság, hogy az Allah-szoponc CDU veszélyt jelent a fehér német társadalomra." Ez is igaz. És nem csak a németekre, hanem egész Európára is veszélyt jelent. A mostani kormányuk politikája pontosan szembe megy a CDU alapító elveivel, és a kereszténységgel IS. Adenauer kancellár több mint 60 éve a német konzervatív politika oszlopa volt. A mai helyzet alapján vagy sírva fakadna, esetleg káromkodna?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!