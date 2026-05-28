Felmondóleveleket küldött a CDU az összes AfD-képviselőnek

Szólásszabadság brüsszeli módra: betiltással fenyegetik az AfD európai pártját
A belengetett betiltás indoklása egyszerű: bevándorlásellenesség, LMBTQ-ellenesség.
Merz pártja intenzív kampányba kezdtek a felmérésekben szárnyaló párttal szemben.
Újabb látványos kommunikációs csatába bonyolódott a német kereszténydemokrata CDU és az Alternatíva Németországért (AfD) – írja a Die Welt. A CDU ezúttal minden AfD-s Bundestag-képviselőnek előre megírt kilépési nyilatkozatot küldött postán, mellékelve hozzá a párt AfD-ellenes kiadványát is.
Ezt is ajánljuk a témában
A belengetett betiltás indoklása egyszerű: bevándorlásellenesség, LMBTQ-ellenesség.
A levél tárgya egyszerűen így szólt:
„Kilépek az Alternatíva Németországból pártból”.
Az előre megfogalmazott szöveg szerint az aláíró a CDU brosúrájának elolvasása után arra jutott, hogy
politikailag és személyesen sem kíván tovább az AfD tagja maradni”.
A dokumentum emellett a tagsági díj beszedésére adott meghatalmazás visszavonását és a személyes adatok törlését is tartalmazta.
A CDU az akciót néhány nappal korábban Instagram-videóban jelentette be. A párt szóvivője úgy fogalmazott:
Miután elolvasták a kiadványunkat, most már tényleg senki sem állíthatja, hogy nem tudja, mi zajlik az AfD-ben.”
A kereszténydemokraták által terjesztett, 34 oldalas „Lejtmenet Németország számára. Nincs alternatíva” című füzet azzal vádolja a legnépszerűbb pártot, hogy
veszélyt jelent a német demokráciára.
A CDU többek között az AfD politikusainak kijelentéseire és egyes tartományi szervezetek alkotmányvédelmi megfigyelésére hivatkozik.
Ezt is ajánljuk a témában
A párt ezzel ismét közelebb került az önálló kormányalakítás esélyéhez.
Burkhard Dregger, a CDU berlini frakciójának belpolitikai szóvivője a Welt TV-nek azt mondta:
Nagyszerűnek tartom ezt az akciót”, hozzátéve, hogy „kiválóan szórakozott” rajta.
Szerinte fontos, hogy a választók megismerjék
a vezető AfD-politikusok súlyos kijelentéseit”.
Az AfD ugyanakkor élesen visszautasította a vádakat. Bernd Baumann, a párt szövetségi parlamenti frakciójának ügyvezetője korábban videót tett közzé arról, ahogy a CDU berlini székházából magával viszi a brosúrát, majd kijelenti:
Ez a pamflet tele van hazugságokkal és álhírekkel.”
A párt jogi lépéseket is fontolgat:
Ezt is ajánljuk a témában
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A legélesebben Beatrix von Storch reagált. Az AfD parlamenti frakcióvezető-helyettese az X-en gúnyolódott a CDU akcióján:
Bekereteztem a levelet, és a napi szórakozásom érdekében kitettem a falra. Közvetlenül Friedrich Merz népszerűségi mutatói mellé.”
Von Storch szerint a levél „fontos kordokumentum”, amely
a CDU kétségbeesését mutatja saját maga okozta hanyatlása és az AfD feltartóztathatatlan felemelkedése miatt”.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a közelmúltban az AfD tartósan átvette a vezetést a népszerűségi felmérésekben a CDU előtt, és egyre jelentősebb mértékben vezet Friedrich Merz pártja előtt. A kereszténydemokraták és személyesen Friedrich Merz kancellár munkájával ráadásul a német választók egyre nagyobb hányada elégedetlen. Emellett a párton belül is egyre több elégedetlen hangot hallani, különösen az AfD kontraproduktív politikai elszigetelése miatt, ami legjobban épp a kormányzó politikai erőkre üt vissza. Kérdéses, hogy ebben a helyzetben mennyire bölcs döntés egy ilyen jellegű kommunikációs hadjáratba kezdeni.
Ezt is ajánljuk a témában
A német kabinet belső konfliktusai, a gazdasági nehézségek és az AfD erősödése miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a berlini vezetésre.
***
Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP